В многофункциональном медицинском центре в Мытищах начались монолитные работы

В городе Мытищи продолжается строительство нового многофункционального медицинского стационара, рассчитанного на 786 койко‐мест. Как сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский, подрядная организация приступила к ключевому этапу — бетонированию фундамента будущего объекта здравоохранения.

По данным Министерства строительного комплекса Московской области, на строительной площадке уже развернута необходимая инфраструктура: установлены 2 башенных крана, а в перспективе их число увеличится до 4. Работы ведутся в полном соответствии с госпрограммой Московской области и отвечают задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

На объекте задействованы 76 квалифицированных рабочих и 12 единиц специализированной техники. В настоящий момент специалисты сосредоточены на устройстве фундаментной плиты, параллельно продолжается вынос инженерных сетей — это важный подготовительный этап перед дальнейшим возведением конструкций.

Завершение строительства запланировано к 2030 году. Медицинский комплекс расположится на улице Коминтерна, вл. 24 и займет площадь свыше 110 тыс. кв. м. Современное здание позволит существенно расширить возможности региона по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи жителям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.