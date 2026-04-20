Одиночество не в моде: почему русские туристы массово отменяют туры в Узбекистан в мае 2026

Смена туристических приоритетов у одиночек

В мае 2026 года зафиксировано заметное охлаждение интереса российских граждан, путешествующих без компании, к ряду популярных направлений. Согласно данным исследования OneTwoTrip, Киргизия и Узбекистан, ранее пользовавшиеся стабильным спросом, в этом сезоне утратили позиции. Аналогичная тенденция наблюдается и в дальнем зарубежье: бронирования в США, Объединенных Арабских Эмиратах и Франции среди одиночных туристов существенно сократились по сравнению с прошлым годом.

Внутренний туризм: регионы в зоне спада

Внутрироссийские направления также ощутили на себе изменение потребительского поведения. Путешественники-одиночки стали значительно реже бронировать жилье в Приморском крае, а также в Новосибирской, Нижегородской, Иркутской и Вологодской областях. Аналитики связывают общую негативную динамику (минус 15% бронирований) с графиком праздничных дней, который в 2026 году оказался менее продолжительным, что сделало короткие поездки менее привлекательными.

Структура спроса на размещение

Несмотря на общее снижение активности, распределение интересов между отечественными и зарубежными гостиницами осталось стабильным. Эксперты сервиса отметили, что на долю российских отелей приходится 55% всех заявок, в то время как зарубежные направления выбирают 45% самостоятельных туристов. Таким образом, глобального перекоса в сторону внутреннего или выездного туризма в этом сегменте не произошло.