В подмосковной Лобне запустят новый маршрут

В городском округе Лобня со вторника, 21 апреля, запустят новый маршрут № 6к «ст. МЦД Лобня — пл. Луговая — д. Шолохово», он обеспечит комфортный проезд для жителей микрорайонов Депо и Луговой до станции МЦД Лобня. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Два автобуса на маршруте будут выполнять 48 рейсов, 32 — до улицы Чайковского и 16 — до улицы Фрунзе. Первый рейс от станции МЦД Лобня будет отправляться в 06:05 до ОП «ул. Чайковского», в 08:25 — до ОП «ул. Фрунзе», последний - от ОП «ул. Чайковского» в 22:10, от ОП «ул. Фрунзе» — в 20:57. Оплатить проезд можно будет социальными, банковскими картами, а также транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

