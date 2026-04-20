«Гриб, за который борются на аукционах»: где в Подмосковье найти поляны сморчков и строчков

Пока одни жители столичного региона сетуют на дождливую погоду, настоящие ценители тихой охоты потирают руки в предвкушении богатого урожая. В лесах на юге Подмосковья, особенно в окрестностях Бронниц, начался настоящий весенний грибной бум: появились первые строчки и сморчки — деликатесные грибы, которые по своей кулинарной ценности способны соперничать с дорогим трюфелем.

Бронницкий краевед и исследователь леса Константин Кошелев поделился с порталом REGIONS свежими наблюдениями. По его словам, строчки, замеченные еще две недели назад, уже достигли пригодных для сбора размеров, и даже прогулка под проливным дождем не смогла удержать его от азартного сбора урожая с одной из лесных полян. Кошелев заверил, что грибов в лесу сейчас достаточно, и порекомендовал любителям этих весенних даров наведаться в свои проверенные места.

Тем, кто только планирует присоединиться к тихой охоте, стоит помнить о ключевых отличиях этих грибов. Сморчки предпочитают легкие песчаные почвы в хвойных лесах, имеют характерную вытянутую ячеистую шляпку на полой ножке и варьируются по цвету от желтого до серо-коричневого. Строчки же, напротив, бесформенны, напоминают грецкий орех, чаще встречаются на старых пожарищах и вырубках, а их ножка заполнена мякотью. Крайне важно помнить о правилах приготовления: строчки требуют обязательного предварительного отваривания в течение двадцати минут со сливом первого отвара, в то время как сморчки можно жарить сразу, чтобы не испортить их нежный вкус.

К слову, о вкусе: звезды российской гастрономии давно оценили потенциал этих лесных сокровищ. Шеф-повар Владимир Мухин, например, подает жареные сморчки с изысканным соусом из сливок и коньяка. Братья Иван и Сергей Березуцкие включают сморчки в свои знаменитые сезонные сеты, сочетая степные грибы с хрустящим картофелем, а лесные — запекая со сметаной. Евгений Викентьев и вовсе лепит изысканные гречневые вареники с рапаном, сморчками и страчателлой. Так что вооружившись корзиной и этими знаниями, можно смело отправляться в лес, чтобы приготовить дома ужин ресторанного уровня.