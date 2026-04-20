Почти даром: власти Калининграда резко снизили цену на парковку для владельцев абонементов

Новые правила платной стоянки

Власти Калининграда подготовили проект изменений, согласно которому в областном центре появятся специальные абонементы на пользование муниципальными парковками. Соответствующий документ, оказавшийся в распоряжении редакции «Клопс», вступит в юридическую силу сразу после его официального опубликования. Нововведение ориентировано на водителей, регулярно оставляющих транспорт на платных участках в рабочее время — с 8:00 до 19:00 по будням. Напомним, что в ночные часы и ранним утром стоянка остается свободной для общего доступа.

Стоимость и условия пользования

Месячный резидентский абонемент, рассчитанный на 30 календарных дней, обойдется автомобилистам в 2 480 рублей. Оформление услуги будет производиться через специализированное мобильное приложение с обязательной привязкой к государственному номеру конкретной машины. Важным условием является отсутствие возможности возврата средств за неиспользованные дни или переоформления документа на другой срок. Также администрация оставляет за собой право устанавливать лимиты на общее количество продаваемых разрешений для каждого отдельного паркинга.

География применения льготы

Абонементная система будет действовать только на определенных локациях, перечень которых утвердят в ближайшее время. В предварительный список вошли парковки на улицах Гайдара, Железнодорожной и Генерал-лейтенанта Озерова. Кроме того, льготы планируют распространить на стоянки у дворца спорта «Янтарный» на улице Согласия, территорию за Театром эстрады на Ленинском проспекте и участок на Московском проспекте в районе домов 93-97.