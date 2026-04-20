Врачи в Подольске извлекли из желудка девочки клубок волос

Специалисты Подольской детской больницы спасли девочку, у которой в желудке образовался ком из волос. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратилась девочка, которая жаловалась на длительное отсутствие аппетита. По словам пациентки, пища не приносила ей удовольствия, и после каждого приема появлялось ощущение переполненности желудка.

В ходе обследования выяснилось, что желудок ребенка на две трети заполнен трихобезоаром — плотным клубком из спутанных волос. Пациентке грозила кишечная непроходимость, и ее направили на операцию.

Специалисты успешно извлекли волосяной ком через небольшой разрез. Он успел слежаться в точный слепок полости желудка.

На вторые сутки пациентку перевели из реанимационного отделения в обычную палату. Вскоре она начала самостоятельно пить и есть. В ближайшее время ее выпишут.

