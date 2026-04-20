Штраф 20 тыс. рублей: когда за сжигание мусора или шашлыки в Подмосковье могут наказать рублем

С 20 апреля в Подмосковье начинает действовать особый противопожарный режим. Это значит, что в лесах и на дачах вводятся более жесткие ограничения, а за нарушение правил придется платить заметно большие штрафы. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Что теперь нельзя делать в лесу и на даче

Главное правило простое: любой огонь сейчас под особым подозрением. Нельзя жечь костры и разводить огонь просто так — ни в лесу, ни на участке. Сжигать сухую траву, листву и мусор разрешается только на специально оборудованных площадках, а в реальности — этого лучше вообще не делать.

Открытым огнем на даче теперь тоже нужно пользоваться максимально осторожно: мангал, бочка для сжигания, костер — все это может обернуться серьезным штрафом, если рядом сухая трава, нет бочки с водой или хозяин ушел на пять минут и оставил все без присмотра.

Отдельно в МЧС предупредили: сжигать пластик, резину, строймусор, химию и глянцевые журналы категорически нельзя. Дым от такого костра токсичен, а риск пожара только выше.

Какие штрафы грозят нарушителям

За нарушение особого противопожарного режима теперь могут серьезно наказать рублем. Штраф для обычных граждан — от 10 до 20 тыс. рублей. Должностным лицам придется заплатить от 30 до 60 тыс. рублей. Для индивидуальных предпринимателей сумма может вырасти до 60–80 тыс. рублей, а для компаний — до 400–800 тыс. рублей.

В МЧС подчеркнули, что проверки станут чаще. Инспекторы будут выезжать в садовые товарищества и кромки леса, смотреть, как люди хранят горючие материалы, в каком состоянии проводка и есть ли на участке хотя бы минимальные средства для тушения огня — вода, песок, огнетушитель. В условиях особого режима даже «невинный» костер или куча тлеющей травы могут обернуться не только пожаром, но и очень неприятным штрафом.

