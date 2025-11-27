ООО «САБ» объявляет открытые аукционы и сообщает о торгах объектов недвижимости 10 декабря и 30 декабря 2025г

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «САБ», действует на основании ГК № 100095304124100020 от 19.08.2024.

Залож. Арест. Недвиж. имущ-во. Первые. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Квартира пл.31,5 кв.м., к/н 50:21:0090212:23345, адрес: Московская обл. Ленинский муниципальный округ, с/п. Булатниковское, рп. Лопатино, б-р Солнечный, д. 13, кв. 431, собств.: Айдинян Наринэ Борисовна, П. 221-САБ, цена: 4 039 200,00 руб.

2. Квартира 51,5 кв. м., к/н:50:21:0090106:2011, адрес: Moсковская область, Ленинский район, д. Дрожжино, ул. Новое шоссе, д. 11, кв.99, собств.: Абдуллаев Гани Ильгар Оглы, П. 499-САБ, цена: 6 208 000,00 руб.

3. Земельный участок площадью 850+/-20 кв.м, к/н: 50:06:0110602:1583, расположенный в юго-западной части кадастрового квартала по адресу: Московская область, Шаховский район, с/пос Серединское, у д. Дор., П.525-САБ, цена: 249 600,00 руб.

4. Земельный участок площадью 1000 кв. м., с кадастровым № 50:07:0030514:56, по адресу: Московская область, Волоколамский р-н, с/п Ярополецкое, район д. Курьяново, СНТ «Рубин», участок 23, П.542-САБ, цена: 261 000,00 руб.

5. Квартира, 69,3 кв.м., к/н 50:15:0010123:2757, расположенная по адресу: МО, г. Балашиха, пр-кт Ленина, Д.32Д, кв. 64, собств.: Саидзода Фируз, П.596-САБ, цена: 8 752 000,00 руб.

6. Земельный участок 1045 кв.м., площадью к/н 50:06:0050605:325, адрес: Московская область, г.о.Шаховская, с/п Степаньковское, собств.: Эйнуллаевой Земфира Васифовна, П. 608-САБ, цена: 337 600,00 руб.

7. Квартира общей площадью 88,5 кв.м., к/н 50:11:0020213:10189, расположенная по адресу: Московская область, г. Красногорск, б-р Красногорский, д. 9, кв. 164, собств.: Попова Светлана Андреевна, П. 662-САБ, цена: 10 000 000 руб.

8. Земельный участок 1300 +/- 13 кв.м., расположенный по адресу: Московская обл., Луховицкий район, д. Аксеново, сзади дома № 234; кад. номер:50:35:0030201:113, П.694-САБ, цена: 531 000,00 руб.

9. Квартира, к/н 50:08:0000000:66533, общей площадью 151.40 кв.м., адрес: Московская область, р-н Истринский, с/п Костровское, д. Кострово, ул. Сиреневая, д. 73, кв. 32, собств.: Дембицкий Сергей Петрович, П.703-САБ, цена: 10 261 407,20 руб.

10. Квартира общей пл. 29.5 кв.м., к/н 50:26:0100301:4117, адрес: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Латышская, д. 14, кв. 48, собств.: Романов Андрей Сергеевич, П. 728-САБ, цена: 3 150 000 руб.

11. Объект незавершенного строительства со степенью его готовности-90%: жилое здание, расположенное по адресу: РФ, Московская обл., г.о. Серпухов, р.п. Оболенск, бульвар Осенний, к/н 50:32:0020113:579, общ. пл. 1451,7 кв.м., Право на аренду земельного участка к/н 50:32:0020113:153, площадью 29464+/-12 кв.м., расположенный по адресу: РФ, Московская обл. г.о. Серпухов, р.п. Оболенск. Договор аренды земельного участка № 2125 от 18.12.2014, собств.: ООО «Вектор», П. 729-САБ, цена: 24 000 000,00 руб.

12. Земельный участок общей площадью 701+/-9 кв.м., к/н 50:18:0050116:516, расположенный по адресу: Московская обл., Можайский район, собств.: Калинчева Инна Александровна, П.737-САБ, цена: 172 800,00 руб.

13. 1/2 доля в праве общей долевой собственности на жилое помещение, площадью 35.8 кв.м., к/н 50:12:0100805:2401, адрес: Московская обл., г. Мытищи, ул. Сукромка, д. 24 А, кв. 267, собств.: Еприкян Оганес, П.738-САБ, цена: 3 439 000 руб.

14. Земельный участок площадью 1680 +/-28 кв.м. к/н 50:07:0070306:482, по адресу: Московская обл., Волоколамский район, с/п Осташевское, д. Становище, мкр. Озерный-1, собств.: Хасаевой Аминат Магомедовне, П. 739-САБ, цена: 1 128 000 руб.

15. Квартира, общ. площадь 59.6 кв.м., к/н 50:09:0080101:339 адрес: Московская область, Солнечногорский район, г. Солнечногорск, ул. Драгунского, д.24, кв. 263, собств.: Зизикин Дмитрий Николаевич, П. 741-САБ, цена: 4 254 609,60 руб.

16. Земельный участок площадью 1700 +/-29 кв.м., к/н 50:06:0070602:907, категория земель: земли сельхоз назначения, вид разрешенного использования: для дачного строительства, по адресу: Московская обл., Шаховский р-он, с/п Степаньковское, у д. Кобылино, собств.: Луценко Сергей Олегович, П. 745-САБ, цена: 357 600 руб.

17. 1/4 доли квартиры, общ. пл. 59,3 кв.м., к/н: 50:20:0071308:4000 по адресу: МО, Одинцовский р-он, ул. Фасадная, д. 8, корп. 2, кв. 96, к/н 50:20:0071308:4000; 1/2 доли квартиры, общ. пл. 59,3 кв.м, по адресу: МО, Одинцовский р-он, ул. Фасадная, д. 8, корп.2, кв. 96, собств.: Маминов Роман Николаевич, П.746-САБ, цена: 44 982 800,00 руб.

18. Земельный участок, общ. площадь 1 500 +/- 27 кв.м., к/н 50:23:0010206:129, расположенный по адресу: Московская область, Раменский район, Вялковский с/о, дер. Капустино,ул. Шоссейная, уч. 46, собств.: Захаров Алексей Геннадьевич, П.749-САБ, цена: 9 604 392,00 руб.

19. Земельный участок, площадь 822 +/-10 кв.м, к/н 50:23:0040438:3415, расположенный по адресу: Московская область, р-н Раменский, с/п Чулковское, собств.: Тиллебаева Нургиз Мамасалиевна, П.750-САБ, цена: 1 836 000 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 28.11.2025

Дата окончания приема заявок – 08.12.2025

Дата, время проведения торгов –10.12.2025 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок:

Позиции 3-4,7,9-11,13,15,18-19 место приема заявок: ЭТП https://auction.msk.ru//

Позиции 1-2,5,6,8,12,14,16,17 место приема заявок: ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru

Залож.Арест. Недвиж. имущ-во. Вторые. торги. Задаток 2% от нач. цены:

20. Нежилое помещение, 732,6 кв.м., к/н 50:15:0000000:140353, расположенное по адресу МО, г. Балашиха, пр-кт, Ленина, дом 47, помещение II, собств.: ООО «КУБ», П. 590-САБ, цена: 42 842 700,00руб.

21. Земельный участок к/н 50:14:0020206:1051, пл. 680 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, г. Щелково, с. Петровское, собств.: Ханмагомедов Расим Гаджимурадович, взыск.: ПАО «Сбербанк», П. 637-САБ, цена: 483 480,00 руб.

22. Земельный участок, к/н 50:36:0020103:259, адрес: Московская область, Озерский район, вблизи д. Ледово, СНТ Ледовское, участок 245, площадь: 850 +/- 10 кв.м., собств.: Басов Александр Анатольевич, взыск.: ПАО «Сбербанк», П. 638-САБ, цена: 113 560,00 руб.

23. Квартира 82,5 кв.м., к/н 50:20:0000000:290506, адрес: Московская область, Одинцовский район, пос. ВНИИСОК, ул. Кутузова, д. 1., кв. 215, собств.: Алимхановой Зулихан Аслановне, П. 640-САБ, цена: 7 059 080,00 руб.

24. Земельный участок общ. пл. 600,00 кв.м., к/н 50:04:0240505:4; жилой дом, общ. пл. 101,30 кв.м., к/н 50:04:0000000:84890 адресу: МО, Дмитровский p-он, с. Покровское, СНТ «Покровские холмы», уч. 45, собств.: Гнусова Олеся Георгиевна, Гнусова Анастасия Дмитриевна, Гнусова Екатерина Дмитриевна, П. 650-САБ, цена: 1 261 526,31 руб.

25. Земельный участок к/н 50:03:0020280:838, площадью 1997 +/- 31 кв.м., по адресу: МО, Клинский район, с/пос. Воронинское, собств.: Кодзоевой Макке Мухаметовне, П.652-САБ, цена: 515 440,00 руб.

26. Квартира 63,2 кв.м., к/н 50:23:0030144:1874, по адресу: Московская область, г. Раменское, д. Островцы, ул. Подмосковная, д. 30, кв 267, собств.: Маматжанов Турдубек Анарбаевич, Хамиджанова Зилола Хамиджановна, П.655-САБ, цена: 5 457 600 руб.

27. Квартира 74,1 кв.м., к/н 50:22:0050102:2847, по адресу: Московская область, г. Котельники, мкр. Белая Дача, д. 23, кв. 72, собств.: Акышов Арген Тыныбековичу, П. 656-САБ, цена: 8 147 760 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 28.11.2025

Дата окончания приема заявок – 08.12.2025

Дата, время проведения торгов –10.12.2025 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок:

Позиции 22, 26 место приема заявок: ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru

Позиции 20-21,23-25,27место приема заявок: ЭТП https://auction.msk.ru//

Арест. недвиж. имущ-во. Первые торги. Не залог. Задаток 10% от нач. цены:

28. Нежилое помещение 24.20 кв.м., к/н 50:45:0010304:157, адрес: МО, г. Королев, ул. Маяковского, д. 2 бокс 4, собств.: Орлов Юрий Владимирович, П. 644-САБ, цена: 1 164 000,00 руб.

29. Земельный участок, пл. 482691+/-195 кв.м., к/н 50:37:0050105:46, адрес ориентира: Московская область, г. Кашира, пер. Березовый, д. 2, собств.: ООО «КАШИРА-АГРО», П.693-САБ, цена: 19 385 000,00 руб.

30. Гараж, пл. 25.50 кв.м. к/н 50:30:0000000:28816, адрес: Московская обл., г.Егорьевск, ул. Русанцевская, ГСК Дорожник, пом. 16, собств.: Белов Андрей Вячеславович, П. 718-САБ, цена: 247 700,00 руб.

31. Земельный участок пл. 825 кв.м., к/н: 50:06:0040308:946, адрес: Московская обл., г.о. Шаховская, д. Рождествено, терр. НТ «Новое Рождествено», пер. Третий Рождественский,16, собств.: ООО «Маршал» П.722-САБ, цена: 430 000,00 руб.

32. Земельный участок пл. 647,00 кв.м., к/н 50:45:0020412:26, адрес: Московская область, г. Королев, мкр. Первомайский, ул. К.Цеткин, дом 32, собств.: Зорин Владимир Александрович, П.724-САБ, цена: 7 777 587,00 руб.

33. Гаражный бокс, площадь объекта 20,1 кв.м, к/н 50:46:0010501:76, адрес: Московская обл., г. Электросталь, ул. Первомайская, ГСК 61, Бокс 11, собств.: Тимофеичев Дмитрий Игоревич, П.726-САБ, цена: 362 000,00 руб.

34. Земельный участок пл. 825 кв.м., к/н 50:06:0040308:1056, адрес: Московская обл., г.о. Шаховская, д. Рождествено, терр. НТ «Новое Рождествено», пер. Третий Рождественский, д.4, собств.: Киндюк Елена Юрьевна, П. 727-САБ, цена: 420 000,00 руб.

35. Земельный участок пл. 825+/-10 кв.м., к/н 50:06:0040308:1059, адрес: Московская обл., г.о. Шаховская, д. Рождествено, терр. НТ «Новое Рождествено», пер. Третий Рождественский, 5, собств.: ООО «Маршал» П.730-САБ, цена: 430 000,00 руб.

36. Помещение пл. 14,5 кв.м., к/н 50:65:0000000:982, адрес: Московская обл., г. Красноармейск, ул. Строителей, д. 9, пом. 72, собств.: Серских Ирина Владимировна, П.731-САБ, цена: 2 116 400,00 руб.

37. Гараж, общ. пл. 26.5 кв.м., к/н 50:23:0020115:23191, адрес: МО, г. Бронницы, ул. Льва Толстого, ГСК-3, Бокс 385, собств: Ломовская Ольга Вадимовна, П. 748-САБ, цена: 469 000,00 руб.

38. Помещение 26.5 кв.м., к/н 50:15:0000000:156860, адрес: Московская обл., г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 54А, собств: ООО «ГАЛИОН МЕНЕДЖМЕНТ», П. 751-САБ, цена: 3 381 100,00 руб.

39. Земельный участок пл. 1500 +/- 27 кв.м., к/н 50:33:0020525:148, адрес: Московская область, Ступинский район, с. Федоровское, собств.: Ливинский Виктор Викторович, П. 752-САБ, цена: 610 000 руб.

40. Квартира пл. 31,1 кв.м., к/н 50:07:0000000:19416, адрес: Московская обл., Волоколамский р-н, г. Волоколамск, пр-зд Школьный, д. 7, кв. 70, собств.: Никонова Татьяна Анатольевна, П. 764-САБ, цена: 3 602 371,00 руб.

41. Земельный участок, площадь: 657+/- 18 кв.м., по адресу: Московская обл., Раменский р-он, с/п Никоновское, к/н № 50:23:0050309:298, собств.: Вартанян Армен Рудикович, П. 758-САБ, цена: 769 000,00 руб.

42. Земельный участок, площадь: 1000+/-22 кв.м., по адресу: Московская обл., Раменский р-он, с/п Никоновское; к/н 50:23:0050309:274, собств.: Вартанян Армен Рудикович, П. 758-САБ, цена: 1 011 000,00 руб.

43. Земельный участок, площадь: 1000 +/- 22 кв.м., по адресу: Московская обл., Раменский р-он, с/п Никоновское; к/н 50:23:0050309:275, собств.: Вартанян Армен Рудикович, П. 758-САБ, цена: 1 011 000,00 руб.

44. Земельный участок, площадь: 681+/- 18 кв.м., по адресу: Московская обл., Раменский р-он, с/п Никоновское; к/н 50:23:0050309:256, собств.: Вартанян Армен Рудикович, П. 758-САБ, цена: 790 000,00 руб.

45. Помещение, площадь: 20.30 кв.м., к/н 50:17:0000000:42917, адрес: Московская область, Павлово-Посадский р-он, п. Большие Дворы, ул. Маяковского, д. 140, кв. 4, собств.: Самсонов Федор Петрович, П.761-САБ, цена: 1 298 000 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –28.11.2025

Дата окончания приема заявок –29.12.2025

Дата, время проведения торгов – 30.12.2025 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок:

Позиции 29,32,35-36,38,40-44 ЭТП https://auction.msk.ru//

Позиции 28,30,31,33,34,37,39,45 место приема заявок: ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru