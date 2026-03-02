ООО «САБ» объявляет открытые аукционы и сообщает о торгах объектов недвижимости 16 марта и 03 апреля 2026г

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «САБ», действует на основании ГК № 100095304124100020 от 19.08.2024.

Залож.Арест. Недвиж. имущ-во. Первые. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Земельный участок к/н 50:03:0030113:588, площадью 1500 -+ 14 м2, адрес: МО, Клинский р-он, с. Спас-Заулок, собств.: Чикобаеву Закро Шакроевичу, П. 775-САБ, цена: 851 200,00 руб.

2. Земельный участок, площадью 1000+/-22 кв.м., расположенный по адресу: Московская обл., Раменский р-он, с/п Ульянинское, к/н 50:23:0050442:706, собств.: Ковановская Мария Владимировна, П. 896-САБ, цена: 383 200,00 руб.

3. Квартира, общ. пл. 63.9 кв.м., к/н 50:22:0060416:715, расположенная по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, г.п. Красково. д. Мотяково, д. 65, кор. 5, кв. 5, собств.: Фокова Катерина Любомировна, П.897-САБ, цена: 5 719 359,20 руб.

4. Земельный участок к/н 50:31:0032002:182, площадью 51 000 +/-158 кв.м, расположенный по адресу: Московская область, Чеховский район, СП. Любучанское, с. Троицкое, собств.: Козлова Лариса Петровна, П. 898-САБ, цена: 15 000 000 руб.

5. Квартира, общ. пл. 68.7 кв.м., к/н 50:05:0020354:1018, расположенная по адресу: Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, п. Реммаш, ул. Институтская, д. 1, кв. 31, собств.: Батуриной Марии Сергеевне, П. 899-САБ, цена: 3 752 000,00 руб.

6. Квартира, общ. пл. 37.9 кв.м., к/н 50:22:0000000:107729, расположенная по адресу: Московская область, г.п. Люберцы, ул. Вертолетная, д. 4, кор. 2, кв. 276, собств.: Клочкова Мария Викторовна, П. 903-САБ, цена: 3 569 000,00 руб.

7. Земельный участок, к/н 50:18:0070444:312, по адресу: Московская обл., Можайский район, общ. пл. 1122 +/- 7 кв.м.; Жилой дом к/н 50:18:0070444:1245, по адресу: Московская обл., Можайский г.о., д. Блазново, территория СНТ Парус 2, д. 16, общ. пл. 103.1 кв.м., собств.: Арсенян Анаит Вагаршаковне, П. 906-САБ, цена: 1 276 1600, руб.

8. Квартира, расположенная по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Смурякова, д. 14, кв. 38, площадь 32,8 кв.м., к/н 50:43:0020202:504, собств.: Кишинский Андрей Алексеевич, П. 907-САБ, цена: 3 185 600 руб.

9. Жилой дом, к/н 50:23:0050529:1968, по адресу: МО, Раменский г.о., квартал 50529, дом 1536, общ. пл.: 288.5 кв.м.; Земельный участок, к/н 50:23:0050529:1536, по адресу: МО, Раменский г.о., квартал 50529, дом 1536, общ. пл. 800 +/- 20 кв.м., собств.: Джафарли Руфану Назим Оглы, П.911-САБ, цена: 7 088 000 руб.

10. Квартира, площадью 34.9 кв.м., расположенная по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи, д. Аксакова, ул. Слободская, д. 6, корп. 1, кв. 29, к/н 50:12:0060104:374, собств.: Стульчикова Евгения Олеговна, П.913-САБ, цена: 4 378 500,00 руб.

11. Земельный участок, общ. пл. 1 200 +/- 24 кв.м., к/н 50:05:0020237:31, по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Новоселки, собств.: Жуков Артем Юрьевич, П. 918-САБ, цена: 235200,00 руб.

12. Квартира, общ. пл. 36.6 кв.м., к/н 50:21:0060103:2621, расположенная по адресу: Московская область, Ленинский р-он, с/п Молоковское, д. Мисайлово, д. 2, кв. 632, собств.: Козицын Михаил Михайлович, П.921-САБ, цена: 4 175 200,00 руб.

13. Земельный участок с к/н 50:05:0010512:19, по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, с\о Кузьминский, в р-не д. Александровка, общ. пл. 1888 +/-30 кв.м., собств.: Умалатов Насрулле Магомедсаидович, П. 922-САБ, цена: 301 600,00 руб.

14. Земельный участок с к/н 50:18:0050116:423, расположенный по адресу: Московская область, Можайский район, общ. пл. 893 +/- 10 кв.м., собств.: Хачатрян Адам Нарибекович, П. 923-САБ, цена: 307 800,00 руб.

15. Земельный участок, общ. пл. 668 +/- 18 кв.м., к/н 50:05:0020119:159, расположенный по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, с.о. Шабурновский, в р-не дер. Садовникова, Камбулов Валерий Александрович, собств.: П. 925-САБ, цена: 284 800 руб.

16. Жилое помещение, общ. пл. 70.1 кв.м., к/н 50:14:0050611:1413, расположенное по адресу: Московская область, Щелковский район, г. Щелково, ул. Чкаловская, д. 6 Б, кв. 111, собств.: Мазалову Юрию Александровичу, Мазаловой Олесе Николаевне, П. 926-САБ, цена: 7 128 000,00 руб.

Залож.Арест. Недвиж. имущ-во. Вторые. торги. Задаток 2% от нач. цены:

17. Квартира, 69,3 кв.м., к/н 50:15:0010123:2757, расположенная по адресу: МО, г. Балашиха, пр-кт Ленина, Д.32Д, кв. 64, собств.: Саидзода Фируз, П.596-САБ, цена: 7 439 200,00руб.

18. Земельный участок 1045 кв.м., площадью к/н 50:06:0050605:325, адрес: Московская область, г.о. Шаховская, с/п Степаньковское, собств.: Эйнуллаевой Земфира Васифовна, П. 608-САБ, цена: 286 960,00 руб.

19. Квартира, расположенная по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. Востряково, ул. Донская, д. 1, кв. 333; кад. № 50:28:0060212:1230, общ. пл. 23.7 кв.м., собств.: Рудаков Виктор Александрович, П.755-САБ, цена: 3 315 000,00 руб.

20. Квартира, общей площадью 54,8 кв.м., к/н 50:38:0010333:279, расположенная по адресу: Московская область, Зарайский район д. Козловка д. 4, кв. 1, собств.: Черень Елене Валерьевне, П.795-САБ, цена: 1 779 560 руб.

21. ¾ доли в квартире, площадью 47,2 кв.м, к/н 50:10:0080309:1626, расположенная по адресу: г. Химки, Куркинское шоссе, д.7, кв.103, собств.: Корнеев Алексей Александрович, П.834-САБ, цена: 2 975 000,00руб.

22. Квартира, общ. пл. 31,5 кв.м., к/н 50:15:0010802:850, расположенная по адресу: Московская область, г. Балашиха, ул. Свердлова, д. 23, кв. 57, собств.: Шнитов Олег Владимирович, П.837-САБ, цена: 3 995 000,00 руб.

23. Квартира к/н 50:25:0010105:832, общ. пл. 48 кв.м., расположенная по адресу: Московская область, г. Шатура, пр-кт Ильича, д.53, кв. 10, собств.: Кудрявцев Алексей Иванович, П.840-САБ, цена: 3 406 800,00 руб.

24. Земельный участок, общ. пл. 500 +/- 8 кв.м., расположенный по адресу: МО, Наро-Фоминский г.o., р.п. Калининец, ул. Фабричная, д. 7, к/н 50:26:0140701:695; Жилой дом, общ. пл. 164.2 кв.м., по адресу: МО, Наро-Фоминский г.o., р.п. Калининец, ул. Фабричная, д. 7, к/н 50:26:0140701:733, собств.: Шихджамалова Эрика Рамзесовна, П. 849-САБ, цена: 2 713 800,00 руб.

25. Земельный участок, общ. пл. 500 +/- 8 кв.м., по адресу: МО, г.о. Наро-Фоминский, пгт. Калининец, ул. 1-я Фабричная, з/у 19а, к/н:50:26:0140701:677; Жилой дом, общей площадью 164,2 кв. м., по адресу: МО, Наро-Фоминский г.о., п. Калининец, ул. 1-ая Фабричная, 19а, к/н: 50:26:0140701:732, собств.: Салахбекова Камиля Гаджиевича, П.861-САБ, цена: 6 457 280,00 руб.

26. Земельный участок площадь 800.00 кв,м., по адресу: Московская обл., р-н Павлово-Посадский, д. Васютино, СНТ «Алексеево», уч. 71; к/н 50:17:0011004:377, собств.: Аксенова Сергей Владимирович, П. 863-САБ, цена: 231 200,00 руб.

27. Квартира, общ. пл. 65,4 кв.м., расположенная по адресу: Московская область, г.о. Наро-Фоминский, г. Апрелевка, ул. Комсомольская, д. 5, кв. 46, к/н 50:26:0160109:138, собств.: Кулешова Оксана Николаевна, П. 864-САБ, цена: 5 100 000,00 руб.

28. Земельный участок с к/н 50:04:0160416:934, общей площадью 1 424 +/- 26 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, Дмитровский район, с/п Габовское, д. Поповка, собств.: Джакели Надару Джумберовичу, П.866-САБ, цена: 1 185 076,8 руб.

29. Жилой дом, по адресу: МО, г.о. Солнечногорск, д. Пикино, д. 31/3, к/н 50:09:0060801:620, площадью 85 кв.м.; Земельный участок, адресу: МО, Солнечногорский район, с/п Луневское, д. Пикино, площадью 309+/-6 кв.м, к/н 50:09:0060801:611, собств.: Мартынов Максим Владиславович, П. 870-САБ, цена: 4 058 920 руб.

30. Квартира общ. пл. 51.80 кв.м, к/н 50:04:0050401:186, адрес: МО, Дмитровский р-н, рп. Некрасовский, ул. Школьная, д. 1, кв. 1, собств.: Коваленко Сергей Александрович, П.877-САБ, цена: 4 247 280,00 руб.

31. Квартира, общ. пл. 69 кв.м., к/н 50:22:0010211:17445, расположенная по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Шоссейная, д. 10, кв. 191, собств: Аккаев Али Алиевич, П. 883-САБ, цена: 6 570 160,00 руб.

32. Земельный участок, общ. пл. 1000 +/- 11 кв.м., к/н 50:25:0080206:600, по адресу: Московская область, г.о. Шатура, д. Бармино, собств.: Магадов Алик Шагабутинович, П.884-САБ, цена: 222 360,00 руб.

33. Квартира, общей площадью 44,9 кв.м., к/н 50:37:0060615:69, расположенная по адресу: Московская область, Каширский р-он, г. Кашира, ул. Садовая, д. 3, кв. 45, собств.: Емельянов Вадим Олегович, П.888-САБ, цена: 2 544 900,00 руб.

34. Квартира к/н 50:33:0000000:64627, площадью: 46.6 кв.м. расположенная по адресу: Московская область, г.о. Кашира, г. Кашира, улица Ленина, д. 9, к. 2, кв. 20, собств.: Зверева Наталья Алексеевна, П. 889-САБ, цена: 3 400 000,00 руб.

35. Земельный участок, площадь 866 +/- 21 м2, адрес: Московская область, р-н Раменский, с/п Никоновское, к/н 50:23:0050172:155; Земельный участок, площадь 690 +/- 18 м2, адрес: Московская область, р-н Раменский, с/п Никоновское: к/н 50:23:0050172:156; Жилой дом, площадь: 430,1 м2, адрес: Московская область, Раменский г.о., квартал 2-3, д. 23, к/н: 50:23:0050172:512; Нежилое помещение (баня), площадь 70,8 м2, адрес: Московская область, г.о. Раменский, д. Толмачево, к/н: 50:23:0050172:511; Гараж, площадь: 53,6 м2, адрес: Московская область, г.о. Раменский, д. Толмачево, к/н: 50:23:0050172:510, собств.: Казарян Артем Вачаганович, П. 892-САБ, цена: 11 137 720 руб.

36. Земельный участок общ. пл. 921 +/- 11 кв.м., к/н 50:23:0020452:407, по адресу: Московская обл., Раменский муниципальный округ, с/п Новохаритоновское, д. Вороново, ул. Снежинка, участок №11, к/н: 50:23:0020425:96; Жилой дом, общ. пл. 329.4 кв.м., по адресу: Московская обл., Раменский муниципальный округ, д. Вороново, ул. Снежинка, д. 11, собств.: Чванова Мария Сергеевна, П.893-САБ, цена: 6 746 960,00 руб.

37. Земельный участок к/н 50:23:0050124:173, по адресу: Московская область, Раменский р-н., Ганусовский с/о, п. Рылеево, участок №283а, площадь 1490+/- 14 кв.м, Жилой дом к/н 50:23:0050127:322, общ. пл. 84.4 кв.м., по адресу: Московская область, городской округ Раменский, поселок Рылеево, дом 283а, собств.: Тверянкин Андрей Владимирович, П.894-САБ, цена: 5 270 000,00 руб.

38. Земельный участок с кадастровым номером 50:23:0040541:2088, общей площадью 1120+/- 23 кв.м., адрес: Московская обл., Раменский р-он, Земельный участок с кадастровым номером 50:23:0040541:2036, общей площадью 1120+/- 23 кв.м., адрес: Московская обл., Раменский р-он, собств.: Басенцян Фурмана Рафиковича, П.895-САБ, 6 339 300,00 руб.

39. Земельный участок, площадь 338 528 кв.м., к/н 50:34:0000000:19203, расположенный примерно в 106 м. по направлению на север от ориентира-жилого дома по адресу: МО, Коломенский р-н, с. Сергиевское, ул. Пролетарская, д. 6, собств.: Хасин Илья Михайлович, П. 908-САБ, цена: 11 407 000,00 руб.

40. Земельный участок, площадь 581 486 кв.м., к/н 50:34:0010617:97, расположенный примерно в 45 м. по направлению на восток от ориентира-жилого дома по адресу: МО, Коломенский р-н, с. Парфентьево, ул. Молодежная, д. 25, собств.: Хасин Илья Михайлович, П. 908-САБ, цена: 19 594 200,00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 03.03.2026

Дата окончания приема заявок – 13.03.2026

Дата, время проведения торгов –16.03.2026 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок:

Позиции №3,4,5,6,7,8,9,10,12,16,17,19,20,22,23,24,25,27,28,29,30,31,33,34,35,36,39,40- ЭТП https://auction.msk.ru/

Позиции № 1,2,11,13,14,15,18,21,26,32,37,38 - ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru

Арест. недвиж. имущ-во. Первые торги. Не залог. Задаток 10% от нач. цены:

41. Нежилое здание, доля в праве 1/2, площадью 631,3 кв.м., расположенное по адресу: Московская область, Орехово-3уевский р-н, Давыдовское с/п, д. Давыдово, с к/н 50:24:0000000:12525, собств.: Михайлова Анна Леонидовна, П. 815-САБ, цена: 10 122 000 руб.

42. 1/3 доля квартиры, общ. пл. 62.6 кв.м., к/н 50:64:0020110:676, по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Томилинская, д.23, кв. 112, собств.: Морхова Романа Анатольевича, П. 845-САБ, цена: 2 533 000, 00 руб.

43. Земельный участок (1/2 доли), общ. пл. 1 137 +/-20 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, Раменский район, с/п Софьинский, д. Запрудное, уч. 28Б, Жилой дом (½ доли), общ. пл. 318.2 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, Раменский район, с/п Софьинское, д. Запрудное, д. 28Б с к/н 50:23:0040505:169 к/н 50:23:0040505:57, собств.: Карпов Федор Владимирович, П.846-САБ, цена: 7 534 888 руб.

44. 1/4 доли в квартире, общ. пл. 66.3 кв.м., к/н 50:39:0000000:3168 по адресу: Московская область, р-н. Серебряно-Прудский, п. Успенский, ул. Советская, д. 11, кв. 4 , собств.: Воробьев Евгений Александрович, П. 857-САБ, цена: 972 000 руб.

45. Комната 10.6 кв.м, 1/3 доля в праве, с к/н 50:24:0000000:59241, расположенная по адресу: Московская обл., Орехово-Зуевский р-он, г. Куровское, ул. Пролетарка, д. 2, пом. 7, к. 2, собств.: Панин Алексей Александрович, П.891-САБ, цена: 198 000 руб.

46. Земельный участок, к/н 50:16:0102008:114, по адресу: Московская обл. с. Ямкина, СНТ «Буреломка-2», уч. 87, общ. пл. 505 кв.м.; Садовый к/н 50:16:0102008:447, по адресу: Московская обл. с. Ямкина, СНТ «Буреломка-2», уч. 87, общ. пл. 28 кв.м., собств.: Ахмедов Назим Салех Оглы, П. 910-САБ, цена: 1 513 000 руб.

47. Помещение, общ. пл. 3,8 кв.м; к/н 50:11:0010104:12340; по адресу: МО, г. Красногорск, ул. Видная, д.1, пом. 064, собств.: Чатаклы Наталье Сергеевне, П. 917-САБ, цена: 1 639 000, руб.

48. Помещение площадью 18,5 кв. м., расположенное: МО, г. Зарайск, ГСК Старт, пом. 118, к/н 50:38:0071307:449, собств.: Аляпов Николай Викторович, П.919-САБ, цена: 400 878 руб.

49. Земельный участок, площадь 1000.00 кв. м., адрес: Республика Марий Эл, р-н Килемарский, Большекибеевское с/п, д. Малое Кибеево, ул. Лесная, д. 12, к/н 12:03:4901001:66, собств.: Борзенко Елене Юрьевне, П. 928-САБ, цена: 76 000,00 руб.

50. Помещение, общ. пл. 52.6 кв.м., к/н 50:22:0060703:13311, расположенное по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, поселок городского типа Красково, ул. Карла Маркса, д. 1/1, кв. 256, собств.: ООО «Ир-Монтаж», П. 929-САБ, цена: 8 482 000, 00 руб.

51. Помещение (жилое), общ. пл. 76.3 кв.м., к/н 50:22:0060703:13248, расположенное по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, поселок городского типа Красково, улица Карла Маркса, д. 1/1, кв. 19, собств.: ООО «Ир-Монтаж», П. 930-САБ, цена: 12 303 000 руб.

Арест. недвиж. имущ-во. Повторные торги. Не залог. Задаток 10% от нач. цены:

52. Помещение, площадь: 4.00 кв.м.; расположенное по адресу: Московская область, Красногорск г.о, село Николо-Урюпино, улица Сергея Жадобкина, д. 4, пом. 304; кадастровый №: 50:11:0040109:1624, собств.: Зубков Станислав Владимирович, П.676-САБ, цена: 360 400, 00 руб.

53. Помещение, площадь: 20.30 кв.м., к/н 50:17:0000000:42917, адрес: Московская область, Павлово-Посадский р-он, п. Большие Дворы, ул. Маяковского, д. 140, кв. 4, собств.: Самсонов Федор Петрович, П.761-САБ, цена: 1 103 300,00 руб.

54. Машино-место № 93, пл. 15,1 кв.м., к/н 50:10:0020407:2525, расположенное по адресу: МО, г. Химки, Международный квартал, ул. Загородная, д. 4, собств.: Базунов Петр Игоревич, П. 770-САБ, цена: 920 550,00 руб.

55. Квартира, к/н 50:22:0040602:935, общ. пл. 72 кв.м., расположенная по адресу: Московская область, г. Люберцы, п. Мирный, ул. Свободы, д. 5, кв. 151, собств.: Суханов Никита Сергеевич, П.774-САБ, цена: 7 371 200,00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –02.03.2026

Дата окончания приема заявок –01.04.2026

Дата, время проведения торгов – 03.04.2026 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок:

Позиции № 41,47,48,50,51,55 ЭТП https://auction.msk.ru/

Позиции № 42,43,44,45,46,49,52,53 - ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru