ООО «САБ» объявляет открытые аукционы и сообщает о торгах объектов недвижимости 20 и 8 мая 2026г

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «САБ», действует на основании ГК № 100095304124100020 от 19.08.2024.

Залож.Арест. Недвиж. имущ-во. Первые. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Жилое помещение (квартира), общ. пл. 39.9 кв.м., в виде 1/2 доли в праве общей долевой собственности, адрес: Московская обл., г. Серпухов, ул. Центральная, д. 179, кв. 12, кадастровый номер: 50:58:0040506:103, собств.: Гурьев Дмитрий Дмитриевич, П.858-САБ, цена: 2 000 000,00 руб.

2. Квартира, к/н 50:20:0030206:5784, 109.9 кв.м., по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Рябиновая, д. 1, кв. 259, собств.: Гусейнов Санил, П. 945-САБ, цена: 14 373 600,00 руб.

3. Жилой дом к/н 50:26:0151401:2384, по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-он, д. Глаголева, ул. Лодочная, д. 10, кв. 2, общ. пл. 305,7 кв.м.; Земельный участок к/н 50:26:0151405:562, по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-он, д. Глаголева, ул. Лодочная, уч. 83, общ. пл. 750 кв. м., собств.: Гаджимагомедов Асильдар Гаджимагомедович П.985-САБ, цена: 15 393 600 руб.

4. Земельный участок к/н 50:14:0000000:143906, общ. пл. 525+/-8 кв.м., по адресу: Московская обл., Щелковский район, СНТ «Воря-1», собств.: Мушкаев Олег Вячеславович, П.986-САБ, цена: 1 211 700 руб.

5. Земельный участок, к/н 50:32:0030225:5058, по адресу: Московская область, Серпуховский р-он, д. Клейменово, общ. пл. 1125 +/-23 кв.м., собств.: Ягодкин Виталий Вячеславович, П.989-САБ, цена: 427 500,00 руб.

6. Земельный участок, к/н 50:26:0110304:85, общ. пл. 3000 кв. м., по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский г.о., д. Таширово, ул. Раздольная, з/у 23; Жилой дом, к/н 50:26:0110304:2064, общ. пл. 241,8 кв. м., по адресу: Московская область, Наро-Фоминский г.o., д. Таширово, ул. Раздольная, д. 23, собств.: Малкина Анна Геннадьевна, П. 990-САБ, цена: 11 256 800 руб.

7. Квартира, к/н: 50:58:0040202:2665, по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Весенняя, д. 102, кв. 81, общ. пл. 61,7 кв.м., собств: Сарычева Лада Германовна, П. 991-САБ, цена: 5 220 000 руб.

8. Земельный участок, площадью 600.00 +/-9 кв.м., по адресу: Московская область, Истринский район, д. Еремеево; к/н: 50:08:0040357:1637, собств.: Азиззода Джахонорои Саидджамол, П.992-САБ, цена: 1 089 000 руб.

9. Земельный участок, общая площадь 1200+/- 24 кв. м., адрес: Московская обл., г.о. Истра, СНТ «Лужки», уч. 205, к/н: 50:08:0050104:592, собств.: Лазарева Жанна Анатольевна, П. 993-САБ, цена: 3 405 600 руб.

10. Земельный участок, к/н 50:05:0130117:624, общ. пл. 747 +/-10 кв.м., по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский р-он, с. Бужаниново; Жилой дом, к/н 50:05:0130117:974, общ. пл. 109.7 кв.м., по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский р-он, с. Бужаниново, собств: Ханданян Георгий Аршакович, П. 994-САБ, цена: 612 000 руб.

11. Земельный участок, к/н 50:06:0020301:671, общ. пл. 800 +/-17 кв.м., по адресу: Московская область, Шаховской р-он, д. Воскресенское, собств: Некрасов Сергей Александрович, П. 995-САБ, цена: 399 600,00 руб.

12. Квартира с к/н 50:04:0010101:482, по адресу: Московская область, Дмитровский район, г. Дмитров, ул. Старо-Московская, д. 30, кв. 28, общ. пл. 23.6 кв.м, собств.: Демидов Алексей Игоревич, П.1000-САБ, цена: 2 246 400 руб.

13. Квартира с к/н 50:09:0080202:1779, площадью 41,9 кв.м., по адресу: Московская обл., г. Солнечногорск, ул. Набережная, д.7А, кв. 18, общ. пл. 41.9 кв.м., собств.: Суржиков Владислав Иванович, Суржикова Любовь Ивановна. П. 1001-САБ, цена: 2 876 027,20 руб.

14. Земельный участок с к/н 50:04:0160306:493, по адресу: Московская область, р-н Дмитровский, с/п Габовское, в районе л. Пески, общ. пл. 1 197 +/- 12 кв.м., собств.: Лавлова Ильмира Харрясовна, П. 1004-САБ, цена: 2 083 200 руб.

15. Земельный участок, общ. пл. 600 +/-9 кв.м., к/н 50:09:0030402:260, по адресу: Московская обл., Солнечногорский р-он, с.п. Кривцовское, д. Сырково, ул. Родниковая, д. 56; Жилой дом, к/н 50:09:0030402:560, общ. пл. 112.4 кв.м., по адресу: Московская обл., Солнечногорский р-он, с.п. Кривцовское, д. Сырково, ул. Родниковая, д. 56, собств.: Мочалин Сергей Александрович, П. 1006-САБ, цена: 3 128 000 руб.

16. Земельный участок, по адресу: Московская область, г. Домодедово, д. Матчино, общей площадью 709+/-9 кв.м., кадастровый номер 50:28:0110156:16837, собств.: Зимогорская Полина Дмитриевна, П. 1009-САБ, цена: 983 700 руб.

17. Земельный участок с кадастровым номером 50:04:0160406:987, площадью 689 +/-9 кв.м, по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., д. Удино, собств.: Козлов Егор Владимирович, П. 1011-САБ, цена: 1 430 400 руб.

Залож.Арест. Недвиж. имущ-во. Вторые. торги. Задаток 2% от нач. цены:

18. Земельный участок к/н 50:03:0070280:1374, площадью 873 +/- 21 м2, по адресу: МО, Клинский р-он, сп. Петровское, д. Елгозино, собств.: Рустамов Гафгаз Амирхан Оглы, П.844-САБ, цена: 260 100,00 руб.

19. Земельный участок с к/н 50:03:0040380:2055, площадью 800 +/- 20 м2, по адресу: МО, г.о. Клин, д. Пустые Меленки, собств.: Магомедов Залимхан Магомедшарипович, П. 848-САБ, цена: 474 300,00 руб.

20. Квартира, площадью 34.9 кв.м., расположенная по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи, д. Аксакова, ул. Слободская, д. 6, корп. 1, кв. 29, к/н 50:12:0060104:374, собств.: Стульчикова Евгения Олеговна, П.913-САБ, цена: 3 721 725,00руб.

21. Жилое помещение (квартира) по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Филиппова, д. 4, кв. 6, площадь 61.7 кв.м., кадастровый номер 50:55:0020267:726, собств.: Мессинг Дмитрию Вольфовичу, П. 935-САБ, цена: 5 067 360,00руб.

22. Земельный участок, общ. пл. 763 +/- 10 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, село Бужаниново, к/н 50:05:0130117:704, собств.: Седакин Кирилл Александрович, П. 937-САБ, цена: 369 240,00 руб.

23. Земельный участок, общ. пл. 1000 +/- 11 кв.м., по адресу: Московская область, Коломенский район, в районе д. Нестерова, ст. «Починки-2», уч. 64, к/н 50:34:0010818:140, собств.: Колесникова Лариса Михайловна, П.938-САБ, цена: 160 650,00руб.

24. Жилое помещение 58,7 кв.м., с к/н 50:50:0000000:36966, по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, пр-кт Героев, д. 4, кв. 123, собств.: Анненкова Светлана Викторовна, П. 951-САБ, цена: 5 956 120,00 руб.

25. Квартира с к/н 50:01:0030912:108, общ. пл. 38.2 кв.м, по адресу: Московская обл., г. Талдом, ул. Кустарная, д. 86, кв. 2, собств.: Суворова Ирина Анатольевна, П. 956-САБ, цена: 1 938 000,00 руб.

26. Квартира, к/н 50:10:0010210:3324, общ. пл. 77.3 кв.м., расположенная по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Ватутина, д. 4, корп. 1, кв. 445,собств.: Черкашин Артем Александрович, П. 957-САБ. цена: 13 310 320,00руб.

27. Земельный участок с к/н 50:39:0020107:535, расположенный по адресу: Московская обл., р.п. Серебряные Пруды, д. Песочное, общ. площадь 800+/-6 кв.м., собств.: Климов Никита Михайлович, П.964-САБ, цена: 129 285,00руб.

28. Квартира, общ. пл. 30.7 кв.м., с к/н 50:05:0110101:1216, по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский р-он, г. Пересвет, ул. Мира, д. 3, кв. 24, собств.: Гаврилов Дмитрий Вячеславович, П.968-САБ, цена: 2 050 880,00 руб.

29. Жилой дом с к/н 50:05:0130116:654, общ. пл. 74.2 кв.м., адрес: Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, д. Редриковы Горы, д. 168; Земельный участок с к/н 50:05:0130116:180, общ. пл. 1 149 (+/- 24) кв.м., адрес: Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, д. Редриковы Горы, собств.: Трунов Роман Сергеевич, П.973-САБ, цена: 401 276,16 руб.

30. Жилой дом, общ. пл. 103.9 кв.м., по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Редриковы Горы, д. 57, к/н 50:05:0130116:692; Земельный участок, общ. пл. 606 +/- 17 кв.м., по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Редриковы Горы, к/н 50:05:0130116:671, собств.: Лосев Никита сергеевич, П.974-САБ, цена: 179 667,56 руб.

31. Квартира с к/н 50:22:0040602:11075, по адресу: Московская обл., г.о. Люберцы, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Академика Северина, д. 15, кв. 356, общ. площадь 55.7 кв.м., собств.: Гнатюк Мария Павловна, П.981-САБ, цена: 6 072 400,00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 07.04.2026

Дата окончания приема заявок – 17.04.2026

Дата, время проведения торгов –20.04.2026 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок:

Позиции №2-4,6-10,12-13,15-16,20-21,24-31 ЭТП https://auction.msk.ru/

Позиции 1,5,11,14,17-19,20-23 ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru

Арест. недвиж. имущ-во. Первые торги. Не залог. Задаток 10% от нач. цены:

32. Жилой дом, общ. пл. 125,6 кв.м., к/н 50:20:0000000:313303, по адресу: Московская обл., г.о. Одинцовский, д. Малые Вяземы, ул. Восточная; Земельный участок, к/н 50:20:0000000:309752, общ. пл. 327 +/-6 кв.м. по адресу: Московская обл., г.о. Одинцовский, д. Малые Вязёмы, ул. Восточная, собств.: Григорьев Алексей Валерьевичу, П. 983-САБ, цена: 12 177 000 руб.

33. Земельный участок, общ. пл. 1037 кв.м., по адресу: Московская обл., Дмитровский р-н, г.п. Яхрома, в районе д. Новокарцево, СНТ «Ново-Карцево», уч. 131, к/н 50:04:0230212:51, собств.: Мкртчян Артур Самвелович, П.987-САБ, цена: 819 000 руб.

34. Помещение нежилое, площадь 21 кв.м., адрес: Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 74, ГПК-20, бокс 451, кадастровый номер 50:12:0000000:27584, собств.: Ахматов Михаил Николаевич, П. 1002-САБ, цена: 1 380 000 руб.

35. Помещение, общая площадь 458.4 кв. м., адрес: Московская обл., Дмитровский р-он, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 3, пом. 2, к/н: 50:04:0011102:1584, собств.: ООО «ЦЕНТР АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК И ДОРОЖНЫХ РАБОТ», П.1007-САБ, цена: 31 151 000 руб.

36. Помещение нежилое пл. 26,9 кв.м., к/н 50:12:0101102:3189, расположенное по адресу: Московская область, р-н. Мытищинский, г. Мытищи, пр-кт Олимпийский, д. 31, корп. 2а, пом. 110, собств.: Володько Юрий Юрьевич, П.1010-САБ, цена: 1 284 293, 00 руб.

Арест. недвиж. имущ-во. Повторные торги. Не залог. Задаток 10% от нач. цены:

37. 1/3 доля квартиры, общ. пл. 62.6 кв.м., к/н 50:64:0020110:676, по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Томилинская, д.23, кв. 112, собств.: Морхова Романа Анатольевича, П. 845-САБ, цена: 2 153 050,00 руб.

38. Земельный участок (1/2 доли), общ. пл. 1 137 +/-20 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, Раменский район, с/п Софьинский, д. Запрудное, уч. 28Б. Жилой дом (½ доли), общ. пл. 318.2 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, Раменский район, с/п Софьинское, д. Запрудное, д. 28Б с к/н 50:23:0040505:169 к/н 50:23:0040505:57, собств.: Карпов Федор Владимирович, П.846-САБ, цена: 6 404 654,80 руб.

39. 1/4 доли в квартире, общ. пл. 66.3 кв.м., к/н 50:39:0000000:3168 по адресу: Московская область, р-н. Серебряно-Прудский, п. Успенский, ул. Советская, д. 11, кв. 4 , собств.: Воробьев Евгений Александрович, П. 857-САБ, цена: 826 200,00 руб.

40. Комната 10.6 кв.м, 1/3 доля в праве, с к/н 50:24:0000000:59241, расположенная по адресу: Московская обл., Орехово-Зуевский р-он, г. Куровское, ул. Пролетарка, д. 2, пом. 7, к. 2, собств.: Панин Алексей Александрович, П.891-САБ, цена: 168 300,00 руб.

41. Земельный участок, площадь 1000.00 кв. м., адрес: Республика Марий Эл, р-н Килемарский, Большекибеевское с/п, д. Малое Кибеево, ул. Лесная, д. 12, к/н 12:03:4901001:66, собств.: Борзенко Елене Юрьевне, П. 928-САБ, цена: 64 600,00 руб

42. Земельный участок 1/4 доля, площадью 467+/-8.67 кв.м., с к/н 50:39:0040202:761, по адресу: Московская обл., Серебряно-Прудский р-он, п. Новоклемово и Жилой дом (здание) с к/н 50:39:0040202:438, общ. пл. 21,7 кв.м., по адресу: МО, Серебряно-Прудский р-он, п. Новоклемово, д. 13, собств.: Сердюков Александр Сергеевич, П. 962-САБ, цена: 561 000,00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –06.04.2026

Дата окончания приема заявок –06.05.2026

Дата, время проведения торгов – 08.05.2026 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок:

Позиции № 32,33,35 ЭТП https://auction.msk.ru/

Позиции № 34,36,-42 - ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru