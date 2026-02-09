ООО «САБ» объявляет открытые аукционы и сообщает о торгах объектов недвижимости 24 февраля и 12 марта

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «САБ», действует на основании ГК № 100095304124100020 от 19.08.2024.

Залож.Арест. Недвиж. имущ-во. Первые. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Квартира, общ. пл. 30 кв.м., к/н 50:09:0080103:1758 расположенная по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Баранова, д. 35, кв. 49, собств.: Мозжухин Игорь Максимович, П. 830-САБ, цена: 3 202 400 руб.

2. Земельный участок, общ. пл. 500 +/- 8 кв.м., расположенный по адресу: МО, Наро-Фоминский г.o., р.п. Калининец, ул. Фабричная, д. 7, к/н 50:26:0140701:695; Жилой дом, общ. пл. 164.2 кв.м., по адресу: МО, Наро-Фоминский г.o., р.п. Калининец, ул. Фабричная, д. 7, к/н 50:26:0140701:733, собств.: Шихджамалова Эрика Рамзесовна, П. 849-САБ, цена: 3 192 800 руб.

3. Земельный участок с к/н 50:34:0010501:5203, площадью 871 +/-10 кв.м., по адресу: МО, г.о. Коломна, с. Нижнее Хорошово, общ. пл. 871 +/- 10 кв.м., собств.: Казаченко Галина Алексеевна, П. 850-САБ, цена: 415800 руб.

4. Земельный участок площадью 600 +/- 9 кв.м, адрес: Московская область, г.о. Серпухов, д. Съяново-2, к/н 50:32:0030225:10154, собств.: Фалеева Валентина Николаевна, П.852-САБ, цена: 324800 руб.

5. Квартира (жилое помещение) площадью 41.4 кв.м., по адресу: Московская область, г. Пущино, мкр. «Г», д. 32, кв. 83; к/н 50:60:0000000:5684, собств.: Кульшан Дениса Алексеевича, П.854-САБ, цена: 2 569 600 руб.

6. Земельный участок, общей площадью 1001 кв.м., по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-он, с/пос. Волченковское, п. совхоза «Архангельский», к/н 50:26:0060801:132, собств: Мерзляченко Петра Владимировича, П.855-САБ, цена: 420 800 руб.

7. Земельный участок, общ. пл. 500 +/- 8 кв.м., по адресу: МО, г.о. Наро-Фоминский, пгт. Калининец, ул. 1-я Фабричная, з/у 19а, к/н:50:26:0140701:677; Жилой дом, общей площадью 164,2 кв. м., по адресу: МО, Наро-Фоминский г.о., п. Калининец, ул. 1-ая Фабричная, 19а, к/н: 50:26:0140701:732, собств.: Салахбекова Камиля Гаджиевича, П.861-САБ, цена: 7 596 800 руб.

8. Квартира, общ. пл. 55,9 кв.м., расположенная по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Гагарина, д. 2, кв. 17, к/н 50:13:0060146:4498, собств.: Репин Сергей Анатольевич, П.862-САБ, цена: 3 991 200 руб.

9. Земельный участок площадь 800.00 кв,м., по адресу: Московская обл., р-н Павлово-Посадский, д. Васютино, СНТ «Алексеево», уч. 71; к/н 50:17:0011004:377, собств.: Аксенова Сергей Владимирович, П. 863-САБ, цена: 272 000,00 руб.

10. Квартира, общ. пл. 65,4 кв.м., расположенная по адресу: Московская область, г.о. Наро-Фоминский, г. Апрелевка, ул. Комсомольская, д. 5, кв. 46, к/н 50:26:0160109:138, собств.: Кулешова Оксана Николаевна, П. 864-САБ, цена: 6 000 000,00 руб.

11. Земельный участок с к/н 50:04:0160416:934, общей площадью 1 424 +/- 26 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, Дмитровский район, с/п Габовское, д. Поповка, собств.: Джакели Надару Джумберовичу, П.866-САБ, цена: 1 394 208,00 руб.

12. Квартира, общей площадью 59,1 кв.м., расположенная по адресу: МО, г. Волоколамск, Рижское шоссе, д. 15, кв. 55, к/н 50:07:0000000:12192, собств.: Разин Дмитрий Анатольевич, П.868-САБ, цена: 5 297 392,8 руб.

13. Жилой дом, по адресу: МО, г.о. Солнечногорск, д. Пикино, д. 31/3, к/н 50:09:0060801:620, площадью 85 кв.м.; Земельный участок, адресу: МО, Солнечногорский район, с/п Луневское, д. Пикино, площадью 309+/-6 кв.м, к/н 50:09:0060801:611, собств.: Мартынов Максим Владиславович, П. 870-САБ, цена: 4 775 200,00 руб.

14. Квартира общ. пл. 51.80 кв.м, к/н 50:04:0050401:186, адрес: МО, Дмитровский р-н, рп. Некрасовский, ул. Школьная, д. 1, кв. 1, собств.: Коваленко Сергей Александрович, П.877-САБ, цена: 4 996 800 руб.

15. Земельный участок, общ. пл. 685 +/- 9.16 кв.м., к/н 50:23:0040438:2367, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Раменский, собств.: Симонии Хатуны Харламовны, П.882-САБ, цена: 2 123 000,00 руб.

16. Квартира, общ. пл. 69 кв.м., к/н 50:22:0010211:17445, расположенная по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Шоссейная, д. 10, кв. 191, собств.: Аккаев Али Алиевич, П. 883-САБ, цена: 7 729 600 руб.

17. Земельный участок, общ. пл. 1000 +/- 11 кв.м., к/н 50:25:0080206:600, по адресу: Московская область, г.о. Шатура, д. Бармино, собств.: Магадов Алик Шагабутинович, П.884-САБ, цена: 261 600 руб.

18. Земельный участок, общая площадь 525 +/- 16 кв.м., к/н 50:23:0040852:2421по адресу: Московская область, г.о. Раменский, территория ТСН Ванвилладж, собств: общая площадь 525 +/- 16 кв.м., П. 887-САБ, цена: 485 100,00 руб.

19. Квартира, общей площадью 44,9 кв.м., к/н 50:37:0060615:69, расположенная по адресу: Московская область, Каширский р-он, г. Кашира, ул. Садовая, д. 3, кв. 45, собств.: Емельянов Вадим Олегович, П.888-САБ, цена: 2 994 000, 00 руб.

20. Квартира к/н 50:33:0000000:64627, площадью: 46.6 кв.м. расположенная по адресу: Московская область, г.о. Кашира, г. Кашира, улица Ленина, д. 9, к. 2, кв. 20, собств.: Зверева Наталья Алексеевна, П. 889-САБ, цена: 4 000 000,00 руб.

21. Земельный участок, площадь 866 +/- 21 м2, адрес: Московская область, р-н Раменский, с/п Никоновское, к/н 50:23:0050172:155; Земельный участок, площадь 690 +/- 18 м2, адрес: Московская область, р-н Раменский, с/п Никоновское: к/н 50:23:0050172:156; Жилой дом, площадь: 430,1 м2, адрес: Московская область, Раменский г.о., квартал 2-3, д. 23, к/н: 50:23:0050172:512; Нежилое помещение (баня), площадь 70,8 м2, адрес: Московская область, г.о. Раменский, д. Толмачево, к/н: 50:23:0050172:511; Гараж, площадь: 53,6 м2, адрес: Московская область, г.о. Раменский, д. Толмачево, к/н: 50:23:0050172:510, собств.: Казарян Артем Вачаганович, П. 892-САБ, цена: 13 103 200 руб.

22. Земельный участок общ. пл. 921 +/- 11 кв.м., к/н 50:23:0020452:407, по адресу: Московская обл., Раменский муниципальный округ, с/п Новохаритоновское, д. Вороново, ул. Снежинка, участок №11, к/н: 50:23:0020425:96; Жилой дом, общ. пл. 329.4 кв.м., по адресу: Московская обл., Раменский муниципальный округ, д. Вороново, ул. Снежинка, д. 11, собств.: Чванова Мария Сергеевна, П.893-САБ, цена: 7 397 600,00 руб.

23. Земельный участок к/н 50:23:0050124:173, по адресу: Московская область, Раменский р-н., Ганусовский с/о, п. Рылеево, участок №283а, площадь 1490+/- 14 кв.м, Жилой дом к/н 50:23:0050127:322, общ. пл. 84.4 кв.м., по адресу: Московская область, городской округ Раменский, поселок Рылеево, дом 283а, собств.: Тверянкин Андрей Владимирович, П.894-САБ, цена: 6 200 000 руб.

24. Земельный участок с кадастровым номером 50:23:0040541:2088, общей площадью 1120+/- 23 кв.м., адрес: Московская обл., Раменский р-он, Земельный участок с кадастровым номером 50:23:0040541:2036, общей площадью 1120+/- 23 кв.м., адрес: Московская обл., Раменский р-он, собств.: Басенцян Фурмана Рафиковича, П.895-САБ, 7 458 000,00 руб.

Залож.Арест. Недвиж. имущ-во. Вторые. торги. Задаток 2% от нач. цены:

25. Земельный участок к/н 50:05:0020105:110, общ. пл. 600 +/- 5 кв.м., расположенный по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-он, пос. Шеметово, вблизи д. Селиванова, собств.: Абдуллаеву Муштарийбегиму Шавкатжон Кизи, П.802-САБ, цена: 281 520, 00 руб.

26. Земельный участок с кадастровым номером 50:18:0090209:380, расположенный по адресу: ориентир д. Михайловское, участок находится примерно в 400 м. от ориентира по направлению на север, площадью 892 +/- 261 кв.м, собств.: Ферулев Константин Владимирович, П.816-САБ, цена: 423 045,00 руб.

27. Квартира, площадью 45.8 кв.м., к/н 50:56:0030213:1602, расположенная по адресу: Московская область, г. Климовск, пр-кт 50- летия Октября, д. 22а, кв. 70, собств.: Пименовой Татьяне Викторовне, П. 826-САБ, цена: 3 789 640, 00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 10.02.2026

Дата окончания приема заявок – 20.02.2026

Дата, время проведения торгов –24.02.2026 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок:

Позиции № 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27- ЭТП https://tender-active.ru/

Позиции № 3,4,25,26 - ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru

Арест. недвиж. имущ-во. Первые торги. Не залог. Задаток 10% от нач. цены:

28. Помещение площадью 479 кв.м, по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский г.о., д. Демихово, ул. Заводская, дом 4А, пом. 2, с к/н 50:24:0010701:321, собств.: ООО «Аланит», П. 865-САБ, цена: 36 450 000 руб.

29. Помещение, к/н 50:18:0010602:611, расположенное по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Мира, ГСК «Огонек», бокс №86, пл. 56,4 кв.м., собств.: Горохов Олег Вячеславович, П.875-САБ, цена: 707 096,00 руб.

30. Помещение с к/н 50:11:0000000:154464, общ. пл. 19 кв.м., по адресу: Московская обл., р-он Красногорский, д. Глухово, ул. Рублевское предместье, д. 8, корп. А, пом. 44, собств.: Мухабатова Тахмина Хуршедовна, П.878-САБ, цена: 1 340 000,00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –10.02.2026

Дата окончания приема заявок –10.03.2026

Дата, время проведения торгов – 12.03.2026 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок: ЭТП https://tender-active.ru/

Арест. недвиж. имущ-во. Повторные торги. Не залог. Задаток 10% от нач. цены:

32. Гараж, общ. пл. 26.5 кв.м., к/н 50:23:0020115:23191, адрес: МО, г. Бронницы, ул. Льва Толстого, ГСК-3, Бокс 385, собств: Ломовская Ольга Вадимовна, П. 748-САБ, цена: 398650,00 руб

33. Объект (нежилое здание) незавершенного строительства (степень готовности 22%), расположенный по адресу: Московская обл., г.о. Серпухов, ул. Джона Рида; кад.№ 50:58:0040502:881, собств.: ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ-С», П. 763-САБ, цена: 38 037 500 руб.

34. Помещение 14.8. кв.м, к/н 50:20:0030114:2438, расположенное по адресу: Московская обл., Одинцовский р-он, г.п. Одинцово, ул. Северная, д. 5, корп. 3, машино-место № 108, собств.: Балакин Дмитрий Андреевич, П. 782-САБ, цена: 2 480 713,10руб.

35. Здание (гараж), к/н 50:57:0000000:28782, площадь 19.80 кв м., адрес: Московская область, г.о. Коломна, г. Коломна, ГСК Станкостроитель-2, бокс 25, собств.: Акрамов Евгений Ринатович, П. 789-САБ, цена: 365500,00 руб.

36. Нежилое здание, общая площадь: 6784,8 кв.м., кад.№ 50:40:0000000:4461, адрес нахождения: Московская область, г. Дубна, ул. Дачная, д.1, стр.11, Земельный участок расположенный по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Дачная, д. 1, стр. 11; кад.№ 50:40:0020217:17, площадь земельного участка 6000 кв.м., Земельный участок; расположенный по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Дачная, д. 1, стр.26; кад.№ 50:40:0020217:18; площадь: 949 кв.м., собств.: Тримдон Менеджмент Лтд (Trimdon Management Ltd), П.790-САБ, цена: 55 349 450 руб.

37. Земельный участок, пл. 400 кв. м., к/н 50:03:0050222:101, адрес: Московская область, Клинский район, С/т «Макет», 4-ая улица, участок 12, собств.: Абдулова Светлана Юрьевна, П.810-САБ, цена: 960 500,00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –10.02.2026

Дата окончания приема заявок –10.03.2026

Дата, время проведения торгов – 12.03.2026 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок: ЭТП https://tender-active.ru/