ООО «САБ» объявляет открытые аукционы и сообщает о торгах объектов недвижимости 30 декабря 2025 и 14, 24 января 2026г

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «САБ», действует на основании ГК № 100095304124100020 от 19.08.2024.

Залож. Арест. Недвиж. имущ-во. Первые. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Квартира, общей площадью 43,3 кв.м, к/н 50:52:0010107:1369, расположенная по адресу: Московская обл., г. Жуковский, ул. Набережная Циолковского, д. 12/24, кв. 81, собств.: Серкова Анна Александровна, П. 760-САБ, цена: 6 000 000 руб.

2. Жилой дом, общей площадью 103.9 кв.м., по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, д. Редриковы Горы, д.65, к/н 50:05:0130116:697. Земельный участок, общей площадью 626 +/- 18 кв.м., по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, д. Редриковы Горы, к/н 50:05:0130116:667, собств.: Великанова Анна Андреевна, П. 768-САБ, цена: 238 882,4 руб.

3. Земельный участок к/н 50:03:0050180:2339, площадью 1980 м2 +/- 16 по адресу: МО, Клинский р-он, в р-не д. Марфино, собств.: Попов Егор Сергеевич, П. 769-САБ, цена: 972 000,00 руб.

4. Земельный участок к/н 50:18:0050116:456, площадью 701 +/- 9 кв.м., адрес: МО, Можайский р-н, собств.: Залитдинов Джанаю Нажмутдинович, П. 772-САБ, цена: 265 500,00 руб.

5. Квартира, 44,70 кв.м., к/н 50:05:0090115:514, расположенная по адресу: Московская область, г. Сергиев-Посад, д. Торгашино, д.20, кв.44, собств.: Сафорова Юлия Сергеевна, П. 776-САБ, цена: 1 836 102,40 руб.

6. Земельный участок, пл. 1230+/-17 кв.м., к/н 50:06:0050605:387, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская область Шаховской район, с/пос. Степаньковское, юго-западная часть кадастрового квартала 50:06:0050605, собств.: Цугкиев Руслан Славикович, П. 777-САБ, цена: 396 600,00 руб.

7. Квартира к/н 50:05:0050202:1079, расположенная по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотькова, ул. Октябрьская, д. 8А кв. 37А, собств.: Куница Екатерина Николаевна, П. 779-САБ, цена: 2 811 580,00 руб.

8. Квартира площадью 48,2 кв.м., к/н 50:40:0020110:749 расположенная по адресу: Московская обл., г. Дубна, ул. Попова, д. 8, кв. 131, собств.: Чередник Ирина Александровна, Березников Эдуард Николаевич, П.784-САБ, цена: 6 335 200,00 руб.

9. Квартира, об. пл. 46,8 кв.м., к/н 50:06:0060209:337 расположенная по адресу: Московская область, Шаховской р-он, р.п. Шаховская, ул. Лесная, д. 11, кв. 11, собств.: Захарычев Виктор Анатольевич, П. 785-САБ, цена: 3 000 000,00 руб.

10. Жилое помещение к/н 50:25:0070101:1016, площадь 47,6 кв.м., по адресу: Московская обл., Шатурский р-он, с. Кривандино, ул. Октябрьская, д. 5, кв. 32, собств.: Косачев Иван Алексеевич, П.787-САБ, цена: 1 700 000,00 руб.

11. Земельный участок, площадь 1000,00 кв.м., к/н 50:25:0100210:675 по адресу: Московская обл., м.о. Шатура, д. Великодворье, ул. Центральная, собств.: Жаров Алексей Юрьевич, П.788-САБ, цена: 225 000,00 руб.

12. Квартира, общ. пл. 33,20 кв.м., к/н 50:55:0030222:479 расположенная по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Веллинга, д. 4, кв. 126, собств.: Миняков Владислав Юрьевич, П.794-САБ, цена: 3 920 000 руб.

13. Квартира, общей площадью 54,8 кв.м., к/н 50:38:0010333:279, расположенная по адресу: Московская область, Зарайский район д. Козловка д. 4, кв. 1, собств.: Черень Елена Валерьевна, П. 795-САБ, цена: 2 093 600 руб.

14. Апартаменты площадью 54,4 кв.м., к/н 50:20:0090206:232по адресу: МО, г.п. Одинцово, сп. Никольское, д. Гигирево, тур. центр Жемчужина, корпус 3, кв. 19, П.796-САБ, цена: 4 900 000 руб.

15. Квартира 62.8 кв.м., к/н № 50:20:0060532:2192, расположенная по адресу: Московская область, р-н. Одинцовский, п. Часцы, д. 6, кв. 124, собств.: Елисеев Евгений Александрович, П.801-САБ, цена: 5 596 987,20 руб.

16. Земельный участок, общей пл. 1000 кв.м., к/н 50:37:0030204:23 адрес: Московская обл., р-н Каширский, с/пос. Домнинское, д. Токарева, собств.: Керимов Вугар Алази Оглы, П.804-САБ, цена: 412 000 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 22.12.2026

Дата окончания приема заявок – 12.01.2026

Дата, время проведения торгов –14.01.2026 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок:

Позиции 1,2,3,5,7,8,9,10,12,13,14,15 место приема заявок: ЭТП https://auction.msk.ru//

Позиции место приема заявок: 4,6,11,16 ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru

Залож.Арест. Недвиж. имущ-во. Вторые. торги. Задаток 2% от нач. цены:

17. Жилой дом, к/н 50:33:0020421:601, адрес: Московская обл., Ступинский p-он, с/о Большеалексеевский, с. Марьинка, ул. Ароматная, д. 8, Хозяйственное строение или сооружение, к/н 50:33:0020421:1031, адрес: Московская обл., Ступинский p-он, с/о Большеалексеевский, с. Марьинка, ул. Ароматная, д. 8, Хоз. строение или сооружение, к/н 50:33:0020421:978, расположенное по адресу: Московская обл., Ступинский p-он, с/ Большеалексеевский, с. Марьинка, ул. Ароматная, д. 8, Хоз. строение или сооружение, к/н 50:33:0020421:1014, расположенное по адресу: Московская обл., Ступинский p-он, с/о Большеалексеевский, с. Марьинка, ул. Ароматная, д. 8, Хоз. строение или сооружение, к/н 50:33:0020421:1081, расположенное по адресу: Московская обл., Ступинский p-он, с/о Большеалексеевский, с. Марьинка, ул. Ароматная, д. 8, Хоз. строение или сооружение, к/н 50:33:0020421:891, расположенное по адресу: Московская обл., Ступинский p-он, с/о Большеалексеевский, с. Марьинка, ул. Ароматная, д. 8, Земельный участок, к/н 50:33:0020421:126, расположенный по адресу: Московская обл., Ступинский, p-он, с/о Большеалексеевский, с. Марьинка, ул. Ароматная, д. 8, собств.: Яворская Марина Игоревна, взыск.: Садеков Ильгам Мясумович, П.325-САБ, цена: 850 000,00 руб.

18. Квартира 29,3 кв.м, к/н 50:33:0020455:959, адрес: Московская область, г. Ступино, с. Мещерино-1, ул. Военный городок, д. 4, кв. 41, собств.: Борискин Сергей Андреевич, взыск.: Ермаков Валерий Юрьевич, П. 423-САБ, цена: 1 785 000,00 руб.

19. Земельный участок пл. 839 кв.м., к/н 50:33:0020564:21531, расположенный по адресу: Московская область, Ступинский район, с. Сапроново, собств.: Исмаилова Умсапият Рашитовна, взыск.: ПАО «Сбербанк России», П.498-САБ, цена: 280 840,00 руб.

20. Земельный участок общ. пл. 788 кв.м., к/н 50:33:0010326:687, расположенный по адресу: Московская обл., Ступинский район, д.Починки, с/п Семеновское, собств.: Мотавкин Александр Сергеевич, П.529-САБ, цена: 495 040,00руб.

21. Земельный участок площадью 1000 кв. м., с кадастровым № 50:07:0030514:56, по адресу: Московская область, Волоколамский р-н, с/п Ярополецкое, район д. Курьяново, СНТ «Рубин», участок 23, П.542-САБ, цена: 221 850,00 руб.

22. Квартира, 63,7 кв.м, к/н 50:50:0040211:398 расположенная по адресу: МО, г. Балашиха, мкр. Саввино, ул. Калинина, д.16, кв.136, П. 595-САБ, цена: 6 613 680,00руб.

23. Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 147 кв.м., кадастровый номер 50:49:0020104:1677: - жилой дом, назначение жилое, общ. площадью 107,7 кв.м, количество этажей 1,2, расположенный по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Калинина, д. 25 Б, кадастровый номер 50:49:0020104:1680, П.633-САБ, цена: 11 170 530,00 руб.

24. Квартира, пл. 52,7 кв.м., к/н 50:21:0060103:10025 , адрес: Московская обл., город Видное, д. Мисайлово, мик-н, пригород Лесное, шоссе Пригородное, д. 7, кв. 325, собств.: Алексеева Людмила Борисовна, взыск.: Ильин Виктор Игоревич, П. 639-САБ, цена: 5 950 000 руб.

25. Квартира общей площадью 88,5 кв.м., к/н 50:11:0020213:10189, расположенная по адресу: Московская область, г. Красногорск, б-р Красногорский, д. 9, кв. 164, собств.: Попова Светлана Андреевна, П. 662-САБ, цена: 8 500 000,00 руб.

26. Квартира, площадь 41,5 кв.м., к/н 50:20:0000000:293705, по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка, (городок Кубинка-10), д. 15, кв.45, П.679-САБ, цена: 2 472 480,00 руб.

27. Квартира 62,8 кв.м., к/н 50:52:0000000:11478, расположена по адресу: Московская обл., г. Жуковский, ул. Туполева, д. 7, кв. 85, П.681-САБ, цена: 5 238 640,00 руб.

28. Квартира, общ. пл. 46,2 кв.м., расположенная по адресу: Московская область, г. Видное, ул. Олимпийская, д. 1, корп. 2, кв. 408, кадастровый номер: 50:21:00010217:5266, П.688-САБ, цена: 5 892 200,00 руб.

29. Земельный участок 1300 +/- 13 кв.м., расположенный по адресу: Московская обл., Луховицкий район, д. Аксеново, сзади дома № 234; кад. номер:50:35:0030201:113, П.694-САБ, цена: 451 350,00 руб.

30. Квартира, общей площадью 62.8 кв.м., адрес: Московская обл., г. Шатура, пр-кт Ильича, д. 3, кв. 11, кадастровый номер: 50:25:0010113:365, П.700-САБ, цена: 2 221 846,28 руб.

31. Квартира, кадастровый номер: 50:09:0070106:4213, общей площадью 67,9 кв.м., расположенную на 3 этаже, по адресу: МО, Солнечногорский муниц. p-он, г.п. Андреевка, д. Голубое, Тверецкий проезд, д. 16, корп. 1, кв. 212, П.708-САБ, цена: 4 195 600,00 руб.

32. Квартира общей площадью 70,1 кв.м., по адресу: Московская область, Раменский район, пос. Удельная, ул. Шахова, д. 4, кв. 26, кадастровый номер: 50:23:0030143:6381, П.713-САБ, цена: 7 912 000,00 руб.

33. 1/2 доля в праве общей долевой собственности на жилое помещение, площадью 35.8 кв.м., к/н 50:12:0100805:2401, адрес: Московская обл., г. Мытищи, ул. Сукромка, д. 24 А, кв. 267, собств.: Еприкян Оганес, П.738-САБ, цена: 6 725 200,00 руб.

34. Земельный участок к/н 50:28:0050421:1119 и объект незавершенного строительства к/н 50:28:0050421:1176, расположенные по адресу: Московская область, г. Домодедово, д. Юсупово, П. 717-САБ, цена: 12 467 800,00 руб.

35. Квартира общей пл. 29.5 кв.м., к/н 50:26:0100301:4117, адрес: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Латышская, д. 14, кв. 48, собств.: Романов Андрей Сергеевич, П. 728-САБ, цена: 2 677 500,00 руб.

36. Земельный участок общей площадью 701+/-9 кв.м., к/н 50:18:0050116:516, расположенный по адресу: Московская обл., Можайский район, собств.: Калинчева Инна Александровна, П.737-САБ, цена: 146 880,00 руб.

37. Квартира, общ. площадь 59.6 кв.м., к/н 50:09:0080101:339 адрес: Московская область, Солнечногорский район, г. Солнечногорск, ул. Драгунского, д.24, кв. 263, собств.: Зизикин Дмитрий Николаевич, П. 741-САБ, цена: 3 616 418,16 руб.

38. Земельный участок площадью 1700 +/-29 кв.м., к/н 50:06:0070602:907, категория земель: земли сельхоз назначения, вид разрешенного использования: для дачного строительства, по адресу: Московская обл., Шаховский р-он, с/п Степаньковское, у д. Кобылино, собств.: Луценко Сергей Олегович, П. 745-САБ, цена: 303960,00 руб.

39. 1/4 доли квартиры, общ. пл. 59,3 кв.м., к/н: 50:20:0071308:4000 по адресу: МО, Одинцовский р-он, ул. Фасадная, д. 8, корп. 2, кв. 96, к/н 50:20:0071308:4000; 1/2 доли квартиры, общ. пл. 59,3 кв.м, по адресу: МО, Одинцовский р-он, ул. Фасадная, д. 8, корп.2, кв. 96, собств.: Маминов Роман Николаевич, П.746-САБ, цена: 3 818 880,00руб.

40. Земельный участок, площадь 822 +/-10 кв.м, к/н 50:23:0040438:3415, расположенный по адресу: Московская область, р-н Раменский, с/п Чулковское, собств.: Тиллебаева Нургиз Мамасалиевна, П.750-САБ, цена: 1 560 600,00руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 19.12.2025

Дата окончания приема заявок – 29.12.2025

Дата, время проведения торгов –30.12.2025 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок:

Позиции 17,18,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,35,37,40 приема заявок: ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru

Позиции 19,20,21,29,33,34,36,38,39место приема заявок: ЭТП https://auction.msk.ru//

Арест. недвиж. имущ-во. Первые торги. Не залог. Задаток 10% от нач. цены:

41. Объект (нежилое здание) незавершенного строительства (степень готовности 22%), расположенный по адресу: Московская обл., г.о. Серпухов, ул. Джона Рида; кад.№ 50:58:0040502:881, собств.: ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ-С», П. 763-САБ, цена: 44 750 000,00 руб.

42. Машино-место № 93, пл. 15,1 кв.м., к/н 50:10:0020407:2525, расположенное по адресу: МО, г. Химки, Международный квартал, ул. Загородная, д. 4, собств.: Базунов Петр Игоревич, П. 770-САБ, цена: 1 083 000,00 руб.

43. Квартира, расположенная по адресу: Московская область, г. Люберцы, п. Мирный, ул. Свободы, д. 5, кв. 151, собств.: Суханов Никита Сергеевич, П.774-САБ, цена: 8 672 000 руб.

44. Помещение 14.8. кв. м, к/н 50:20:0030114:2438, расположенное по адресу: Московская обл., Одинцовский р-он, г. п. Одинцово, ул. Северная, д. 5, корп. 3, машино-место № 108, собств.: Балакин Дмитрий Андреевич, П. 782-САБ, цена: 2 918 486,00 руб.

45. Здание (гараж), к/н 50:57:0000000:28782, площадь 19.80 кв м., адрес: Московская область, г. о. Коломна, г. Коломна, ГСК Станкостроитель-2, бокс 25, собств.: Акрамов Евгений Ринатович, П. 789-САБ, цена: 430 000 руб.

46. Нежилое здание, общая площадь: 6784,8 кв.м., кад.№ 50:40:0000000:4461, адрес нахождения: Московская область, г. Дубна, ул. Дачная, д.1, стр.11, Земельный участок расположенный по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Дачная, д. 1, стр. 11; кад.№ 50:40:0020217:17, площадь земельного участка 6000 кв.м., Земельный участок; расположенный по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Дачная, д. 1, стр.26; кад.№ 50:40:0020217:18; площадь: 949 кв.м., собств.: Тримдон Менеджмент Лтд (Trimdon Management Ltd), П.790-САБ, цена: 65 117 000,00 руб.

47. 1/2 доли в квартире, кадастровый номер: 50:44:0000000:4602, пл. 54,3 кв.м., расположенная по адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. 60 лет СССР, д. 11, кв. 103, собств.: Виденеева Ольга Николаевна, П. 792-САБ, цена: 2 250 000 руб.

48. Земельный участок площадью 312 884 кв.м., к/н 50:18:0030214:22, по адресу: Московская обл., р-н Можайский, д. Кубаревка, собств.: Ли Екатерина Романовна, П. 805-САБ, цена: 2 492 000 руб.

49. Земельный участок, пл. 400 кв. м., к/н 50:03:0050222:101, адрес: Московская область, Клинский район, С/т «Макет», 4-ая улица, участок 12, собств.: Абдулова Светлана Юрьевна, П.810-САБ, цена: 565 000,00 руб.

50. Земельный участок, площадью 400 кв. м., кадастровый номер: 50:03:0050222:100, расположенный по адресу: Московская область, Клинский район, С/т «Макет», 4-ая улица, участок 12, Абдулова Светлана Юрьевна, П.810-САБ, цена: 565 000,00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –22.12.2025

Дата окончания приема заявок –21.01.2026

Дата, время проведения торгов – 23.01.2026 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок:

Позиции 41,43,46,49,50 ЭТП https://auction.msk.ru//

Позиции 42,44,45,47 место приема заявок: ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru

Арест. недвиж. имущ-во. Повторные торги. Не залог. Задаток 10% от нач. цены:

51. 1/2 доли квартиры, расположенная по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Совхозная, д. 16, корп.2, кв.240, к/н: 50:10:0010403:7291, собств.: Мардарь Октавиан Михайлович, взыск.: Тукан Мария Петровна, П. 292-САБ, цена: 2 538 100,00 руб.

52. Помещение (нежилое) гаражный бокс, 41.10 кв.м. к/н 50:45:0040505:156, адрес: Московская обл., г. Королев, ул. Чайковского, д.3, пом.21, общая долевая собственность в праве ½, собств.: Коэрман Екатерина Александровна, П.413-САБ, цена: 573 325,00 руб.

53. Квартира, пл. 64,0 кв.м., к/н 50:64:0000000:9720, адрес: МО, г. Дзержинский, ул. Лесная, д.10 кв.77, доля в праве 1/6, собств.: Шишков Владимир Вячеславович, П.451-САБ, цена: 951 006,35руб.

54. Нежилое помещение к/н 50:44:0030202:1209, пл. 44,6 кв.м., адрес: Московская обл., г. Фрязино, проезд Введенского, д.4 А, ГПК «Москвич», пом.1376, собств. Жумбей Марине Михайловна, П. 524-САБ, цена: 527 000,00 руб.

55. ½ доли Помещения 31,50 кв.м., к/н 50:47:0010504:506, адрес: Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, д. 35, кв. 54, собств.: Ефимов Денис Юрьевич, П.550-САБ, цена: 1 028 500,00руб.

56. 1/4 доли в праве на помещение пл. 19,6 кв.м., к/н 50:04:0020109:118, расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, г. Яхрома, ул. Бусалова, д. 8, пом. 58, собств.: Воинова Валентина Владимировна, П.568-САБ, цена: 433 972,60 руб.

57. Нежилое помещение пл. 19,30 кв.м., к/н 50:22:0010105:9332, адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 54, гараж №116, собств.: Бабуджян Артур Саргисович, П. 619-САБ, цена: 1 084 646,75 руб.

58. Земельный участок пл. 554+/-16 кв.м., адрес: Московская область, Раменский район, с/п Ульянинское, к/н № 50:23:0050573:1305, собств.: Исломов Иньом Икромович, П. 625-САБ, цена: 125 800,00 руб.

59. Земельный участок, площадью 966 кв.м., к/н 50:36:0030201:69, расположенный по адресу: Московская область, Озерский район, СДТ «Виктория», уч. 18, собств.: Голицын Владимир Владимирович, П. 663-САБ, цена: 366 350,00 руб.

60. Помещение (квартира) по адресу: МО, г. о. Красногорск, д. Сабурово, ул. Заречная, д. 5, кв. 299; площадь 65.1 кв.м., кадастровый номер 50:11:0020206:2518, П.670-САБ, цена: 8 405 055,00 руб.

61. Нежилое помещение, площадью 88.50 кв.м., расположенное по адресу: РФ, Московская обл., г.о. Красногорск, п. Ильинское-Усово, пр-д Александра Невского, д. 9, пом. 19ч, кадастровый №: 50:11:0050501:20304, П.671-САБ, цена: 18 343 425,00руб.

62. 1/2 гаража (нежилое помещение), по адресу: Московская область, г. Лыткарино, ул. Колхозная, ГПК № 51, пом. 267; к/н 50:53:0010206:1368, собств.: Калинин Сергей Александрович П.678-САБ, цена: 568 650,00 руб.

63. 1/2 доли в жилом помещении площадью 67,20 кв.м. с кадастровым номером 50:04:0010202:3667, по адресу: Московская область, Дмитровский район, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д.43, кв.43, П. 682-САБ, цена: 2 533 850,00 руб.

64. Земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский р-н, с/о Константиновский, с/т «Кентавр», уч. № 101, кадастровый номер 50:05:0010525:85, П. 683-САБ, цена: 419 900,00руб.

65. Земельный участок, доля 1/5, кад. номер: 50:05:0040250:510, площадь 1000+/- 11 кв.м, адрес: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, собств.: Шаповалова Елена Андреевна, П.714-САБ, цена: 322 259,65 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –22.12.2025

Дата окончания приема заявок –21.01.2026

Дата, время проведения торгов – 23.01.2026 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок:

Позиции 60,61 ЭТП https://auction.msk.ru//

Позиции 51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65 место приема заявок: ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru