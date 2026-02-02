ООО «Спортивные Лотереи» нарушило закон о рекламе
Ранее в Управление поступило обращение физического лица о распространении в сети «Интернет» рекламы лотереи с признаками нарушения Закона о рекламе.
По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении ООО «Спортивные Лотереи» возбуждено дело по признакам нарушения пункта 2 части 3 и части 7 статьи 5 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы лотереи, создающей впечатление, что участие в ней является способом заработка.
Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей и нарушающей требования Закона о рекламе.
Материалы дела будут переданы уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО «Спортивные Лотереи» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.
Согласно пункту 2 части 3 статьи 5 Закона о рекламе недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о любых характеристиках товара, в том числе о его природе, составе, способе и дате изготовления, назначении, потребительских свойствах, об условиях применения товара, о месте его происхождения, наличии сертификата соответствия или декларации о соответствии, знаков соответствия и знаков обращения на рынке, сроках службы, сроках годности товара. В силу части 7 статьи 5 Закона о рекламе не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы.