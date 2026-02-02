ООО «Спортивные Лотереи» нарушило закон о рекламе﻿

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о распространении в сети «Интернет» рекламы лотереи с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении ООО «Спортивные Лотереи» возбуждено дело по признакам нарушения пункта 2 части 3 и части 7 статьи 5 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы лотереи, создающей впечатление, что участие в ней является способом заработка.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей и нарушающей требования Закона о рекламе.

Материалы дела будут переданы уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО «Спортивные Лотереи» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.