ООО СЗ «Страна Е 1» нарушило Закон о рекламе

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО СЗ «Страна Е 1» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.

В соответствии с частью 3 статьи 28 Закона о рекламе, если реклама услуг, связанных с предоставлением потребительского кредита (займа), пользованием им и погашением указанного кредита (займа), содержит информацию о процентных ставках, в дополнение к требованиям части 2.1 указанной статьи такая реклама должна содержать информацию о диапазонах значений полной стоимости потребительского кредита (займа), определенных с учетом требований Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» по видам потребительского кредита (займа), с использованием слов «полная стоимость кредита (займа)». Указанная информация должна предоставляться до предоставления информации о процентных ставках и указываться шрифтом, размер которого не менее чем шрифт, которым отображается информация о процентных ставках.