ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 05 декабря

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом», действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 21.11.2025 г.

Дата окончания приема заявок – 03.12.2025 г.

Дата, время проведения торгов – 05.12.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем.уч., общ.пл. 647 кв.м., к/н: 50:28:0020209:57; Жилой дом, общ.пл. 291,3 кв.м., к/н: 50:28:0010582:108, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Востряково, ул. Рабочая, д. 26. П.707-ТАИ от 01.11.25. Собств: Суслов Н.Л. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 13 191 200,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 59,0 кв.м., к/н: 50:41:0000000:34788, адрес: МО, г. Лобня, ул. Катюшки, д. 52, кв. 1. П.716-ТАИ от 13.11.25. Собств: Кузьмин П.В., Кузьмина Е.А. Взыск: АО Райффайзенбанк. Цена: 6 874 727,20 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 80,9 кв.м., к/н: 50:20:0020410:3096, адрес: МО, г. Одинцово, ул. Белорусская, д. 10, кв. 1003. П.698-ТАИ от 01.11.25. Собств: Нестеренко Д.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 9 647 200,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 66,2 кв.м., к/н: 50:20:0090213:1723, адрес: МО, Одинцовский р-н, с. Шарапово, д. 25, кв. 9. П.711-ТАИ от 13.11.25. Собств: Воропаев М.Н. Взыск: АО Тбанк. Цена: 5 014 835,20 р.

5. Жил. дом, общ.пл. 107,9 кв.м., к/н: 50:24:0060605:688; Зем. уч., общ.пл. 1500 +/-14 кв.м., к/н: 50:24:0060605:22, адрес: МО, Орехово-Зуевский г/о, пос. Чистое. П.717-ТАИ от 13.11.25. Собств: Сафарян А.Ж. Взыск: Титов П.С. Цена: 3 500 000,00 р.

6. Пом., общ.пл. 53,6 кв.м., к/н: 50:17:0000000:49129, адрес: МО, г. Электрогорск, ул. Советская, д. 37, кв. 87. П.703-ТАИ от 01.11.25. Собств: Бобошко Н.Н. Взыск: Михайлов А.М. Цена: 4 028 000,00 р.

7. Жил. дом, общ.пл. 535,9 кв.м., к/н: 50:14:0020308:793; Зем.уч., общ.пл. 750 кв.м., к/н: 50:14:0020308:83; Зем.уч., общ.пл. 750 кв.м., к/н: 50:14:0020308:82. Адрес: МО, р-н Щелковский, с/п Анискинкское, д. Кармолино, ул. Березовая Аллея, д. 47. П.704-ТАИ от 01.11.25. Собств: Хохлов О.В. Взыск: ГК АСВ. Цена: 35 389 529,60 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 59,8 кв.м., к/н: 50:50:0000000:38553, адрес: МО, г. Железнодорожный, ул. Струве, д. 9, корп. 1, кв. 216. П.523-ТАИ от 08.08.25. Собств: Мещерякова Л.В., Фадеев И.В. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 6 200 920,00 р.

2. Зем.уч., общ.пл. 1121 +/- 1 кв.м., к/н: 50:29:0050107:1240, адрес: МО, р-н. Воскресенский. П.688-ТАИ от 24.10.25. Собств: Котенков В.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 227 970,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 46,8 кв.м., к/н: 50:04:0020605:401, адрес: МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, мкр. Левобережье, д. 21, кв. 35. П.659-ТАИ от 09.10.25. Собств: ООО «Ленд Строй». Взыск: АО «АТБ». Цена: 2 801 600,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 44,8 кв.м., к/н: 50:11:0050301:3524, адрес: МО, Красногорский р-н, пос. Мечникова, д. 4, кв. 18. П.667-ТАИ от 20.10.25. Собств: Администрация ГО Красногорск МО. Взыск: АО «Банк БЖФ». Цена: 3 617 146,44 р.

5. Жил. дом, общ.пл. 105,2 кв.м., к/н: 50:16:0501001:1074; Зем.уч., общ.пл. 1929 +/-31 кв.м., к/н: 50:16:0501001:579. Адрес: МО, р-н. Ногинский, с. Балобаново, ул. Центральная, д. 79. П.582-ТАИ от 09.09.25. Собств: Кахоров А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 6 043 500,00 р.

6. Кв-ра, общ.пл. 32,6 кв.м., к/н: 50:17:0000000:53467, адрес: МО, г. Электрогорск, ул. Ленина, д. 24Б, кв. 29. П.677-ТАИ от 20.10.25. Собств: Жаркова Н.С. Взыск: Горбуля К.И. Цена: 1 232 500,00 р.

7. Кв-ра, общ.пл. 74,6 кв.м., к/н: 50:10:0010207:2534, адрес: МО, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 9А, кв. 108. П.689-ТАИ от 24.10.25. Собств: Морозов С.В., Морозова Н.П. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 8 132 800,00 р.

8. Жил. дом, общ.пл. 112,5 кв.м., к/н: 50:14:0030105:1463; Зем.уч., общ.пл. 719 +/- 9 кв.м., к/н: 50:14:0030105:1300. Адрес: МО, г.о. Щелково, терр. Снежная-3, ул. 1-я Линия, д. 2. П.670-ТАИ от 20.10.25. Собств: Винникова Н.Л. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 771 840,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 21.11.2025 г.

Дата окончания приема заявок – 03.12.2025 г.

Дата, время проведения торгов – 05.12.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем.уч., общ.пл. 1500 кв.м., к/н: 50:04:0110204:50, адрес: МО, р-н Дмитровский, с/пос. Габовское, д. Акишево. П.680-ТАИ от 24.10.25. Собств: Онучин Д.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 704 760,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 41,3 кв.м., к/н: 50:22:0040102:3563, адрес: МО, Люберецкий р-н, рп. Томилино, ул. Гоголя, д. 54, корп. 1, кв. 278. П.654-ТАИ от 03.10.25. Собств: Арутюнян В.О. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 3 905 920,00 р.

3. Часть жил. дома, общ.пл. 65,7 кв.м., к/н: 50:13:0050416:1149; Зем.уч., общ.пл. 247 +/-5 кв.м., к/н: 50:13:0050416:1144. Адрес: МО, Пушкинской г.о., село Братовщина, ул. Центральная, д. 110. П.653-ТАИ от 03.10.25. Собств: Алиева Р.З. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 488 520,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 28,6 кв.м., к/н: 50:09:0070707:2266, адрес: МО, Солнечногорский р-н, сп. Кутузовское, дер. Подолино, мкр. «Велтон Парк», ул. Дачная, д. 9, кв. 198. П.682-ТАИ от 24.10.25. Собств: Яндиев Ю.С. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 3 567 280,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП.

Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.