ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 09 апреля
Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.
Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом», действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.
Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 25.03.2026 г.
Дата окончания приема заявок –07.04.2026 г.
Дата, время проведения торгов – 09.04.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.
Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.
Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:
1. Жил. дом, общ.пл. 155,5 кв.м., к/н: 50:06:0030302:665; Зем.уч., общ.пл. 1500 кв.м., к/н: 50:06:0030302:52. Адрес: МО, мун. р-н Шаховской, с/о Судисловский, д. Бабинки, д. 17. П.917-ТАИ от 20.02.26. Собств: Марейчев А.Н. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 4 996 000,00 р.
2. Кв-ра, общ.пл. 32,2 кв.м., к/н: 50:04:0010101:1012, адрес: МО, Дмитровский р-н, пос. дома отдыха «Горки», д. 9, кв. 56. П.968-ТАИ от 13.03.26. Собств: Адм. Дмитровского ГО МО. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 1 628 000,00 р.
3. Зем.уч., общ.пл. 1003 +/-11 кв.м., к/н: 50:34:0050401:1058, адрес: МО, Коломенский р-н, с/о Федосьино. П.960-ТАИ от 13.03.26. Собств: Еленина А.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 528 000,00 р.
4. Кв-ра, общ.пл. 111,2 кв.м., к/н: 50:11:0020516:1162, адрес: МО, г. Красногорск, ш. Ильинское, д. 18, кв. 10. П.926-ТАИ от 02.03.26. Собств: Багамаева Ж.И. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 15 804 800,00 р.
5. Помещ., общ.пл. 29,8 кв.м., к/н: 50:45:0020426:94, адрес: МО, г. Королев, ул. Кирова, д. 2, кв. 100. П.928-ТАИ от 02.03.26. Собств: Зубков Д.А. Взыск: АО Тбанк. Цена: 3 548 274,40 р.
6. Кв-ра, общ.пл. 40,5 кв.м., к/н: 50:21:0080105:11921, адрес: МО, г.о. Ленинский, г. Видное, ул. им. Героя Советского Союза В.Н. Фокина, д. 2, кв. 27. П.967-ТАИ от 13.03.26. Собств: Федотова М.С. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 4 598 400,00 р.
7. Кв-ра, общ.пл. 22,2 кв.м., к/н: 50:22:0040602:7653, адрес: МО, г.о. Люберцы, пгт. Мирный, мкр. Мирный, ул. Академика Северина, д. 8/1, кв. 77. П.955-ТАИ от 13.03.26. Собств: Ахматханов А.В. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 3 634 400,00 р.
8. Кв-ра, общ.пл. 44,8 кв.м., к/н: 50:22:0010213:4663, адрес: МО, г. Люберцы, ул. Юбилейная, д. 4, кв. 164. П.965-ТАИ от 13.03.26. Собств: Князьков И.В., Князькова И.В. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 5 031 936,00 р.
9. Кв-ра, общ.пл. 43 кв.м., к/н: 50:24:0050917:876, адрес: МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Савинская, Белавинское с.п., д. 1, кв. 29. П.956-ТАИ от 13.03.26. Собств: Маматов Д.К. Взыск: АО Тбанк. Цена: 1 448 515,20 р.
10. Зем.уч., общ.пл. 1200 +/-24 кв.м., к/н: 50:05:0020237:29, адрес: МО, р-н Сергиево-Посадский, в р-не д. Новоселки, северо-восточная часть кад.кв.50:05:0020237. П.959-ТАИ от 13.03.26. Собств: Шпагин Р.О. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 260 000,00 р.
11. Зем.уч., общ.пл. 697 +/-9 кв.м., к/н: 50:05:0130117:695, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, село Бужаниново. П.964-ТАИ от 13.03.26. Собств: Ткаченко А.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 377 600,00 р.
12. Кв-ра, общ.пл. 65,1 кв.м., к/н: 50:05:0070501:810, адрес: МО, г. Сергиев Посад, ш. Московское, д. 2, кв. 73. П.969-ТАИ от 13.03.26. Собств: Клещинов А.М. Взыск: АО Банк Дом.РФ. Цена: 4 972 800,00 р.
Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:
1. Кв-ра, общ.пл. 86,8 кв.м., к/н: 50:15:0000000:129359, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Ситникова, д. 8, кв. 33. П.908-ТАИ от 20.02.26. Собств: Зверева Д.В. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 11 366 200,00 р.
2. Кв-ра, общ.пл. 39,6 кв.м., к/н: 50:12:0070322:2825, адрес: МО, г.о. Мытищи, д. Пирогово, ул. Сурикова, д. 1, кв. 149. П.883-ТАИ от 12.02.26. Собств: Зорин И.О. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 3 876 680,00 р.
3. Кв-ра, общ.пл. 59 кв.м., к/н: 50:12:0080512:4588, адрес: МО, г.о. Мытищи, п. Нагорное, ул. Полковника Романова, д. 13, кв. 369. П.887-ТАИ от 12.02.26. Собств: Гуцу Л.В. Взыск: АО «Альфа-Банк». Цена: 9 643 986,44 р.
4. Зем.уч., общ.пл. 700 +/- 19 кв.м., к/н: 50:23:0050235:209, адрес: МО, м.о. Раменский, кв-л 29-1, з/у 2. П.888-ТАИ от 12.02.26. Собств: Нагиев Ф.К. оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 668 411,10 р.
5. Зем.уч., общ.пл. 908 +/- 11 кв.м., к/н: 50:23:0030401:1501, адрес: МО, Раменский р-н, сп. Кузнецовское. П.893-ТАИ от 12.02.26. Собств: Гурбанов Ф.Б. оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 612 000,00 р.
6. Зем.уч., общ.пл. 650 +/- 18 кв.м., к/н: 50:23:0020379:2234, адрес: МО, Раменский р-н, сп. Новохаритоновское. П.901-ТАИ от 12.02.26. Собств: Мамедов М.П. оглы. Взыск: Москаленко И.А. Цена: 961 350,00 р.
7. Зем.уч., общ.пл. 813 +/- 10 кв.м., к/н: 50:05:0130117:848, адрес: МО, Сергиево-Посадский г.о., с. Бужаниново. П.906-ТАИ от 20.02.26. Собств: Арутюнян С.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 360 740,00 р.
8. Жилой дом, общ.пл. 103,9 кв.м., к/н: 50:05:0130116:685; Зем.уч., общ.пл. 606 +/- 17 кв.м., к/н: 50:05:0130116:670. Адрес: МО, г.о. Сергиево-Посадский, д. Редриковы Горы, д. 56. П.921-ТАИ от 20.02.26. Собств: Хозикова Л.Ю. Взыск: АО Газпромбанк. Цена: 313 055,00 р.
9. Кв-ра, общ.пл. 33,9 кв.м., к/н: 50:21:0060310:5472, адрес: МО, г.о. Ленинский, д. Коробово, ул. Взлетная, д. 2, кв. 304. П.912-ТАИ от 20.02.26. Собств: Журавская М.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 793 720,00 р.
Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.