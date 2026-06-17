Агент на примере Барко рассказал, почему не работает с футболистами из Южной Америки

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал Metaratings.ru ситуацию с полузащитником московского «Спартака» Эсекьелем Барко, который хочет перейти в «Индепендьенте», хотя у него остается еще год до окончания контракта.

По мнению Селюка, европейские клубы обычно отпускают игрока, если он хочет перейти в другую команду, поскольку в противном случае футболист утратит мотивацию. Если Барко будет недоволен, от этого пострадает сам «Спартак», считает агент.

«Я не занимаюсь латиносами как раз потому, что они едут в РПЛ, когда никому не нужны, получают здесь большие деньги. Как только есть предложение, они сразу забывают, кто им помог. Они собирают манатки и прощаются», — сказал Селюк.

В минувшем сезоне Барко провел 37 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал девять ассистов. Портал Transfermarkt оценивает аргентинского хавбека в €16 млн.

Ранее появились слухи о переходе в «Спартак» бразильского вингера Малкома, выступавшего за «Зенит».