ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 11 декабря

Дата, время проведения торгов – 11.12.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр. Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 28.11.2025 г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом», действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем. уч., общ.пл. 1200 +/-24 кв.м., к/н: 50:06:0110601:1461, адрес: МО, Шаховской р-н, с/п Серединское. П.727-ТАИ от 19.11.25. Собств: Бадалов З.Т. оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 335 700,00 р.

2. Зем. уч., общ.пл. 789 +/-11 кв.м., к/н: 50:06:0020301:689, адрес: МО, Шаховской р-н, д. Воскресенское. П.737-ТАИ от 19.11.25. Собств: Гумаев М.У. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 303 300,00 р.

3. Зем. уч., общ.пл. 669 +/-18 кв.м., к/н: 50:07:0030201:982, адрес: МО, Волоколамский р-н, с/п Ярополецкое, дер. Михайловское. П.739-ТАИ от 19.11.25. Собств: Велиев И.Н. оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 193 600,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 55,8 кв.м., к/н: 50:28:0000000:54319, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Востряково, ул. Донская, д. 5, кв. 172. П.744-ТАИ от 24.11.25. Собств: Янчоглов Д.И. Взыск: ПАО Промсвязьбанк. Цена: 5 232 000,00 р.

5. Зем.уч., общ.пл. 634 +/-9 кв.м., к/н: 50:28:0110156:11548, адрес: МО, г. Домодедово, село Юсупово. П.754-ТАИ от 24.11.25. Собств: Васильева Т.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 522 900,00 р.

6. Зем.уч., общ.пл. 635 кв.м., к/н: 50:28:0110156:6212, адрес: МО, г. Домодедово, дер. Степыгино. П.755-ТАИ от 24.11.25. Собств: Шишканова Л.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 582 390,00 р.

7. Зем. уч., общ.пл. 700 +/-19 кв.м., к/н: 50:23:0050573:1177, адрес: МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, д. Аргуново. П.732-ТАИ от 19.11.25. Собств: Левченко Д.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 197 600,00 р.

8. Жил. дом, общ.пл. 106,2 кв.м., к/н: 50:09:0050626:1880; Зем.уч., общ.пл. 174 +/-9 кв.м., к/н: 50:09:0050626:1533. Адрес: МО, Солнечногорский мун. р-н, с/п Соколовское, в р-не д. Соколово, ДНП «ГринВилл», д. 118. П.734-ТАИ от 19.11.25. Собств: Тарарина М.П. Взыск: ПАО «Транскапиталбанк». Цена: 4 092 000,00 р.

9. Кв-ра, общ.пл. 29,1 кв.м., к/н: 50:09:0020309:1620, адрес: МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское, пос. Майдарово, д. 1, кв. 50. П.749-ТАИ от 24.11.25. Собств: Козлов А.А. Взыск: АО Тбанк. Цена: 2 252 480,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 43,8 кв.м., к/н: 50:15:0000000:152053, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Ситникова, д. 2, кв. 180. П.593-ТАИ от 09.09.25. Собств: Вторушина А.А. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 5 335 280,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 59,8 кв.м., к/н: 50:15:0000000:62097, адрес: МО, г. Балашиха, ул. 40 лет Победы, д. 25, кв. 236. П.594-ТАИ от 09.09.25. Собств: Зубаков А.А. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 6 356 640,00 р.

3. Зем.уч., общ.пл. 1500 кв.м., к/н: 50:04:0110204:50, адрес: МО, р-н Дмитровский, с/пос. Габовское, д. Акишево. П.680-ТАИ от 24.10.25. Собств: Онучин Д.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 704 760,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 71,5 кв.м., к/н: 50:25:0070105:428, адрес: МО, Шатурский р-н, сп. Кривандинское, п. Осаново-Дубовое, ул. Школьная, д. 39, кв. 40. П.660-ТАИ от 09.10.25. Собств: Яненко П.И. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 2 699 600,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 28.11.2025 г.

Дата окончания приема заявок – 09.12.2025 г.

Дата, время проведения торгов – 11.12.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 52,2 кв.м., к/н: 50:64:0020102:530, адрес: МО, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 32, корп. 1, кв. 577. П.748-ТАИ от 24.11.25. Собств: Ашрапов А.А. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 8 412 134,00 р.

2. Зем.уч., общ.пл. 500 +/-8 кв.м., к/н: 50:31:0050301:5246, адрес: МО, Чеховский р-н, терр. СП Стремиловское, дер. Сенино, ул. Милягинская. П.750-ТАИ от 24.11.25. Собств: Митрохин В.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 583 200,00 р.

Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. 1/4 доля в праве собств. на кв-ру, общ.пл. 50,4 кв.м., к/н: 50:50:0000000:21054, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Кучино, ул. Центральная, д. 35, кв. 151. П.592-ТАИ от 09.09.25. Собств: Боровикова Е.Н. Взыск: Дмитриев Е.Ю. Цена: 1 600 550,00 р.

2. Зем.уч., общ.пл. 1200 +/- 7 кв.м., к/н: 50:28:0090116:144; Жил. дом, общ.пл. 258 кв.м., к/н: 50:28:0090116:482. Адрес: МО, г.о. Домодедово, терр. СНТ «Рось-Борисово». П.692-ТАИ от 24.10.25. Собств: Яновский К.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 8 263 489,20 р.

3. 1/2 доля в праве общ. долевой собств. на кв-ру, общ.пл. 65,1 кв.м., к/н: 50:12:0100806:853, адрес: МО, г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 35, корп. 3, кв. 131. П.658-ТАИ от 09.10.25. Собств: Степанян К.Р. Взыск: ООО ПКО «СЭБ Альянс». Цена: 2 335 101,64 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП.

Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.