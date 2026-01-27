ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 11 февраля

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов – 11.02.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 27.01.2026 г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом», действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем.уч., общ.пл. 951 +/-1 кв.м., к/н: 50:29:0050107:1064, адрес: МО, р-н Воскресенский. П.820-ТАИ от 25.12.25. Собств: Иванова И.Я. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 219 200,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем.уч., общ.пл. 609 +/-9 кв.м., к/н: 50:03:0010334:23, адрес: МО, г. Клин, ул. Дурыманова, смежено с уч.7А. П.810-ТАИ от 18.12.25. Собств: Векуа Л.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 931 770,00 р.

2. Зем.уч., общ.пл. 980 +/- 22 кв.м., к/н: 50:18:0060211:142, адрес: МО, р-н Можайский, с/т Родничок, уч. 80. П.773-ТАИ от 08.12.25. Собств: Курепчикова Н.Ю. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 72 080,00 р.

3. Зем.уч., общ.пл. 800 +/- 20 кв.м., к/н: 50:18:0050115:2663, адрес: МО, г. Можайск, дер. Никитино. П.814-ТАИ от 18.12.25. Собств: Амиров З.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 122 400,00 р.

4. Комната №2, общ.пл. 13,2 кв.м., к/н: 50:12:0100806:9655, адрес: МО, г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 33 к. 3, кв. 131. П.807-ТАИ от 18.12.25. Собств: Антонович А.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 942 080,00 р.

5. Зем.уч., общ.пл. 600 кв.м., к/н: 50:26:0120704:376; Баня, общ.пл. 17,3 кв.м., к/н: 50:26:0120704:665; Садовый дом, общ.пл. 78,1 кв.м., к/н: 50:26:0120704:664. Адрес: МО, р-н Наро-Фоминский, с/п Атепцевское, снт «Покровские дачи», уч. 161. П.780-ТАИ от 08.12.25. Собств: Куц К.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 687 889,36 р.

6. Кв-ра, общ.пл. 107,2 кв.м., к/н: 50:20:0041615:1968, адрес: МО, р-н Одинцовский, п. Горки-10, д. 23, кв. 403. П.776-ТАИ от 08.12.25. Собств: Кащеева Н.Н. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 9 213 320,00 р.

7. Зем.уч., общ.пл. 1500 кв.м., к/н: 50:20:0090523:42; Жилой дом, общ.пл. 171,1 кв.м., к/н: 50:20:0090523:231. Адрес: МО, Одинцовский р-н, г. Кубинка, Андрейчиков хутор, уч. 5. П.792-ТАИ от 11.12.25. Собств: Барабанов А.В. Взыск: Туточкин А.В. Цена: 13 600 000,00 р.

8. Кв-ра, общ.пл. 44,4 кв.м., к/н: 50:56:0020206:411, адрес: МО, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Ленина, д. 15/2, кв. 40. П.813-ТАИ от 18.12.25. Собств: Морозов Ю.Б. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 3 424 480,00 р.

9. Кв-ра, общ.пл. 66,1 кв.м., к/н: 50:27:0000000:119282, адрес: МО, г. Подольск, мкр. Львовский, ул. Красная, д. 2, кв. 112. П.818-ТАИ от 18.12.25. Собств: Кузнецова Я.М. Взыск: АО ТБанк. Цена: 5 303 684,48 р.

10. Зем.уч., общ.пл. 1000 +/- 2 кв.м., к/н: 50:05:0010211:288, адрес: МО, р-н Сергиево-Посадский, с/о Закубежский, в р-не д. Агинтово, северо-восточная часть кад. кв-ла 50:05:0010211. П.790-ТАИ от 11.12.25. Собств: Абигаджиев З.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 125 800,00 р.

11. Жил. дом, общ.пл. 155 кв.м., к/н: 50:33:0000000:73506; Зем.ум., общ.пл. 1602 кв.м., к/н: 50:33:0020172:245. Адрес: МО, р-н Ступинский, ЗАО «Татариново». П.783-ТАИ от 08.12.25. Собств: Семин И.А., Семина Е.Д. Взыск: ГК АСВ – КУ ОАО «Мастер Банк». Цена: 5 461 080,00 р.

12. Зем.уч., общ.пл. 800 +/- 20 кв.м., к/н: 50:25:0040403:208, адрес: МО, р-н Шатурский, СНТ «Дубки», уч. 1046. П.778-ТАИ от 08.12.25. Собств: Касабян А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 70 040,00 р.

13. Кв-ра, общ.пл. 60 кв.м., к/н: 50:14:0000000:112856, адрес: МО, г. Щелково, мкр. Богородский, д. 5, кв. 40. П.795-ТАИ от 11.12.25. Собств: Забиян А.А. Взыск: АО «Инвестторгбанк». Цена: 4 883 760,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 27.01.2026 г.

Дата окончания приема заявок –09.02.2026 г.

Дата, время проведения торгов – 11.02.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем.уч., общ.пл. 984 +/- 11 кв.м., к/н: 50:18:0050116:572, адрес: МО, Можайский р-н. П.801-ТАИ от 11.12.25. Собств: Дибирасулов Ш.О. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 312 800,00 р.

2. Зем.уч., общ.пл. 700 +/-19 кв.м., к/н: 50:24:0080105:210, адрес: МО, Орехово-Зуевский р-н, сп. Соболевское, д. Асташково, ул. Сосновая, уч. 15а. П.774-ТАИ от 08.12.25. Собств: Черняк М.В. Взыск: ООО «Мотовэлв». Цена: 646 000,00 р.

3. Зем.уч., общ.пл. 648 +/- 9 кв.м., к/н: 50:05:0130117:849, адрес: МО, Сергиево-Посадский го, с. Бужаниново. П.798-ТАИ от 11.12.25. Собств: Симонян А.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 299 880,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП.

Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.