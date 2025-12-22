ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 14 января

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов – 14.01.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 22.12.2025 г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом», действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 44,9 кв.м., к/н: 50:40:0010313:635, адрес: МО, г. Дубна, ул. Володарского, д. 2а, кв. 34. П.785-ТАИ от 08.12.25. Собств: Прытова Е.Б. Взыск: Шведун Н.В. Цена: 3 500 000,00 р.

2. Зем.уч., общ.пл. 609 +/-9 кв.м., к/н: 50:03:0010334:23, адрес: МО, г. Клин, ул. Дурыманова, смеж. с уч.7А. П.810-ТАИ от 18.12.25. Собств: Векуа Л.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 096 200,00 р.

3. Зем.уч., общ.пл. 980 +/- 22 кв.м., к/н: 50:18:0060211:142, адрес: МО, р-н Можайский, с/т Родничок, уч. 80. П.773-ТАИ от 08.12.25. Собств: Курепчикова Н.Ю. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 84 800,00 р.

4. Зем.уч., общ.пл. 800 +/- 20 кв.м., к/н: 50:18:0050115:2663, адрес: МО, г. Можайск, дер. Никитино. П.814-ТАИ от 18.12.25. Собств: Амиров З.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 144 000,00 р.

5. Комн. №2, общ.пл. 13,2 кв.м., к/н: 50:12:0100806:9655, адрес: МО, г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 33 к. 3, кв. 131. П.807-ТАИ от 18.12.25. Собств: Антонович А.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 284 800,00 р.

6. Зем.уч., общ.пл. 600 кв.м., к/н: 50:26:0120704:376; Баня, общ.пл. 17,3 кв.м., к/н: 50:26:0120704:665; Сад. дом, общ.пл. 78,1 кв.м., к/н: 50:26:0120704:664. Адрес: МО, р-н Наро-Фоминский, с/п Атепцевское, снт «Покровские дачи», уч. 161. П.780-ТАИ от 08.12.25. Собств: Куц К.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 809 281,60 р.

7. Кв-ра, общ.пл. 107,2 кв.м., к/н: 50:20:0041615:1968, адрес: МО, р-н Одинцовский, п. Горки-10, д. 23, кв. 403. П.776-ТАИ от 08.12.25. Собств: Кащеева Н.Н. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 10 839 200,00 р.

8. Зем.уч., общ.пл. 1500 кв.м., к/н: 50:20:0090523:42; Жил. дом, общ.пл. 171,1 кв.м., к/н: 50:20:0090523:231. Адрес: МО, Одинцовский р-н, г. Кубинка, Андрейчиков хутор, уч. 5. П.792-ТАИ от 11.12.25. Собств: Барабанов А.В. Взыск: Туточкин А.В. Цена: 16 000 000,00 р.

9. Кв-ра, общ.пл. 55,1 кв.м., к/н: 50:24:0000000:27287, адрес: МО, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 9а, кв. 18. П.782-ТАИ от 08.12.25. Собств: Король А.В. Взыск: ГК АСВ. Цена: 1 680 000,00 р.

10. Кв-ра, общ.пл. 70,4 кв.м., к/н: 50:55:0000000:78255, адрес: МО, г. Подольск, мкр. Кузнечики, ул. Генерала Смирнова, д. 7, кв. 33. П.775-ТАИ от 08.12.25. Собств: Ухмачева М.В. Взыск: АО Дом.РФ. Цена: 5 439 200,00 р.

11. Кв-ра, общ.пл. 44,4 кв.м., к/н: 50:56:0020206:411, адрес: МО, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Ленина, д. 15/2, кв. 40. П.813-ТАИ от 18.12.25. Собств: Морозов Ю.Б. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 4 028 800,00 р.

12. Кв-ра, общ.пл. 66,1 кв.м., к/н: 50:27:0000000:119282, адрес: МО, г. Подольск, мкр. Львовский, ул. Красная, д. 2, кв. 112. П.818-ТАИ от 18.12.25. Собств: Кузнецова Я.М. Взыск: АО ТБанк. Цена: 6 239 628,80 р.

13. Кв-ра, общ.пл. 130,8 кв.м., к/н: 50:48:0030102:1111, адрес: МО, г. Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 2 к. 1, кв. 4. П.799-ТАИ от 11.12.25. Собств: Севиева Б.Л. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 23 462 400,00 р.

14. Зем.уч., общ.пл. 1000 кв.м., к/н: 50:19:0010107:73; Жил. дом, общ.пл. 99,5 кв.м., к/н: 50:19:0010107:582. Адрес: МО, г. Руза, ул. 3-я Дмитровская, д. 13. П.779-ТАИ от 08.12.25. Собств: Погорелов А.О. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 5 336 000,00 р.

15. Зем.уч., общ.пл. 1000 +/- 2 кв.м., к/н: 50:05:0010211:288, адрес: МО, р-н Сергиево-Посадский, с/о Закубежский, в р-не д. Агинтово, сев.-восточ. часть кад. кв-ла 50:05:0010211. П.790-ТАИ от 11.12.25. Собств: Абигаджиев З.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 148 000,00 р.

16. Кв-ра, общ.пл. 23,4 кв.м., к/н: 50:09:0070210:939, адрес: МО, г.о. Солнечногорск, дер. Голубое, Парковый б-р, д. 5, кв. 227. П.788-ТАИ от 11.12.25. Собств: Ноздров К.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 721 600,00 р.

17. Жил. дом, общ.пл. 155 кв.м., к/н: 50:33:0000000:73506; Зем.ум., общ.пл. 1602 кв.м., к/н: 50:33:0020172:245. Адрес: МО, р-н Ступинский, ЗАО «Татариново». П.783-ТАИ от 08.12.25. Собств: Семин И.А., Семина Е.Д. Взыск: ГК АСВ – КУ ОАО «Мастер Банк». Цена: 6 424 800,00 р.

18. Зем.уч., общ.пл. 800 +/- 20 кв.м., к/н: 50:25:0040403:208, адрес: МО, р-н Шатурский, СНТ «Дубки», уч. 1046. П.778-ТАИ от 08.12.25. Собств: Касабян А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 82 400,00 р.

19. Кв-ра, общ.пл. 44,9 кв.м., к/н: 50:14:0000000:46806, адрес: МО, г. Щелково, ул. Зубеева, д. 9, кв. 30. П.789-ТАИ от 11.12.25. Собств: Юдин М.Д. Взыск: АО Тбанк. Цена: 3 969 878,40 р.

20. Кв-ра, общ.пл. 60 кв.м., к/н: 50:14:0000000:112856, адрес: МО, г. Щелково, мкр. Богородский, д. 5, кв. 40. П.795-ТАИ от 11.12.25. Собств: Забиян А.А. Взыск: АО «Инвестторгбанк». Цена: 5 745 600,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем.уч., общ.пл. 1500 кв.м., к/н: 50:04:0110204:50, адрес: МО, р-н Дмитровский, с/пос. Габовское, д. Акишево. П.680-ТАИ от 24.10.25. Собств: Онучин Д.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 704 760,00 р.

2. Зем.уч., общ.пл. 647 кв.м., к/н: 50:28:0020209:57; Жил. дом, общ.пл. 291,3 кв.м., к/н: 50:28:0010582:108, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Востряково, ул. Рабочая, д. 26. П.707-ТАИ от 01.11.25. Собств: Суслов Н.Л. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 11 212 520,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 55,8 кв.м., к/н: 50:28:0000000:54319, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Востряково, ул. Донская, д. 5, кв. 172. П.744-ТАИ от 24.11.25. Собств: Янчоглов Д.И. Взыск: ПАО «Промсвязьбанк». Цена: 4 447 200,00 р.

4. Зем.уч., общ.пл. 634 +/-9 кв.м., к/н: 50:28:0110156:11548, адрес: МО, г. Домодедово, село Юсупово. П.754-ТАИ от 24.11.25. Собств: Васильева Т.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 444 465,00 р.

5. Зем.уч., общ.пл. 635 кв.м., к/н: 50:28:0110156:6212, адрес: МО, г. Домодедово, дер. Степыгино. П.755-ТАИ от 24.11.25. Собств: Шишканова Л.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 495 031,50 р.

6. Зем. уч., общ.пл. 700 +/-19 кв.м., к/н: 50:23:0050573:1177, адрес: МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, д. Аргуново. П.732-ТАИ от 19.11.25. Собств: Левченко Д.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 167 960,00 р.

7. Жил. дом, общ.пл. 106,2 кв.м., к/н: 50:09:0050626:1880; Зем.уч., общ.пл. 174 +/-9 кв.м., к/н: 50:09:0050626:1533. Адрес: МО, Солнечногорский мун. р-н, с/п Соколовское, в р-не д. Соколово, ДНП «ГринВилл», д. 118. П.734-ТАИ от 19.11.25. Собств: Тарарина М.П. Взыск: ПАО «Транскапиталбанк». Цена: 3 478 200,00 р.

8. Кв-ра, общ.пл. 29,1 кв.м., к/н: 50:09:0020309:1620, адрес: МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское, пос. Майдарово, д. 1, кв. 50. П.749-ТАИ от 24.11.25. Собств: Козлов А.А. Взыск: АО Тбанк. Цена: 1 914 608,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач.:

1. Зем.уч., общ.пл. 984 +/- 11 кв.м., к/н: 50:18:0050116:572, адрес: МО, Можайский р-н. П.801-ТАИ от 11.12.25. Собств: Дибирасулов Ш.О. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 368 000,00 р.

2. Зем.уч., общ.пл. 700 +/-19 кв.м., к/н: 50:24:0080105:210, адрес: МО, Орехово-Зуевский р-н, сп. Соболевское, д. Асташково, ул. Сосновая, уч. 15а. П.774-ТАИ от 08.12.25. Собств: Черняк М.В. Взыск: ООО «Мотовэлв». Цена: 760 000,00 р.

3. Зем.уч., общ.пл. 648 +/- 9 кв.м., к/н: 50:05:0130117:849, адрес: МО, Сергиево-Посадский го, с. Бужаниново. П.798-ТАИ от 11.12.25. Собств: Симонян А.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 352 800,00 р.

Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 52,2 кв.м., к/н: 50:64:0020102:530, адрес: МО, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 32, корп. 1, кв. 577. П.748-ТАИ от 24.11.25. Собств: Ашрапов А.А. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 7 150 313,90 р.

2. Зем.уч., общ.пл. 500 +/-8 кв.м., к/н: 50:31:0050301:5246, адрес: МО, Чеховский р-н, терр. СП Стремиловское, дер. Сенино, ул. Милягинская. П.750-ТАИ от 24.11.25. Собств: Митрохин В.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 495 720,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП.

Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.