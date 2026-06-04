ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 19 июня

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов – 19.06.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 04.06.2026 г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом», действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 72,1 кв.м., к/н: 50:50:0020601:9934, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Корнилаева, д. 3, кв. 163. П.1118-ТАИ от 22.05.26. Собств.: Ушаков И.В., Белоножко Н.А. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 8 765 600,00 р.

2. Жил. дом, общ. пл. 78 кв.м., к/н: 50:28:0100213:1583; Зем. уч., общ. пл. 652 кв.м., к/н: 50:28:0100213:192. Адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Благодатная, д. 28. П.1108-ТАИ от 19.05.26. Собств.: Трохимчук Р.Ю. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 825 800,00 р.

3. Кв-ра, общ. пл. 74,5 кв.м., к/н: 50:08:0000000:113043, адрес: МО, г. Истра, пр-кт Генерала Белобородова, д. 18, кв. 10. П.1065-ТАИ от 04.05.26. Собств.: Петрова Ю.В. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 7 078 400,00 р.

4. Кв-ра, общ. пл. 42 кв.м., к/н: 50:22:0010109:27625, адрес: МО, г. Люберцы, пр-кт Гагарина, д. 8/7, кв. 27. П.1130-ТАИ от 28.05.26. Собств.: Богатырова А.М. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 5 922 411,20 р.

5. Кв-ра, общ. пл. 31 кв.м., к/н: 50:22:0010105:14693, адрес: МО, г. Люберцы, ул. Вертолетная, д. 24, кв. 184. П.1136-ТАИ от 28.05.26. Собств.: Макеров А.А. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 5 179 486,00 р.

6. Кв-ра, общ. пл. 47,3 кв.м., к/н: 50:16:0302020:3319, адрес: МО, г. о. Богородский, г. Ногинск, ул. Октябрьская, д. 85-Д, кв. 26. П.1082-ТАИ от 07.05.26. Собств.: Люльчак И.П. Взыск: ООО «Первая Гильдия Ростовщиков». Цена: 4 020 000,00 р.

7. Жил. дом, общ. пл. 171,5 кв.м., к/н: 50:23:0020285:373; Зем. уч., общ. пл. 1200 кв.м., к/н: 50:23:0020285:130. Адрес: МО, г.о. Раменский, с. Загорново, тер. ДНП Ясное, ул. Ясная, д. 112. П.1141-ТАИ от 28.05.26. Собств: Админ. Раменского ГО МО. Взыск: ООО УК «Байкал». Цена: 5 232 555,00 р.

8. Кв-ра, общ. пл. 80,3 кв.м., к/н: 50:19:0040510:1387, адрес: МО, Рузский р-н, с.п. Дороховское, п. Дорохово, ул. Виксне, д. 14, кв. 57. П.1105-ТАИ от 19.05.26. Собств.: Тишкова Н.Ю. Взыск: ПАО АКБ Абсолют Банк. Цена: 4 304 000,00 р.

9. Кв-ра, общ. пл. 86,5 кв.м., к/н: 50:14:0020330:826, адрес: МО, г.о. Щелково, пос. Клюквенный, д. 18, кв. 59. П.1128-ТАИ от 28.05.26. Собств.: Сагитов А.С. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 5 131 812,00 р.

10. Кв-ра, общ. пл. 44,9 кв.м., к/н: 50:14:0000000:41733, адрес: МО, г.о. Щелково, пгт. Фряново, ул. Победы, д. 5, кв. 19. П.1135-ТАИ от 28.05.26. Собств.: Скороход П.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 668 843,00 р.

11. Кв-ра, общ. пл. 36,3 кв.м., к/н: 50:46:0060428:804, адрес: МО, г. Электросталь, ул. Спортивная, д. 47б, кв. 86. П.1125-ТАИ от 22.05.26. Собств.: Сергин Д.С. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 3 811 200,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 33,2 кв.м., к/н: 50:04:0010345:100, адрес: МО, г. Дмитров, ул. Маяковского, д. 5, кв. 3. П.1087-ТАИ от 07.05.26. Собств.: Михайлова В.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 915 560,00 р.

2. Кв-ра, общ. пл. 46,1 кв.м., к/н: 50:13:0000000:61451, адрес: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Мира, д. 10, кв. 44. П.1089-ТАИ от 07.05.26. Собств.: Крутченская В.Г. Взыск: ООО Афанасьевский-7. Цена: 2 486 760,00 р.

3. Жил. дом, общ. пл. 74,2 кв.м., к/н: 50:05:0130116:648; Зем. уч., общ. пл. 1100 кв.м., к/н: 50:05:0130116:126. Адрес: МО, г.о. Сергиево-Посадский, тер. ДПК Редриковы горы, д. 162. П.1071-ТАИ от 04.05.26. Собств.: Кечакмадзе Е.Б. Взыск: АО Газпромбанк. Цена: 3 646 840,00 р.

4. Жил. дом, общ.пл. 108 кв.м., к/н: 50:32:0020205:3096; Зем. уч., общ. пл. 1000 +/-33 кв.м., к/н: 50:32:0020205:2588, адрес: МО, г.о. Серпухов, д Глазово, тер. Квартал В, д. 100. П.1080-ТАИ от 07.05.26. Собств.: Костенко Е.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 261 840,00 р.

5. Зем. уч., общ. пл. 940 +/-21 кв.м., к/н: 50:32:0030225:5071, адрес: МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Клейменово. П.1083-ТАИ от 07.05.26. Собств.: Казарян Л.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 317 475,00 р.

6. Зем. уч., общ. пл. 678 +/-9 кв.м., к/н: 50:32:0030225:10018, адрес: МО, г. о. Серпухов, г. Серпухов, д. Съяново-2. П.1086-ТАИ от 07.05.26. Собств.: Аксенова А.Б. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 306 680,00 р.

7. Кв-ра, общ. пл. 105,5 кв.м., к/н: 50:10:0010103:10467, адрес: МО, г. Химки, пр-кт Мельникова, д. 25, кв. 152. П.1075-ТАИ от 04.05.26. Собств.: Цынтару А.Н. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 12 814 629,24 р.

8. Кв-ра, общ. пл. 44,1 кв.м., к/н: 50:10:0060202:723, адрес: МО, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Микояна, д. 3, кв. 21. П.1077-ТАИ от 04.05.26. Собств.: Дунаев Р.А. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 3 854 920,00 р.

9. Кв-ра, общ.пл. 43,9 кв.м., к/н: 50:44:0020202:1467, адрес: МО, г. Фрязино, пр-кт Мира, д. 22, кв. 189. П.1068-ТАИ от 04.05.26. Собств.: Решетовская М.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 354 440,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 04.06.2026 г.

Дата окончания приема заявок –16.06.2026 г.

Дата, время проведения торгов – 19.06.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. 2/3 доли в праве собств. на кв-ру, общ. пл. 43,7 кв.м., к/н: 50:41:0000000:25499, адрес: МО, г. Лобня, ул. 9 Квартал, д. 12, кв. 43. П.1132-ТАИ от 28.05.26. Собств.: Яценко А.П. Взыск: Гурни А.М. Цена: 3 536 000,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 34,2 кв.м., к/н: 50:22:0060703:13624, адрес: МО, г.о. Люберцы, пгт. Красково, ул. Карла Маркса, д. 117 к. 1, кв. 121. П.1121-ТАИ от 25.05.26. Собств.: Губарева А.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 080 800,00 р.

Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Жил. дом, общ. пл. 36,7 кв.м., к/н: 50:34:0010501:5090; Зем. уч., общ. пл. 1500 кв.м., к/н: 50:34:0010501:2449, адрес: МО, г.о. Коломна, с. Нижнее Хорошово, ул. Вишневая, д. 13. П.1084-ТАИ от 07.05.26. Собств.: Пахомова О.А., Пахомов И.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 530 000,00 р.

2. Жил. дом, общ. пл. 74,2 кв.м., к/н: 50:05:0130116:650; Зем. уч., общ. пл. 1100 кв.м., к/н: 50:05:0130116:125. Адрес: МО, г.о. Сергиево-Посадский, тер. ДПК Редриковы горы, д. 161. П.1069-ТАИ от 04.05.26. Собств.: Пантелеев А.А. Взыск: АО Газпромбанк. Цена: 391 951,32 р.

3. Жил. дом, общ. пл. 74,2 кв.м., к/н: 50:05:0130116:656; Зем. уч., общ. пл. 1196 +/-24 кв.м., к/н: 50:05:0130116:178. Адрес: МО, г.о. Сергиево-Посадский, тер. ДПК Редриковы горы, д. 155. П.1074-ТАИ от 04.05.26. Собств.: Фоменко Р.П. Взыск: АО Газпромбанк. Цена: 410 363,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.