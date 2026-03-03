ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 19 марта

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов – 19.03.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 03.03.2026 г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом», действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 86,8 кв.м., к/н: 50:15:0000000:129359, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Ситникова, д. 8, кв. 33. П.908-ТАИ от 20.02.26. Собств: Зверева Д.В. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 13 372 000,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 33,9 кв.м., к/н: 50:21:0060310:5472, адрес: МО, г.о. Ленинский, д. Коробово, ул. Взлетная, д. 2, кв. 304. П.912-ТАИ от 20.02.26. Собств: Журавская М.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 463 200,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 39,6 кв.м., к/н: 50:12:0070322:2825, адрес: МО, г.о. Мытищи, д. Пирогово, ул. Сурикова, д. 1, кв. 149. П.883-ТАИ от 12.02.26. Собств: Зорин И.О. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 4 560 800,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 20 кв.м., к/н: 50:12:0100805:17593, адрес: МО, г. Мытищи, ул. Мира, д. 37, кв. 894. П.884-ТАИ от 12.02.26. Собств: Воскресенская М.В. Взыск: ПАО Банк ПСБ. Цена: 3 597 600,00 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 59 кв.м., к/н: 50:12:0080512:4588, адрес: МО, г.о. Мытищи, п. Нагорное, ул. Полковника Романова, д. 13, кв. 369. П.887-ТАИ от 12.02.26. Собств: Гуцу Л.В. Взыск: АО Альфа-Банк». Цена: 11 345 866,40 р.

6. Зем.уч., общ.пл. 700 +/- 19 кв.м., к/н: 50:23:0050235:209, адрес: МО, м.о. Раменский, кв-л 29-1, з/у 2. П.888-ТАИ от 12.02.26. Собств: Нагиев Ф.К. оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 786 366,00 р.

7. Зем.уч., общ.пл. 908 +/- 11 кв.м., к/н: 50:23:0030401:1501, адрес: МО, Раменский р-н, сп. Кузнецовское. П.893-ТАИ от 12.02.26. Собств: Гурбанов Ф.Б. оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 720 000,00 р.

8. Зем.уч., общ.пл. 650 +/- 18 кв.м., к/н: 50:23:0020379:2234, адрес: МО, Раменский р-н, сп. Новохаритоновское. П.901-ТАИ от 12.02.26. Собств: Мамедов М.П. оглы. Взыск: Москаленко И.А. Цена: 1 131 000,00 р.

9. Зем.уч., общ.пл. 813 +/- 10 кв.м., к/н: 50:05:0130117:848, адрес: МО, Сергиево-Посадский г.о., с. Бужаниново. П.906-ТАИ от 20.02.26. Собств: Арутюнян С.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 424 400,00 р.

10. Жилой дом, общ.пл. 103,9 кв.м., к/н: 50:05:0130116:685; Зем.уч., общ.пл. 606 +/- 17 кв.м., к/н: 50:05:0130116:670. Адрес: МО, г.о. Сергиево-Посадский, д. Редриковы Горы, д. 56. П.921-ТАИ от 20.02.26. Собств: Хозикова Л.Ю. Взыск: АО Газпромбанк. Цена: 368 300,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем.уч., общ.пл. 690 кв.м., к/н: 50:04:0180506:104; Жилой дом, общ.пл. 232,6 кв.м., к/н: 50:04:0180511:589. Адрес: МО, г.о. Дмитровский, пос. 4-й Участок, терр. объединения Парус, д. 105. П.865-ТАИ от 30.01.26. Собств: Бурова Т.А. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 10 507 360,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 74,6 кв.м., к/н: 50:42:0000000:70526, адрес: МО, г. Долгопрудный, ш. Лихачевское, д. 1, корп. 4, кв. 273. П.863-ТАИ от 30.01.26. Собств: Крамень М.И. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 14 128 178,95 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 56,4 кв.м., к/н: 50:57:0000000:8259, адрес: МО, г. Коломна, ул. Ленина, д. 56, кв. 43. П.837-ТАИ от 22.01.26. Собств: Кузьмин Н.А., Кузьмина В.А. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 2 985 200,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 40,7 кв.м., к/н: 50:18:0000000:7637, адрес: МО, Можайский р-н, д. Павлищево, д. 6, кв. 14. П.834-ТАИ от 22.01.26. Собств: Аплетнева В.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 738 080,00 р.

5. Зем.уч., общ.пл. 975 кв.м., к/н: 50:18:0070303:813, адрес: МО, Можайский р-н, СНТ Васюково, уч. 111. П.851-ТАИ от 22.01.26. Собств: Глунчадзе А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 140 080,00 р.

6. Зем.уч., общ.пл. 901 кв.м., к/н: 50:05:0080503:475, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, в р-не д. Калошино, северо-западная часть кад. кв-ла 50:05:0080503. П.854-ТАИ от 30.01.26. Собств: Ашурлаева Х.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 76 840,00 р.

7. Кв-ра, общ.пл. 31,4 кв.м., к/н: 50:46:0010403:293, адрес: МО, г. Электросталь, пр-кт Ленина, д. 12, кв. 15. П.769-ТАИ от 27.11.25. Собств: Смыслов Р.Е. Взыск: Русмиленко Д.И. Цена: 2 692 514,40 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата окончания приема заявок –17.03.2026 г.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 27,1 кв.м., к/н: 50:18:0080317:644, адрес: МО, Можайский р-н, пос. Шаликово, ул. 1-я Железнодорожная, д. 1а, кв. 4. П.845-ТАИ от 22.01.26. Собств: Баврина Е.Н., Баврина Ю.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 811 010,93 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 39,1 кв.м., к/н: 50:10:0010101:15125, адрес: МО, г. Химки, ул. Родионова, д. 3, кв. 122. П.860-ТАИ от 30.01.26. Собств: Филин Ю.А. Взыск: ООО «Бизнес Трейд». Цена: 7 616 850,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.