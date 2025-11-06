ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 19 ноября

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом», действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 06.11.2025 г.

Дата окончания приема заявок – 17.11.2025 г.

Дата, время проведения торгов – 19.11.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 43,8 кв.м., к/н: 50:15:0000000:152053, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Ситникова, д. 2, кв. 180. П.593-ТАИ от 09.09.25. Собств: Вторушина А.А. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 6 276 800,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 59,8 кв.м., к/н: 50:15:0000000:62097, адрес: МО, г. Балашиха, ул. 40 лет Победы, д. 25, кв. 236. П.594-ТАИ от 09.09.25. Собств: Зубаков А.А. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 7 478 400,00 р.

3. Зем.уч., общ.пл. 1121 +/- 1 кв.м., к/н: 50:29:0050107:1240, адрес: МО, р-н. Воскресенский. П.688-ТАИ от 24.10.25. Собств: Котенков В.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 268 200,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 74,6 кв.м., к/н: 50:10:0010207:2534, адрес: МО, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 9А, кв. 108. П.689-ТАИ от 24.10.25. Собств: Морозов С.В., Морозова Н.П. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 9 568 000,00 р.

5. Жил. дом, общ.пл. 112,5 кв.м., к/н: 50:14:0030105:1463; Зем.уч., общ.пл. 719 +/- 9 кв.м., к/н: 50:14:0030105:1300. Адрес: МО, г.о. Щелково, терр. Снежная-3, ул. 1-я Линия, д. 2. П.670-ТАИ от 20.10.25. Собств: Винникова Н.Л. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 6 790 400,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 06.11.2025 г.

Дата окончания приема заявок – 17.11.2025 г.

Дата, время проведения торгов – 19.11.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. 1/4 доля в праве собств. на кв-ру, общ.пл. 50,4 кв.м., к/н: 50:50:0000000:21054, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Кучино, ул. Центральная, д. 35, кв. 151. П.592-ТАИ от 09.09.25. Собств: Боровикова Е.Н. Взыск: Дмитриев Е.Ю. Цена: 1 883 000,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 66,1 кв.м., к/н: 50:07:0030404:2330, адрес: МО, г. Волоколамск, ул. Свободы, д. 13, кв. 70. П.673-ТАИ от 20.10.25. Собств: Барешкина Н.И. Взыск: Щукин А.О. Цена: 3 500 000,00 р.

3. Зем.уч., общ.пл. 1500 кв.м., к/н: 50:04:0110204:50, адрес: МО, р-н Дмитровский, с/пос. Габовское, д. Акишево. П.680-ТАИ от 24.10.25. Собств: Онучин Д.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 005 600,00 р.

4. Зем.уч., общ.пл. 1200 +/- 7 кв.м., к/н: 50:28:0090116:144; Жил. дом, общ.пл. 258 кв.м., к/н: 50:28:0090116:482. Адрес: МО, г.о. Домодедово, терр. СНТ «Рось-Борисово». П.692-ТАИ от 24.10.25. Собств: Яновский К.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 9 721 752,00 р.

5. 1/2 доля в праве общей долевой собств. на кв-ру, общ.пл. 65,1 кв.м., к/н: 50:12:0100806:853, адрес: МО, г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 35, корп. 3, кв. 131. П.658-ТАИ от 09.10.25. Собств: Степанян К.Р. Взыск: ООО ПКО «СЭБ Альянс». Цена: 2 747 178,40 р.

6. Кв-ра, общ.пл. 28,6 кв.м., к/н: 50:09:0070707:2266, адрес: МО, Солнечногорский р-н, сп. Кутузовское, дер. Подолино, мкр. «Велтон Парк», ул. Дачная, д. 9, кв. 198. П.682-ТАИ от 24.10.25. Собств: Яндиев Ю.С. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 4 196 800,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.