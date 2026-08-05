Жители Подмосковья подали более 8,3 тыс. онлайн-заявлений на оформление соцкарты
Более 8 тыс. заявок на оформление соцкарты подали в Подмосковье
Фото: [Министерство государственного управления, информационных технологий и связи МО]
На прошедшей неделе жители Подмосковья подали более 8,3 тыс. заявлений на выдачу, замену и прекращение действия социальной карты жителя Московской области, с начала 2026 года – более 254 тыс. заявок. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Для подачи заявки на портале нужно авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму, услугу предоставляют в течение 16 рабочих дней. Готовую пластиковую карту можно забрать в МФЦ, выбранном при заполнении заявления.
Соцкарта предоставляет бесплатный проезд на транспорте области, Москвы и железнодорожном транспорте в пригородном сообщении, а также скидки в некоторых магазинах и аптеках.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.