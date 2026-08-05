Паспорт украли или потеряли: почему не стоит долго искать и куда обращаться в первую очередь — советы экспертов

Оставить загранпаспорт в такси, потерять на пляже или стать жертвой карманника — неприятность, которая может испортить любой отпуск. Но даже без главного документа россияне могут вернуться домой, сообщил 56orb.ru.

Первое желание многих туристов — еще раз проверить чемодан, гостиничный номер и все карманы. Это разумно, но если становится понятно, что паспорт действительно пропал, действовать нужно без промедления.

Менеджер отдела визовой поддержки Анастасия Насибуллина советует в случае кражи или потери сразу обратиться в местную полицию и получить документ, подтверждающий обращение.

«После этого необходимо связаться с ближайшим посольством или консульством России. Именно там помогут оформить документы, необходимые для возвращения домой», — отмечает эксперт.

Похожей позиции придерживается и адвокат Юлия Мухина. Она объясняет, что полицейская справка не всегда является обязательной для оформления документов, однако может понадобиться при общении со страховой компанией или миграционными службами.

Если неприятность произошла в выходные или праздничные дни, когда консульство закрыто, юрист советует позвонить по телефону экстренной связи дипломатического представительства. Если ситуация не требует срочного вмешательства, нужно обратиться туда в первый рабочий день.

После обращения в полицию туристу необходимо связаться с консульством России в стране пребывания. Там оформят свидетельство на возвращение — временный документ, который позволяет пересечь границу. Для этого потребуется заполнить заявление, предоставить полицейскую справку и фотографии. В некоторых случаях процесс занимает несколько часов, иногда — до нескольких дней.

Бывает, что паспорт находят уже после того, как в консульстве начали оформлять документы. В этом случае процедуру можно приостановить. Если свидетельство на возвращение еще не готово, турист может воспользоваться найденным паспортом. Однако если временный документ уже выдан, загранпаспорт аннулируется, и пользоваться им нельзя.

Эксперты рекомендуют перед поездкой сфотографировать или отсканировать загранпаспорт и хранить копии отдельно от оригинала. Это ускорит процесс оформления документов в консульстве. Также стоит иметь при себе номер телефона экстренной связи посольства России в стране отдыха. И главное — не паниковать. Алгоритм действий отработан, и вернуться домой без паспорта реально, главное — вовремя обратиться за помощью.

Ранее сообщалось, что правительство изменило правила оформления загранпаспортов с января 2027 года.