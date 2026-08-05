«Своим — дороже, чужим — скидка»: Вайкуле продает особняк в Латвии за €4,8 млн

Известная латвийская певица Лайма Вайкуле вновь пытается продать свой особняк в престижном районе Лиелупе в Юрмале. Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Mash, стоимость недвижимости снизилась с €5 до €4,8 млн. При срочной покупке артистка готова договориться о цене в €4 млн.

Однако главная интрига заключается в условиях продажи. Публично Вайкуле заявляет, что не рассматривает покупателей из России. Однако в частном порядке, по данным источника, она готова сделать исключение — но с доплатой в €1 млн. При этом риелторы тщательно проверяют потенциальных клиентов и в первую очередь рассматривают иностранцев, не имеющих российского гражданства, в том числе двойного. Русскоязычных покупателей также просят воздерживаться от политических заявлений.

Особняк площадью почти 500 «квадратов» оборудован бассейном, панорамным залом и просторной гостиной. В доме есть мебель из натуральных материалов и пианино, а на прилегающей территории — ухоженный участок со статуями и цветниками. Однако новым владельцам придется подождать с заселением: на освобождение дома потребуется более месяца.

Интересно, что особняк выставлен на продажу примерно с начала 2010-х годов. Просмотры недвижимости проходят регулярно, но покупателя за все это время так и не нашли. В июле на своем музыкальном фестивале «Рандеву» в Юрмале Вайкуле сделала проукраинское заявление: пожелала, чтобы война побыстрее закончилась, и сказала, что «лучше дать оружие Украине».

Ранее сообщалось, что виллу в Юрмале, которую Алла Пугачева арендует уже 10 лет, выставили на продажу.