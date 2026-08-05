ЦСКА нацелился на капитана сборной Ирана

Московский ЦСКА заинтересован в трансфере 34-летнего нападающего «Олимпиакоса» Мехди Тареми, сообщили иранские СМИ. При этом подчеркивается, что основным претендентом на капитана сборной Ирана остается французский «Лилль».

Мехди Тареми отработал в «Олимпиакосе» один сезон по двухлетнему контракту. Ранее в карьере футболиста были такие авторитетные клубы как «Интер» и «Порту».

В минувшем сезоне иранский форвард провел за «Олимпиакос» 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отдал шесть передач. За национальную сборную Тареми сыграл 107 игр и записал на свой счет 58 голов.

ЦСКА ищет усиление в атаку. Ранее сорвался трансфер бразильца Жуана Сантоса из «Гезтепе». Главный тренер армейцев Дмитрий Игдисамов заявил, что готов вступить в сезон с теми форвардами, которые имеются у него в наличии.