В Богородском округе завершили ремонт дорожного покрытия, его провели в рамках ремонтного сезона 2026 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на трех региональных и 82 муниципальных дорогах и тротуарах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Всего обновили более 35 км покрытия, уже сделав для жителей и гостей округа путь к домам, объектам инфраструктуры и достопримечательностям комфортнее», — отметил министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, на дорогах также нанесут разметку и укрепят обочины. На региональной сети специалисты Мосавтодора обновили более 10 км асфальтобетонного покрытия. Наибольший объем работ выполнили на отрезке, соединяющем деревню Авдотьино и Стулово. Каждый день по участку длинной около 9 км проезжает более 11 тыс. автомобилистов. Они данную дорогу для проезда к Щелковскому и Горьковскому шоссе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.