В Московской области рассказали о загруженности дорог

Утром в среду, 5 августа, загруженность дорог Подмосковья составила три балла, на них зафиксировано свыше 1 млн автомобилей, что на 2,4% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении фиксируются на дорогах, следующих в сторону Москвы. В частности, пробки есть на Ленинградском, Щелковском, Рязанском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Пятницком шоссе, а также на трассе М-9 «Балтия».

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения, а также не забывать про скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.