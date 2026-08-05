В Московской области рассказали о загруженности дорог
Минтранс Подмосковья: загруженность дорог составила три балла
Фото: [ЦБДД]
Утром в среду, 5 августа, загруженность дорог Подмосковья составила три балла, на них зафиксировано свыше 1 млн автомобилей, что на 2,4% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В основном затруднения в движении фиксируются на дорогах, следующих в сторону Москвы. В частности, пробки есть на Ленинградском, Щелковском, Рязанском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Пятницком шоссе, а также на трассе М-9 «Балтия».
Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения, а также не забывать про скоростной режим и дистанцию.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.