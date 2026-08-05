В 12 округах Подмосковья провели ремонт дорожных знаков

За неделю специалисты Мосавтодора восстановили и отремонтировали дорожные знаки в 12 округах Подмосковья, работы прошли в рамках мероприятий по летнему содержанию на региональных дорогах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на улице Белопесоцкая и в селе Старая Ситня под Ступино, улице Переяслав-Хмельницкого в Можайске, улице Пушкинской в Дмитрове, улице Хлебозаводской в Ивантеевке, улице Селезнева в Мытищах, проспекте Мира во Фрязине. Кроме того, знаки отремонтировали в поселке Новая Ольховка в Наро-Фоминском округе, на улицах Дугина и Праволинейная в Жуковском, в поселке городского типа Обухово в Богородском, в поселке Жилино и на Пятницком шоссе в Солнечногорске, на улице Железнодорожная в Кубинке и в деревне Ново в Щелково.

В ведомстве подчеркнули, что работы проводят в целях повышения безопасности участников дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.