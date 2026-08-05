Пострадавший помог подняться обидчику: водитель электросамоката сбил пенсионера — видео вызвало резонанс в Сети

Днем 30 июля в Красноярске на пересечении улиц Копылова и Пушкина произошел инцидент с участием водителя электросамоката и пожилого пешехода. Видео моментально разлетелось по соцсетям — его опубликовали в телеграм-канале «ЧП Красноярск», сообщил prmira.ru.

По данным издания, на кадрах видно, как молодой человек на прокатном электросамокате движется по тротуару и сбивает пожилого мужчину. От удара оба падают на асфальт. Через некоторое время пенсионер поднимается, подходит к упавшему самокатчику, протягивает ему руку, а затем машет ею и уходит. Водитель СИМ поднимается самостоятельно и продолжает движение.

Однако позже, как информирует «ЧП Красноярск», пенсионер почувствовал себя плохо и был вынужден вызвать скорую помощь. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс: пользователи обсуждают как действия самокатчика, так и поведение пожилого мужчины, который даже после удара проявил выдержку и готовность помочь обидчику. Правоохранителям предстоит установить обстоятельства происшествия и дать правовую оценку действиям водителя электросамоката.

«"Проспект Мира" попытался дозвониться до пресс-службы Госавтоинспекции, однако оперативно получить комментарий не удалось», — отмечено в статье издания.

Ранее сообщалось, что Ассоциация ОКО хочет легализовать использование БПЛА для ГИБДД.