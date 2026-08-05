В Подмосковье жители записались к врачу через МАКС почти 1 млн раз

Жители Подмосковья записались на прием к врачу с помощью чат-бота «Денис» в МАКС почти 1 млн раз, такая возможность появилась в конце 2025 года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Чат-бот „Денис“ в МАКС — это круглосуточный помощник, который делает запись к врачу быстрой и удобной», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Записаться можно как на очный прием, так и на телемедицинскую консультацию, чтобы продлить электронный рецепт на льготное лекарство, получить справку и закрыть больничный лист. Воспользоваться ботом можно по ссылке.

В ведомстве уточнили, что для этого нужно иметь прикрепление к поликлинике в Московской области. Чат-бот синхронизирован с системой ЕМИАС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.