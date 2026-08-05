Пройти диспансеризацию и сохранить здоровье — поможет страховая компания

Диспансеризация по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) — это бесплатная возможность для граждан проверить свое здоровье, выявить скрытые угрозы и начать лечение до развития серьезных осложнений, а значит сохранить качество жизни.

Что входит в перечень бесплатных услуг, на что пациенты разных возрастных групп имеют право — узнайте в страховой медицинской организации (СМО), оформившей вам полис ОМС. Специалисты компании окажут квалифицированную поддержку при получении медицинской помощи и защитят ваши интересы в системе здравоохранения.

Почему важно проверять здоровье

Серьезные, опасные для жизни заболевания нередко развиваются бессимптомно. В их числе онкологические, сердечно-сосудистые, эндокринные и др. патологии. Диспансеризация позволяет выявить факторы риска до того, как болезнь перейдет в тяжелую стадию, а значит — минимизировать риски для жизни. При этом в большинстве случаев именно плановая диспансеризация — бесплатные обследования по ОМС — помогают не просто найти болезнь, но и предотвратить ее развитие.

Как пройти обследования

Для записи на диспансеризацию нужны паспорт, полис ОМС (или выписка о нем). Обследования проводятся бесплатно в поликлинике по месту прикрепления, может быть организовано по месту работы, учебы или через мобильные бригады.

Бесплатная диспансеризация доступна всем застрахованным россиянам в рамках системы обязательного медицинского страхования:

· в возрасте от 18 до 39 лет — 1 раз в 3 года;

· с 40 лет — ежегодно.

Особенно важно проходить диспансеризацию в пожилом возрасте — после 65 лет, так как увеличиваются риски для здоровья. Вероятность сердечно‑сосудистых заболеваний, диабета, онкологии, остеопороза, когнитивных нарушений. Какие обследования доступны? ЭКГ, флюорография, измерение внутриглазного давления, скрининг на гепатит С, маммография, определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови и др.

Если вы хотите помочь близкому человеку с записью на диспансеризацию, обратитесь в поликлинику по месту прикрепления, позвоните по единому номеру 122, воспользуйтесь записью к врачу в Мах или на Госуслугах.

Результаты диспансеризации

По итогам обследования врач-терапевт (врач общей практики) определяет группу здоровья. При необходимости назначаются дополнительные исследования, профилактические меры, лечение, реабилитация. Этот подход позволяет действовать на опережение, не дожидаясь симптомов.

Диспансеризация без отрыва от работы

Для прохождения диспансеризации работники могут получить освобождение от работы с сохранением должности и среднего заработка. Дни необходимо согласовать с работодателем заранее.

Право на 1 оплачиваемый день предоставляется раз в 3 года всем работающим гражданам. При этом 2 дня ежегодно полагаются тем, кому до выхода на пенсию осталось 5 лет, а также работникам, уже получающим пенсию по старости или за выслугу лет.

Больше лет — больше жизни: центры медицины здорового долголетия

Центры медицины здорового долголетия создают на базе действующих центров, подразделений государственных медицинских организаций или как самостоятельные учреждения. Их посещение поможет вовремя выявить скрытые изменения, получить персональные рекомендации, сохранить активность и хорошее самочувствие на долгие годы. Здесь каждый может узнать свой биологический возраст, особенности организма, освоить навыки самостоятельного управления здоровьем и получить индивидуальный маршрут долголетия.

При выявлении признаков раннего старения и предрисков в центре проводят динамическое наблюдение. Повторная оценка состояния проходит первый раз через 3 месяца, далее по графику, который определит врач.

Страховая компания поможет пациентам

Список доступной медицинской помощи по ОМС постоянно растет. Если у вас появились вопросы, что именно положено гражданам по закону, или вы столкнулись с проблемами — например, отказали в приеме, долго не записывают на обследование («нет талонов»), предложили платную услугу вместо положенной бесплатной — помните: пора обратиться за помощью в страховую компанию, оформившую вам полис ОМС.

Представители компании «СОГАЗ-Мед» бесплатно помогают разобраться в вопросах ОМС, получить медицинскую помощь, защищают при нарушении прав. Для связи с компанией используйте удобный для вас способ: позвоните по номеру 8-800-100-07-02 (круглосуточно, звонок бесплатный), напишите на сайте sogaz-med.ru или приходите в офис.

Запишитесь на проверку своего здоровья уже сегодня. Подробная информация доступна по ссылке: https://www.sogaz-med.ru/health/proph/

Реклама. АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед». ИНН 7728170427. ОГРН 1027739008440.

Erid: 2SDnjdYXV5M