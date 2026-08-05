Заславский покинул пост ректора ГИТИСа

Григорий Заславский, возглавлявший Российский институт театрального искусства — ГИТИС с 2016 года, покинул пост ректора, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу вуза. Он ушел по собственному желанию.

Соответствующее заявление подписала министр культуры Ольга Любимова. Исполняющей обязанности ректора назначена главный бухгалтер вуза Ольга Ермакова.

Заславскому 58 лет, он проработал в должности чуть меньше десяти лет. До него институтом руководила Карина Мелик-Пашаева, покинувшая пост по достижении 70-летнего возраста.

Заславский — не только управленец, но и известный театральный критик, публицист, кандидат филологических наук. Он начал публиковаться еще в 1989 году, а в 1990-м стал одним из основателей театра «Геликон-опера».

В разное время он сотрудничал с журналами «Московский наблюдатель» и «Музыкальная жизнь», работал театральным обозревателем на радиостанциях, вел рубрики в «Новом мире» и «Октябре». С 1993 по 2016 год был сотрудником «Независимой газеты», а с 2006-го — шеф-редактором журнала «Станиславский». Также он стал культурным обозревателем радио «Вести FM» с момента его основания.

Преподавать Заславский начал в 2010 году в Высшей школе телевидения МГУ. Входил в Общественный совет Министерства культуры, руководил рабочей группой по театру, а с 2020 года был членом Общественной палаты России.

Заславский — заслуженный деятель искусств России и лауреат Премии Москвы. Автор книг «Москва театральная. Путеводитель» и «Демисезонная книжка. Спектакли московских театров, увиденные и описанные Григорием Заславским».

Его уход с поста ректора стал неожиданностью для многих, но пока неизвестно, чем он займется дальше.

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