Память как у молодых: кто такие суперэйджеры и почему они не просто выиграли в генетическую лотерею

Люди, которые в 80–90 лет сохраняют память на уровне гораздо более молодых взрослых, не просто унаследовали низкий риск болезни Альцгеймера, пишет SciTechDaily со ссылкой на исследование Медицинского центра Чикагского университета в научном журнале Alzheimer’s Research & Therapy. Таких людей называют «суперэйджерами», и ученые пытаются понять, почему их мозг стареет иначе.

Команда Эмили Рогальски изучила 142 суперэйджеров и 89 пожилых людей со средними когнитивными показателями из пяти исследовательских центров США и Канады. У участников анализировали ДНК, включая ген APOE — главный известный генетический фактор риска поздней болезни Альцгеймера. Также ученые рассчитывали полигенные оценки риска, учитывающие тысячи вариантов ДНК.

Оказалось, что суперэйджеров нельзя надежно отличить от других пожилых людей по APOE или общему генетическому риску Альцгеймера. Редкие защитные варианты генов тоже не встречались у них чаще.

Это значит, что выдающаяся память в старости, вероятно, связана не только с отсутствием опасных наследственных факторов. Исследователи предполагают, что у суперэйджеров могут работать активные механизмы защиты мозга.

Теперь ученые хотят изучать не только гены, но и структуру мозга, воспаление, сосудистое здоровье, сон, физическую активность, социальные связи и другие факторы, которые могут помогать мозгу дольше оставаться устойчивым.