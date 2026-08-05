В Домодедове направили в суд дело о ДТП, в котором погиб ребенок и пострадала его мать

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о ДТП в городском округе Домодедово, в результате которого погиб ребенок и тяжело пострадала его мать. Обвинительное заключение утвердили в отношении 47-летнего местного жителя - его обвиняют по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным ведомства, инцидент произошел днем 4 марта 2026 года. Обвиняемый управлял технически исправным автомобилем KIA TF (Optima) и двигался по автомобильной дороге М-4 «Дон» на 42-м км в Домодедове. В салоне машины находились его супруга, не пристегнутая ремнем безопасности, и их годовалый сын, которого женщина держала на руках. Водитель нарушил правила дорожного движения и выехал на линию разметки и обочину, где совершил столкновение с фронтальным погрузчиком, проводившим уборку снега.

В результате ребенок 2024 года рождения от полученной травмы скончался в больнице. Супруга обвиняемого получила сочетанную травму тела и множественные раны лица, которые квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.