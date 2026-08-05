Подмосковье и Китай нарастили внешнеторговый оборот втрое

За шесть лет, с 2020 по 2025 год, внешнеторговый оборот Подмосковья с Китаем увеличился в 2,8 раза. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Китай является одним из наших основных торговых партнеров и входит в число лидеров по объему внешнего товарооборота (ВТО)», – отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в ходе встречи с представителями официальных и деловых кругов Китайской Народной Республики.

По ее словам, по итогам первого квартала 2026 года на долю Московской области пришлось около 8% от общего объема российского внешнего товарооборота с КНР. Она добавила, что между сторонами налажена эффективная инвестиционная работа. В Подмосковье реализуется ряд крупных инвестпроектов с участием китайского капитала, в том числе проект терминально-логистический центр «Белый раст» в Дмитровском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.