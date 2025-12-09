ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 24 декабря

Дата, время проведения торгов – 24.12.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 09.12.2025 г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом», действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 38,5 кв.м., к/н: 50:04:0030106:226, адрес: МО, Дмитровский р-н, рп. Деденево, ул. Советская, д. 5, кв. 38. П.740-ТАИ от 19.11.25. Собств: Степанова Е.А. Взыск: Глухов В.З. Цена: 3 137 600,00 р.

2. Зем.уч., общ.пл. 990 +/-11 кв.м., к/н: 50:18:0050116:417, адрес: МО, Можайский р-н. П.763-ТАИ от 27.11.25. Собств: Ткаченко И.Д. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 337 500,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 30,6 кв.м., к/н: 50:13:0060146:4753, адрес: МО, р-н Пушкинский, п. Лесной, ул. Гагарина, д. 8-а, кв. 19. П.766-ТАИ от 27.11.25. Собств: Убоженко Н.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 129 600,00 р.

4. Зем.уч., общ.пл. 600 +/-17 кв.м., к/н: 50:13:0060330:402; Жил. дом, общ.пл. 114,4 кв.м., к/н: 50:13:0060330:2929. Адрес: МО, Пушкинский р-н, в р-не дер. Грибово. П.768-ТАИ от 27.11.25. Собств: Губанов П.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 118 400,00 р.

5. Зем.уч., общ.пл. 665 +/- 9 кв.м., к/н: 50:05:0130117:676, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Бужаниново. П.761-ТАИ от 27.11.25. Собств: Каспаров А.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 365 600,00 р.

6. Кв-ра, общ.пл. 32,9 кв.м., к/н: 50:05:0100134:3777, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, рп. Богородское, д. 78, кв. 28. П.764-ТАИ от 27.11.25. Собств: Крашеница Е.В. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 2 212 000,00 р.

7. Кв-ра, общ.пл. 31,4 кв.м., к/н: 50:46:0010403:293, адрес: МО, г. Электросталь, пр-кт Ленина, д. 12, кв. 15. П.769-ТАИ от 27.11.25. Собств: Смыслов Р.Е. Взыск: Русмиленко Д.И. Цена: 3 167 664,00 р.

8. Кв-ра, общ.пл. 38 кв.м., к/н: 50:21:0080105:9990, адрес: МО, Ленинский р-н, гп. Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. «Купелинка», квартал Северный, д. 14, кв. 219. П.786-ТАИ от 08.12.25. Собств: Манукян Л.В. Взыск: ПАО Промсвязьбанк. Цена: 5 200 000,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 59,0 кв.м., к/н: 50:41:0000000:34788, адрес: МО, г. Лобня, ул. Катюшки, д. 52, кв. 1. П.716-ТАИ от 13.11.25. Собств: Кузьмин П.В., Кузьмина Е.А. Взыск: АО Райффайзенбанк. Цена: 5 843 518,12 р.

2. Жил. дом, общ.пл. 107,9 кв.м., к/н: 50:24:0060605:688; Зем. уч., общ.пл. 1500 +/-14 кв.м., к/н: 50:24:0060605:22, адрес: МО, Орехово-Зуевский г/о, пос. Чистое. П.717-ТАИ от 13.11.25. Собств: Сафарян А.Ж. Взыск: Титов П.С. Цена: 2 975 000,00 р.

3. Помещ., общ.пл. 53,6 кв.м., к/н: 50:17:0000000:49129, адрес: МО, г. Электрогорск, ул. Советская, д. 37, кв. 87. П.703-ТАИ от 01.11.25. Собств: Бобошко Н.Н. Взыск: Михайлов А.М. Цена: 3 423 800,00 р.

4. Жил. дом, общ.пл. 535,9 кв.м., к/н: 50:14:0020308:793; Зем.уч., общ.пл. 750 кв.м., к/н: 50:14:0020308:83; Зем.уч., общ.пл. 750 кв.м., к/н: 50:14:0020308:82. Адрес: МО, р-н Щелковский, с/п Анискинкское, д. Кармолино, ул. Березовая Аллея, д. 47. П.704-ТАИ от 01.11.25. Собств: Хохлов О.В. Взыск: ГК АСВ. Цена: 30 081 100,16 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 56,1 кв.м., к/н: 50:21:0050321:2687, адрес: МО, Ленинский р-н, сп. Развилковское, пос. Развилка, Римский пр-зд, д. 1, кв. 136. П.771-ТАИ от 27.11.25. Собств: Гарнов С.В. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 8 516 000,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.