ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 28 апреля

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов – 28.04.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 13.04.2026 г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом», действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем.уч., общ.пл. 600 +/-9 кв.м., к/н: 50:30:0010733:93, адрес: МО, р-н Егорьевский, СДТ «Сирень», уч. 63. П.1004-ТАИ от 06.04.26. Собств: Карапетян С.Е. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 272 000,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 32,7 кв.м., к/н: 50:30:0000000:15054, адрес: МО, м.о. Егорьевск, д Старое, д. 11а, кв. 50. П.1011-ТАИ от 06.04.26. Собств: Волоткович Ю.М. Взыск: Калашников Н.Б. Цена: 800 000,00 р.

3. Зем.уч., общ.пл. 600 +/- 17 кв.м., к/н: 50:03:0040280:1065; жил. дом, общ.пл. 122,1 кв.м., к/н: 50:03:0040280:8398. Адрес: МО, г.о. Клин, д. Борис-Глеб, тер. КП «Лучезарово», ул. Светлая, д. 1. П.1002-ТАИ от 06.04.26. Собств: Мироненко Я.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 243 500,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 27,2 кв.м., к/н: 50:12:0102002:1933, адрес: МО, г. Мытищи, ул. Академика Каргина, д. 23А, кв. 291. П.1015-ТАИ от 06.04.26. Собств: Лютов Д.П. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 4 919 200,00 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 28,8 кв.м., к/н: 50:65:0040407:1273, адрес: МО, г.о. Пушкинский, г. Красноармейск, ул. Морозова, д. 16, кв. 75. П.1013-ТАИ от 06.04.26. Собств: Долгополов В.В. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 2 640 000,00 р.

6. Кв-ра, общ.пл. 108,1 кв.м., к/н: 50:23:0000000:103235, адрес: МО, г. Раменское, ул. Свободы, д. 6а, кв. 209. П.1001-ТАИ от 06.04.26. Собств: Садыков А.А. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 11 260 000,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем.уч., общ.пл. 1003 +/-11 кв.м., к/н: 50:34:0050401:1058, адрес: МО, Коломенский р-н, с/о Федосьино. П.960-ТАИ от 13.03.26. Собств: Еленина А.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 448 800,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 39,3 кв.м., к/н: 50:21:0030210:2848, адрес: МО, р-н Ленинский, с/п Булатниковское, п. Бутово, ЖК Бутово-Парк, д. 26, кв. 46. П.940-ТАИ от 04.03.26. Собств: Липина Ю.Б. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 5 344 800,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 22,2 кв.м., к/н: 50:22:0040602:7653, адрес: МО, г.о. Люберцы, пгт. Мирный, мкр. Мирный, ул. Академика Северина, д. 8/1, кв. 77. П.955-ТАИ от 13.03.26. Собств: Ахматханов А.В. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 3 089 240,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 44,8 кв.м., к/н: 50:22:0010213:4663, адрес: МО, г. Люберцы, ул. Юбилейная, д. 4, кв. 164. П.965-ТАИ от 13.03.26. Собств: Князьков И.В., Князькова И.В. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 4 277 145,60 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 32,2 кв.м., к/н: 50:04:0010101:1012, адрес: МО, Дмитровский р-н, пос. дома отдыха «Горки», д. 9, кв. 56. П.968-ТАИ от 13.03.26. Собств: Администрация Дмитровского ГО МО. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 1 383 800,00 р.

6. Кв-ра, общ.пл. 43 кв.м., к/н: 50:24:0050917:876, адрес: МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Савинская, Белавинское с.п., д. 1, кв. 29. П.956-ТАИ от 13.03.26. Собств: Маматов Д.К. Взыск: АО Тбанк. Цена: 1 231 237,92 р.

7. Зем.уч., общ.пл. 1200 +/-24 кв.м., к/н: 50:05:0020237:29, адрес: МО, р-н Сергиево-Посадский, в р-не д. Новоселки, северо-восточная часть кад.кв.50:05:0020237. П.959-ТАИ от 13.03.26. Собств: Шпагин Р.О. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 221 000,00 р.

8. Зем.уч., общ.пл. 697 +/-9 кв.м., к/н: 50:05:0130117:695, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, село Бужаниново. П.964-ТАИ от 13.03.26. Собств: Ткаченко А.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 320 960,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата окончания приема заявок –27.04.2026 г.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 30,7 кв.м., к/н: 50:30:0010353:105, адрес: МО, г. Егорьевск, ул. Александра Невского, д. 22, кв. 41. П.1010-ТАИ от 06.04.26. Собств: Коровец Ю.В. Взыск: АО ТБанк. Цена: 2 110 564,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 36,4 кв.м., к/н: 50:12:0080504:2290, адрес: МО, г.о. Мытищи, д. Бородино, ул. Малая Бородинская, д. 1 к. 1, кв. 588. П.1008-ТАИ от 06.04.26. Собств: Алилуева Е.К. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 7 180 000,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.