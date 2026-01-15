ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 28 января

Дата, время проведения торгов – 28.01.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 15.01.2026 г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом», действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 48 кв.м., к/н: 50:14:0000000:130214, адрес: МО, г. Щелково, ул. Полевая, д. 10, кв. 11. П.827-ТАИ от 25.12.25. Собств: Бугровский К.А. Взыск: ООО «Континент». Цена: 3 690 000,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем. уч., общ.пл. 789 +/-11 кв.м., к/н: 50:06:0020301:689, адрес: МО, Шаховской р-н, д. Воскресенское. П.737-ТАИ от 19.11.25. Собств: Гумаев М.У. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 257 805,00 р.

2. Зем. уч., общ.пл. 669 +/-18 кв.м., к/н: 50:07:0030201:982, адрес: МО, Волоколамский р-н, с/п Ярополецкое, дер. Михайловское. П.739-ТАИ от 19.11.25. Собств: Велиев И.Н. оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 164 560,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 38,5 кв.м., к/н: 50:04:0030106:226, адрес: МО, Дмитровский р-н, рп. Деденево, ул. Советская, д. 5, кв. 38. П.740-ТАИ от 19.11.25. Собств: Степанова Е.А. Взыск: Глухов В.З. Цена: 2 666 960,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 38 кв.м., к/н: 50:21:0080105:9990, адрес: МО, Ленинский р-н, гп. Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. «Купелинка», квартал Северный, д. 14, кв. 219. П.786-ТАИ от 08.12.25. Собств: Манукян Л.В. Взыск: ПАО Промсвязьбанк. Цена: 4 420 000,00 р.

5. Зем.уч., общ.пл. 990 +/-11 кв.м., к/н: 50:18:0050116:417, адрес: МО, Можайский р-н. П.763-ТАИ от 27.11.25. Собств: Ткаченко И.Д. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 286 875,00 р.

6. Кв-ра, общ.пл. 30,6 кв.м., к/н: 50:13:0060146:4753, адрес: МО, р-н Пушкинский, п. Лесной, ул. Гагарина, д. 8-а, кв. 19. П.766-ТАИ от 27.11.25. Собств: Убоженко Н.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 810 160,00 р.

7. Зем.уч., общ.пл. 600 +/-17 кв.м., к/н: 50:13:0060330:402; Жил. дом, общ.пл. 114,4 кв.м., к/н: 50:13:0060330:2929. Адрес: МО, Пушкинский р-н, в р-не дер. Грибово. П.768-ТАИ от 27.11.25. Собств: Губанов П.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 500 640,00 р.

8. Зем.уч., общ.пл. 665 +/- 9 кв.м., к/н: 50:05:0130117:676, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Бужаниново. П.761-ТАИ от 27.11.25. Собств: Каспаров А.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 310 760,00 р.

9. Кв-ра, общ.пл. 32,9 кв.м., к/н: 50:05:0100134:3777, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, рп. Богородское, д. 78, кв. 28. П.764-ТАИ от 27.11.25. Собств: Крашеница Е.В. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 1 880 200,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата окончания приема заявок – 26.01.2026 г.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. 1/2 доля в общедолевой собств. на кв-ру, общ.пл. 80 кв.м., к/н: 50:11:0010203:5021, адрес: МО, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 44, кв. 337. П.821-ТАИ от 25.12.25. Собств: Соколова А.Г. Взыск: Даровский А.А. Цена: 2 600 000,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 29,3 кв.м., к/н: 50:35:0020401:1580, адрес: МО, Луховицкий р-н, пос. Сельхозтехника, д. 12, кв. 7. П.819-ТАИ от 25.12.25. Собств: Егоров А.Д. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 402 152,80 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП.

Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.