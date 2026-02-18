ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 5 марта

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов – 05.03.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 18.02.2026 г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом», действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 44,4 кв.м., к/н: 50:20:0000000:292997, адрес: МО, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 1, кв. 203. П.871-ТАИ от 05.02.26. Собств: Оманг Ю.М. Взыск: АО Тбанк. Цена: 7 025 429,60 р.

2. Зем.уч., общ.пл. 600 кв.м., к/н: 50:17:0010414:109, адрес: МО, Павлово-Посадский р-н, д. Васютино, СНТ «Весна», уч. №96. П.870-ТАИ от 05.02.26. Собств: Павленко И.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 288 800,00 р.

3. Зем.уч., общ.пл. 700 +/- 19 кв.м., к/н: 50:23:0050573:1146, адрес: МО, Раменский р-н, сп. Ульянинское, дер. Аргуново. П.867-ТАИ от 05.02.26. Собств: Журавлев Д.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 182 400,00 р.

4. Зем.уч., общ.пл. 450 кв.м., к/н: 50:23:0050573:1439, адрес: МО, р-н Раменский, сп. Ульянинское, восточ. часть кад. кв-ла. П.873-ТАИ от 05.02.26. Собств: Луканова О.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 193 600,00 р.

5. Зем.уч., общ.пл. 605 +/- 17 кв.м., к/н: 50:23:0050573:1377, адрес: МО, р-н Раменский, сп. Ульянинское, восточ. часть кад. кв-ла. П.874-ТАИ от 05.02.26. Собств: Татаринов А.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 172 800,00 р.

6. Зем.уч., общ.пл. 693 +/-18 кв.м., к/н: 50:23:0050529:1239, адрес: МО, Раменский р-н, сп. Ульянинское, северо-восточ. часть кад. кв-ла. П.876-ТАИ от 05.02.26. Собств: Байрамова Х.Г. кызы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 232 000,00 р.

7. Зем.уч., общ.пл. 1658 +/-29 кв.м., к/н: 50:23:0050171:66, адрес: МО, р-н Раменский, сп. Никоновское. П.879-ТАИ от 05.02.26. Собств: Бакунц А.Р. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 787 200,00 р.

8. Зем.уч., общ.пл. 1200 кв.м., к/н: 50:23:0040323:59; Жилой дом, общ.пл. 262 кв.м., к/н: 50:23:0040323:282. Адрес: МО, р-н Раменский, сп. Чулковское, д. Какузево, ул. Рябиновая, д. 10. П.882-ТАИ от 05.02.26. Собств: Власенков К.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 7 545 600,00 р.

9. Жилой дом, общ.пл. 103,9 кв.м., к/н: 50:05:0130116:688; Зем.уч., общ.пл. 601 +/- 17 кв.м., к/н: 50:05:0130116:674. Адрес: МО, г.о. Сергиево-Посадский, д. Редриковы Горы, д. 61. П.868-ТАИ от 05.02.26. Собств: Хасимиков Э.С. Взыск: АО Газпромбанк. Цена: 368 300,80 р.

10. Жилой дом, общ.пл. 103,9 кв.м., к/н: 50:05:0130116:693; Зем.уч., общ.пл. 608 +/- 17 кв.м., к/н: 50:05:0130116:665. Адрес: МО, г.о. Сергиево-Посадский, д. Редриковы Горы, д. 63. П.897-ТАИ от 12.02.26. Собств: Великанова А.А. Взыск: ПАО Банк «АК Барс». Цена: 270 400,00 р.

11. Квартира, общ.пл. 61,6 кв.м., к/н: 50:09:0000000:27681, адрес: МО, г. Солнечногорск, д. Ложки, ул. Центральная, д. 3, кв. 52. П.836-ТАИ от 22.01.26. Собств: Клочнева Л.И., Клочнев А.Г. Взыск: Пятышин П.И. Цена: 6 000 000,00 р.

12. Зем.уч., общ.пл. 924 кв.м., к/н: 50:31:0060313:750; Жилой дом, общ.пл. 118,1 кв.м., к/н: 50:31:0060313:4394. Адрес: МО, м.о. Чехов, д. Мальцы, тер. ДНТ Святая гора, ул. Сабуровская, д. 11. П.900-ТАИ от 12.02.26. Собств: Поликарпова Е.С. Взыск: АО Банк «Дом.РФ». Цена: 5 148 800,00 р.

13. Зем.уч., общ.пл. 2500 кв.м., к/н: 50:31:0020529:1; Жилой дом, общ.пл. 314,3 кв.м., к/н: 50:31:0020529:28. Адрес: МО, р-н Чеховский, д. Репниково, ул. Березовая, д. 21. П.902-ТАИ от 12.02.26. Собств: Карцев А.Е. Взыск: Андрущенко А.П. Цена: 15 000 000,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем. уч., общ.пл. 1200 +/-24 кв.м., к/н: 50:06:0110601:1461, адрес: МО, Шаховской р-н, с/п Серединское. П.727-ТАИ от 19.11.25. Собств: Бадалов З.Т. оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 285 345,00 р.

2. Зем.уч., общ.пл. 951 +/-1 кв.м., к/н: 50:29:0050107:1064, адрес: МО, р-н Воскресенский. П.820-ТАИ от 25.12.25. Собств: Иванова И.Я. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 186 320,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 44,9 кв.м., к/н: 50:40:0010313:635, адрес: МО, г. Дубна, ул. Володарского, д. 2а, кв. 34. П.785-ТАИ от 08.12.25. Собств: Прытова Е.Б. Взыск: Шведун Н.В. Цена: 2 975 000,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 44,9 кв.м., к/н: 50:14:0000000:46806, адрес: МО, г. Щелково, ул. Зубеева, д. 9, кв. 30. П.789-ТАИ от 11.12.25. Собств: Юдин М.Д. Взыск: АО Тбанк. Цена: 3 374 396,64 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата окончания приема заявок –03.03.2026 г.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Квартира, общ.пл. 17 кв.м., к/н: 50:43:0010211:39, адрес: МО, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, ул. Щорса, д. 13, пом. 2а. П.894-ТАИ от 12.02.26. Собств: Соловов С.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 443 600,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.