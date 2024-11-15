ООО «ТоргТрейд» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах объектов недвижимости 29 ноября

ООО «ТоргТрейд» извещает о проведении публичных торгов недвижимого имущества – открытого аукциона (обременения: залог, запрет регистрации) на сайтах ЭТП https://auction.msk.ru/ в сети Интернет.

Прием заявок с 15.11.2024 в 20:00 по 27.11.2024 до 14:00 (МСК). Порядок проведения, определения победителя, формы заявок на участие и образец заключаемого договора опубликованы на www.torgi.gov.ru/; https://auction.msk.ru/.

Реквизиты с сроки внесения задатка указаны на www.torgi.gov.ru/.

Извещение № 1 (повторные) торги состоятся 29.11.2024 в 12:00

1. Кв-ра пл. 78,0 кв.м расп. по адресу: МО, Красногорский м.р, с.п.Отрадненское, д. Путилково, Спасо-Тушинский бульвар, д.2, кв. 511, КН 50:11:020408:8624, Н/ц 8 818 750р. Соб.: Пивоваров Д.В. П.335-ТТ

2. Жилое пом. общ.пл. 40,7 кв.м., расположенное по адресу: МО, г.о. Лосино- Петровский, р.п. Свердловский, ул. Заречная, д. 14, кв. 75, КН 50:14:0030503:9083 Н/ц 3 134 120р. Собственник: Болотов А.Г. П.343-тт

3. Жилое пом. общ.пл. 36,7 кв.м., расположенное по адресу: МО, Щелковский рн., рп. Свердловский, ул. Михаила Марченко, д.8, кв. 194, КН 50:14:0000000:46164 Н/ц 3 825 000р. Собственник: Хмылев А.Л. П.342-тт

Задаток 5% от НЦ. ЭТП: https://auction.msk.ru/