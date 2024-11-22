ООО «ТоргТрейд» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах объектов недвижимости 6 декабря

ООО «ТоргТрейд» извещает о проведении публичных торгов недвижимого имущества – открытого аукциона (обременения: залог, запрет регистрации) на сайтах ЭТП https://rts-tender.ru/ ; https://auction.msk.ru/ в сети Интернет.

Прием заявок с 22.11.2024 в 20:00 по 04.12.2024 до 14:00 (МСК). Порядок проведения, определения победителя, формы заявок на участие и образец заключаемого договора опубликованы на www.torgi.gov.ru/; https://rts-tender.ru/; https://auction.msk.ru/.

Реквизиты с сроки внесения задатка указаны на www.torgi.gov.ru/.

Извещение № 1 (первичные) торги состоятся 06.12.2024 в 12:00

1. КВ: 41,6 кв.м., МО, г. Зарайск, д. Солопово, ул. Лесная, д. 5, кв. 2; КН: 50:38:0060331:495 Н/ц 946400р. Соб.: Клементьев Д.М. П.372-тт

2. КВ: 33,4 кв.м., МО, Серебряно-Прудский рн., с.Мочилы, ул.Юбилейная, д.3, кв.26, КН 50:39:0060306:616 Н/ц 608232,1р. Соб.: Просекова М.М. П.375-тт

Задаток 5% от НЦ. ЭТП: https://auction.msk.ru/

Извещение № 2 (первичные) торги состоятся 06.12.2024 в 12:00

1. ЗУ: 1 500 кв.м., КН 50:23:0090117:6 Н/ц 6661200р. Соб.: Тимофеева В.В. П.378-тт

2. Жил.д., 203,2 кв.м., МО, Истринский рн., с/п Лучинское, д. Крючково, д. 40, КН 50:08:0000000:19823; зем.уч., пл. 1245 кв.м., адрес: МО, Истринский рн., с/п Лучинское, д. Крючково, уч. 40, КН 50:08:0060158:75 Н/ц 10622320р. Соб.: Рубежный М.Д. П.379-тт

Задаток 5% от НЦ. ЭТП: https://rts-tender.ru/

Извещение № 3 (повторные) торги состоятся 06.12.2024 в 12:00

1. КВ, 43,5 кв.м., К/Н 50:55:0000000:74955, Н/ц 3591420 р. Соб.: Черней М.А. П.326-тт

Задаток 5% от НЦ. ЭТП: https://auction.msk.ru/