ООО «ЗЕВС» объявляет об аукционе и торгах по продаже арестованного недвижимого имущества 13 декабря

ООО «ЗЕВС» , Гос. контракт № 100095304123100037от 05.12.2023 от им. ТУ Росим в Московской обл. сообщает о проведении торгов по продаже арест. имущ.

Лот №1. (пвт) Кв. пл. 46,3 кв.м., к/н: 50:23:0000000:76078 (з-г), д-к Гусейнов М.А.О. (Пор. ТУ Росим. в МО № 141-з от 29.08.2024) МО, г Раменское, ул. Космонавтов, д. 13, кв. 45. Мин. нач. цена 3 310 920 руб. Сум. зад. 165 546 руб.



Лот №2. (пвт) Кв. пл. 54,7 кв.м., к/н: 50:21:0030210:1775 (з-г), д-к Хамадеев Р.Ф. (Пор. ТУ Росим. в МО № 163-з от 25.09.2024) МО, Ленинский район, д. Бутово, ЖК «Бутово-Парк», д. 24, кв. 76. Мин. нач. цена 6 083 280 руб. Сум. зад. 304 164 руб.



Лот №3. (пвт) Зем. уч., пл. 1 500 кв. м., к/н: 50:31:0030418:29 (з-г), д-к ООО «КСК-Строй» (Пор. ТУ Росим. в МО № 169-з от 25.09.2024) МО, Чеховский район, СП Любучанское, д. Поспелиха. Мин. нач. цена 1 123 683 руб. Сум. зад. 56 184 руб.



Лот №4. (пвт) Зем. уч., пл. 1 500 кв. м., к/н: 50:31:0030418:32 (з-г), д-к ООО «КСК-Строй» (Пор. ТУ Росим. в МО № 169-з от 25.09.2024) МО, Чеховский район, СП Любучанское, д. Поспелиха. Мин. нач. цена 1 123 683 руб. Сум. зад. 56 184 руб.



Лот №5. (пвт) Зем. уч., пл. 1 500 кв. м., к/н: 50:31:0030418:34 (з-г), д-к ООО «КСК-Строй» (Пор. ТУ Росим. в МО № 169-з от 25.09.2024) МО, Чеховский район, СП Любучанское, д. Поспелиха. Мин. нач. цена 1 123 683 руб. Сум. зад. 56 184 руб.



Лот №6. (пвт) Зем. уч. пл. 770 кв.м. к/н 50:07:0040604:4, ж. дом пл. 311,4 кв.м. к/н 50:07:0040604:813, Хозяйственное строение пл.7.6 кв.м. к/н 50:07:0040604:732 и хозяйственное строение пл. 33,8 кв.м. к/н 50:07:0040604:797, (з-г), д-к Дурдиев А.С. (Пор. ТУ Росим. в МО № 153-з от 19.09.2024) МО, Волоколамский район, деревня Гряды, улица Сиреневая, дом 19Б. Мин. нач. цена 8 075 000 руб. Сум. зад. 403 750 руб.



Лот №7. (пвт) Кв. пл. 53 кв.м., к/н: 50:33:0030433:1185 (з-г), д-к Муллагалиев Р.К. (Пор. ТУ Росим. в МО № 168-з от 25.09.2024) МО, Ступинский район, д. Леонтьево, ул. Центральная, д. 26, кв. 34. Мин. нач. цена 1 840 923,20 руб. Сум. зад. 92 046 руб.



Лот №8. (пвт) кв. пл. 34 кв.м., к/н 50:42:0000000:66601 (з-г), д-к Тутаринов В.П. (Пор. ТУ Росим. в МО № 171-з от 08.10.2024) МО, г. Долгопрудный, пр-кт. Пацаева, д. 11, кв. 8. Мин. нач. цена 4 488 054,23 руб. Сум. зад. 224 402 руб.



Лот №9. (пвт) кв. пл. 30,4 кв.м., к/н 50:52:0010202:1382 (з-г), д-к Ромашин Д.Ф. (Пор. ТУ Росим. в МО № 179-з от 09.10.2024) МО, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 52, кв. 80. Мин. нач. цена 3 038 920 руб. Сум. зад. 151 946 руб.



Лот №10. (пвт) кв. пл. 42.3 кв.м., к/н 50:13:0040338:2290 (з-г), д-к Устюшина М.С. (Пор. ТУ Росим. в МО № 182-з от 09.10.2024) МО, Пушкинский р-н, с. Тишково, ул. Курортная, д. 27, кв. 72. Мин. нач. цена 3 574 760 руб. Сум. зад. 178 738 руб.



Лот №11. (пвт) кв. пл. 23,2 кв.м., к/н 50:14:0030503:7174 (з-г), д-к Аненко И.Ю. (Пор. ТУ Росим. в МО № 185-з от 09.10.2024) МО, г.о. Лосино-Петровский, рп. Свердловский, ул. Строителей, д. 7, кв. 180. Мин. нач. цена 2 300 440 руб. Сум. зад. 115 022 руб.



Лот №12. (пвт) зем. уч. пл. 600 кв.м., к/н 50:28:0090120:257 (з-г), д-к Сазонов А.А. (Пор. ТУ Росим. в МО № 189-з от 21.10.2024) МО, Домодедовский р-н, СНТ Пеленг, уч. 306. Мин. нач. цена 1 020 000 руб. Сум. зад. 51 000 руб.



Лот №13. (пвт) кв. пл. 44.3 кв.м., к/н 50:33:0040134:1177 (з-г), д-к Кузнецова В.В. (Пор. ТУ Росим. в МО № 192-з от 21.10.2024) МО, г. Ступино, ул. Калинина, д. 3, кв. 51. Мин. нач. цена 3 132 760 руб. Сум. зад. 156 638 руб.



Лот №14. (пвт) зем. уч. пл. 1438 +/- 13 кв.м., к/н 50:41:0010202:304 и ж. дом пл. 50.8 кв.м., к/н 50:41:0010202:308 (з-г), д-к Цатурян О.Р. (Пор. ТУ Росим. в МО № 197-з от 22.10.2024) МО, г. Лобня, ул. Киово, д. 24. Мин. нач. цена 8 559 500 руб. Сум. зад. 427 975 руб.



Лот №15. (пвт) кв. пл. 59.5 кв.м., к/н 50:47:0011002:100 (з-г), д-к Фисенко Н.В. (Пор. ТУ Росим. в МО № 200-з от 22.10.2024) МО, г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, д. 37, кв. 121. Мин. нач. цена 3 468 231,20 руб. Сум. зад. 173 411 руб.



Лот №16. (пвт) кв. пл. 65,1 кв.м., к/н 50:48:0030101:1503 (з-г), д-к Елшин А.В. (Пор. ТУ Росим. в МО № 214-з от 07.11.2024) МО, г. Реутов, ул. Молодежная, д. 6, кв. 54. Мин. нач. цена 8 858 823,76 руб. Сум. зад. 442 941 руб.



Лот №17. (пвт) кв. пл. 45.2 кв.м., к/н 50:10:0060205:635 (з-г), д-к Доля В.Г. (Пор. ТУ Росим. в МО № 216-з от 07.11.2024) МО, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Горная, д. 24, кв. 77. Мин. нач. цена 4 316 640 руб. Сум. зад. 215 832 руб.



Лот №18. (пвт) кв. пл. 41.8 кв.м., к/н 50:10:0010114:484 (з-г), д-к Волошенюк Е.А. (Пор. ТУ Росим. в МО № 217-з от 07.11.2024) МО, г. Химки, ул. Молодежная, д. 50, кв. 43. Мин. нач. цена 5 975 500 руб. Сум. зад. 298 775 руб.



Лот №19. (пвт) зем. уч. пл. 800 кв. м., к/н: 50:26:0030805:430 и дом пл. 62 кв. м., к/н: 50:26:030805:765 (з-г), д-к Федорищев М.В. (Пор. ТУ Росим. в МО № 165-з от 25.09.2024) МО, Наро-Фоминский р-н, г. Верея, вблизи д. Пушкарка, СК «Пушкарка», уч. 808. Мин. нач. цена 1 869 770,50 руб. Сум. зад. 93 488 руб.



Лот №20. кв. пл. 26.7 кв. м, к/н 50:16:0000000:75212 (з-г), д-к Пашкова О.Н. (Пор. ТУ Росим. в МО № 174-з от 08.10.2024) МО, г. Ногинск, с. Бисерово, мкр. Новое Бисерово-2, д. 22, кв. 14. Мин. нач. цена 3 166 400 руб. Сум. зад. 158 320 руб.



Лот №21. кв. пл. 34,9 кв.м., к/н 50:22:0000000:106358 (з-г), д-к Сухорученко Г.Ю. (Пор. ТУ Росим. в МО № 180-з от 09.10.2024) МО, Люберецкий район, г.п. Красково, д.Мотяково, д.66 кор.2, кв. 35. Мин. нач. цена 2 714 400 руб. Сум. зад. 135 720 руб.



Лот №22. Зем. уч. пл. 708 +/- 19 кв.м., к/н: 50:32:0030225:8141 (з-г), д-к Асан У.И. (Пор. ТУ Росим. в МО № 226-з от 18.11.2024) МО, Серпуховский район, д. Новая. Мин. нач. цена 780 000 руб. Сум. зад. 39 000 руб.



Лот №23. Зем. Уч. Пл. 1 126 кв.м., к/н 50:08:0090220:982 (з-г), д-к Бабурина А.В. (Пор. ТУ Росим. в МО № 212-з от 07.11.2024) МО, Истринский р-н, Ядроминское с.п., д. Троица, д. 5. Мин. Нач. цена 1 921 806,88 руб. Сум. Зад. 96 090 руб.

Место проведения аукциона – rts-tender.ru (РТС-Тендер)



Электронный адрес официального сайта торгов - www.torgi.gov.ru



Более подробную информацию - зевс-торги.рф, 8-989-526-93-43, arest@zevstorgi.ru



Прием заявок: с 29.11.24 до 09.12.24



Торги: 13.12.24 в 12:00 мск.