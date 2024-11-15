ООО «ЗЕВС» объявляет об аукционе и торгах по продаже арестованного недвижимого имущества 29 ноября
ООО «ЗЕВС», Гос. контракт № 100095304123100037от 05.12.2023 от им. ТУ Росим в Московской обл. сообщает о проведении торгов по продаже арест. имущ.
Лот №1. (пвт) кв. пл. 37,6 кв. м, к/н 50:09:0070601:2393 (з-г), д-к Пугравская С.Е. (Пор. ТУ Росим. в МО № 14-з от 29.02.2024) МО, д. Брехово, мкр. Школьный, корп. 10, кв. 56. Мин. нач. цена 3 905 920 руб. Сум. зад. 195 296 руб.
Лот №2. (пвт) Кв. пл. 68,3 кв. м., к/н: 50:38:0040115:861 (з-г), д-к Якупова С.У. (Пор. ТУ Росим. в МО № 131-з от 23.08.2024) МО, Зарайский р-н, д. Авдеево, д. 61, кв.9. Мин. нач. цена 1 555 160 руб. Сум. зад. 77 758 руб.
Лот №3. (пвт) Кв. пл. 40,6 кв. м., к/н: 50:23:0040403:1486 (з-г), д-к Хромов М.А. (Пор. ТУ Росим. в МО № 167-з от 25.09.2024) МО, Раменский р-н, д. Нижнее Мячково, д. 3, кв. 16. Мин. нач. цена 2 924 000 руб. Сум. зад. 146 200 руб.
Лот №4. (пвт) кв. пл. 44.5 кв. м, к/н 50:37:0000000:5227 (з-г), д-к Андрюшков А.А. (Пор. ТУ Росим. в МО № 172-з от 08.10.2024) МО, г. Кашира, ул. Центральная, д. 9, кв. 38. Мин. нач. цена 2 210 000 руб. Сум. зад. 110 500 руб.
Лот №5. (пвт) кв. пл. 59.2 кв. м, к/н 50:05:0000000:42943 (з-г), д-к Демидова А.В. (Пор. ТУ Росим. в МО № 175-з от 08.10.2024) МО, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 84, кв. 85. Мин. нач. цена 4 356 080 руб. Сум. зад. 217 804 руб.
Лот №6. (пвт) кв. пл. 18.3 кв. м, к/н 50:50:0040211:6399 (з-г), д-к Фоменко С.В. (Пор. ТУ Росим. в МО № 186-з от 21.10.2024) МО, г. Балашиха, ул. Безымянная 4, кв. 216. Мин. нач. цена 2 414 000 руб. Сум. зад. 120 700 руб.
Лот №7. (пвт) Зем. уч. пл. 800 кв. м., к/н: 50:26:0030805:430 и зд. пл. 62 кв. м., к/н: 50:26:030805:765 (з-г), д-к Федорищев М.В. (Пор. ТУ Росим. в МО № 165-з от 25.09.2024) МО, Наро-Фоминский р-н, г. Верея, вблизи д. Пушкарка, СК «Пушкарка», уч. 808. Мин. нач. цена 1 869 770,50 руб. Сум. зад. 93 488 руб.
Лот №8. Зем. уч. пл. 1400 +/- 13 кв. м., к/н: 50:16:0104001:912, ж.д. пл. 229,2 кв. м., к/н: 50:16:0104001:948 и хоз. стр. пл. 112 кв. м., к/н: 50:16:0104001:970 (з-г), д-к Захаров М.Ю. (Пор. ТУ Росим. в МО № 166-з от 25.09.2024) МО, Ногинский р-н, д. Соколово, ул. Октябрьская, д. 11-А. Мин. нач. цена 15 605 320 руб. Сум. зад. 780 266 руб.
Лот №9. (пвт) кв. пл. 34.2 кв. м, к/н 50:14:0030503:7929 (з-г), д-к Крит А.И. (Пор. ТУ Росим. в МО № 176-з от 08.10.2024) МО, г.о. Лосино-Петровский, рп. Свердловский, ул. Строителей, д.9, кв.92. Мин. нач. цена 2 672 400 руб. Сум. зад. 133 620 руб.
Лот №10. Зем. уч. пл. 770 кв. м. к/н 50:07:0040604:4, ж.д. пл. 311,4 кв.м. к/н 50:07:0040604:813, хоз. стр. пл. 7.6 кв.м. к/н 50:07:0040604:732 и хоз. стр. пл. 33,8 кв.м. к/н 50:07:0040604:797 (з-г), д-к Дурдиев А.С. (Пор. ТУ Росим. в МО № 153-з от 19.09.2024) МО, Волоколамский р-н, д. Гряды, ул. Сиреневая, д. 19Б. Мин. нач. цена 9 500 000 руб. Сум. зад. 475 000 руб.
Лот №11. Кв. пл. 53 кв.м., к/н: 50:33:0030433:1185 (з-г), д-к Муллагалиев Р.К. (Пор. ТУ Росим. в МО № 168-з от 25.09.2024) МО, Ступинский р-н, д. Леонтьево, ул. Центральная, д. 26, кв. 34. Мин. нач. цена 2 165 792 руб. Сум. зад. 108 290 руб.
Лот №12. кв. пл. 34 кв.м., к/н 50:42:0000000:66601 (з-г), д-к Тутаринов В.П. (Пор. ТУ Росим. в МО № 171-з от 08.10.2024) МО, г. Долгопрудный, пр-кт Пацаева, д. 11, кв. 8. Мин. нач. цена 5 280 063,80 руб. Сум. зад. 264 003 руб.
Лот №13. кв. пл. 30,4 кв.м., к/н 50:52:0010202:1382 (з-г), д-к Ромашин Д.Ф. (Пор. ТУ Росим. в МО № 179-з от 09.10.2024) МО, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 52, кв. 80. Мин. нач. цена 3 575 200 руб. Сум. зад. 178 760 руб.
Лот №14. кв. пл. 42.3 кв.м., к/н 50:13:0040338:2290 (з-г), д-к Устюшина М.С. (Пор. ТУ Росим. в МО № 182-з от 09.10.2024) МО, Пушкинский р-н, с. Тишково, ул. Курортная, д. 27, кв. 72. Мин. нач. цена 4 205 600 руб. Сум. зад. 210 280 руб.
Лот №15. кв. пл. 23,2 кв.м., к/н 50:14:0030503:7174 (з-г), д-к Аненко И.Ю. (Пор. ТУ Росим. в МО № 185-з от 09.10.2024) МО, г.о. Лосино-Петровский, рп. Свердловский, ул. Строителей, д. 7, кв. 180. Мин. нач. цена 2 706 400 руб. Сум. зад. 135 320 руб.
Лот №16. зем. уч. пл. 600 кв.м., к/н 50:28:0090120:257 (з-г), д-к Сазонов А.А. (Пор. ТУ Росим. в МО № 189-з от 21.10.2024) МО, Домодедовский р-н, СНТ Пеленг, уч. 306. Мин. нач. цена 1 200 000 руб. Сум. зад. 60 000 руб.
Лот №17. кв. пл. 54,2 кв.м., к/н 50:33:0040134:3190 (з-г), д-к Бантюкова Т.Н. (Пор. ТУ Росим. в МО № 191-з от 21.10.2024) МО, г. Ступино, ул. Бахарева, д. 16/73, кв. 48. Мин. нач. цена 2 992 000 руб. Сум. зад. 149 600 руб.
Лот №18. кв. пл. 44.3 кв.м., к/н 50:33:0040134:1177 (з-г), д-к Кузнецова В.В. (Пор. ТУ Росим. в МО № 192-з от 21.10.2024) МО, г. Ступино, ул. Калинина, д. 3, кв. 51. Мин. нач. цена 3 685 600 руб. Сум. зад. 184 280 руб.
Лот №19. кв. пл. 78.8 кв.м., к/н 50:15:0010123:46 (з-г), д-к Шотов И.А. (Пор. ТУ Росим. в МО № 194-з от 22.10.2024) МО, г. Балашиха, пр-кт Ленина, д. 32В, кв. 147. Мин. нач. цена 8 692 800 руб. Сум. зад. 434 640 руб.
Лот №20. зем. уч. пл. 1438 +/- 13 кв.м., к/н 50:41:0010202:304 и ж.д. пл. 50.8 кв.м., к/н 50:41:0010202:308 (з-г), д-к Цатурян О.Р. (Пор. ТУ Росим. в МО № 197-з от 22.10.2024) МО, г. Лобня, ул. Киово, д. 24. Мин. нач. цена 10 070 000 руб. Сум. зад. 503 500 руб.
Лот №21. кв. пл. 59.5 кв.м., к/н 50:47:0011002:100 (з-г), д-к Фисенко Н.В. (Пор. ТУ Росим. в МО № 200-з от 22.10.2024) МО, г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, д. 37, кв. 121. Мин. нач. цена 4 080 272 руб. Сум. зад. 204 013 руб.
Лот №22. кв. пл. 32.8 кв.м., к/н 50:44:0010306:551 (з-г), д-к Промгун Л.Н. (Пор. ТУ Росим. в МО № 201-з от 22.10.2024) МО, г. Фрязино, пр-кт Мира, д. 13, кв. 168. Мин. нач. цена 2 094 300 руб. Сум. зад. 104 715 руб.
Лот №23. зем. уч. пл. 1 126 кв.м., к/н 50:08:0090220:982 (з-г), д-к Бабурина А.В. (Пор. ТУ Росим. в МО № 212-з от 07.11.2024) МО, Истринский р-н, Ядроминское с.п., д. Троица, д. 5. Мин. нач. цена 2 402 258,60 руб. Сум. зад. 120 112 руб.
Лот №24. кв. пл. 65,1 кв.м., к/н 50:48:0030101:1503 (з-г), д-к Елшин А.В. (Пор. ТУ Росим. в МО № 214-з от 07.11.2024) МО, г. Реутов, ул. Молодежная, д. 6, кв. 54. Мин. нач. цена 10 422 145,60 руб. Сум. зад. 521 107 руб.
Лот №25. кв. пл. 45.2 кв.м., к/н 50:10:0060205:635 (з-г), д-к Доля В.Г. (Пор. ТУ Росим. в МО № 216-з от 07.11.2024) МО, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Горная, д. 24, кв. 77. Мин. нач. цена 5 078 400 руб. Сум. зад. 253 920 руб.
Лот №26. кв. пл. 41.8 кв.м., к/н 50:10:0010114:484 (з-г), д-к Волошенюк Е.А. (Пор. ТУ Росим. в МО № 217-з от 07.11.2024) МО, г. Химки, ул. Молодежная, д. 50, кв. 43. Мин. нач. цена 7 030 000 руб. Сум. зад. 351 500 руб.
Место проведения аукциона – rts-tender.ru (РТС-Тендер)
Электронный адрес официального сайта торгов - www.torgi.gov.ru
Более подробную информацию - зевс-торги.рф, 8-989-526-93-43, arest@zevstorgi.ru
Прием заявок: с 15.11.24 до 25.11.24
Торги: 29.11.24 в 12:00 мск.