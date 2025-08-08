Оперативное совещание по подведению итогов работы за первое полугодие провели в Прокуратуре Подмосковья
Фото: [t.me/mosoblproc]
В Прокуратуре Московской области под председательством прокурора региона Сергея Забатурина прошло оперативное совещание по подведению итогов работы за первые шесть месяцев текущего года.
В рамках заседания Забатурин отметил, что в ходе работы за указанный период особое внимание было уделено соблюдению прав и свобод человека и гражданина.
Благодаря вмешательству прокуратуры в регионе удалось погасить задолженность по зарплате в размере 509 млн рублей.
Также принятые ведомством меры реагирования поспособствовали завершению работ по строительству и капремонту 10 объектов социальной инфраструктуры.
Кроме того,благодаря прокуратуре были восстановлены права 27 участников СВО и членов их семей. Граждане получили положенные им 7,1 млн рублей.
