Оперативное совещание по подведению итогов работы за первое полугодие провели в Прокуратуре Подмосковья

В Прокуратуре Московской области под председательством прокурора региона Сергея Забатурина прошло оперативное совещание по подведению итогов работы за первые шесть месяцев текущего года.

В рамках заседания Забатурин отметил, что в ходе работы за указанный период особое внимание было уделено соблюдению прав и свобод человека и гражданина.

Благодаря вмешательству прокуратуры в регионе удалось погасить задолженность по зарплате в размере 509 млн рублей.

Также принятые ведомством меры реагирования поспособствовали завершению работ по строительству и капремонту 10 объектов социальной инфраструктуры.

Кроме того,благодаря прокуратуре были восстановлены права 27 участников СВО и членов их семей. Граждане получили положенные им 7,1 млн рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил защиту прав участников СВО на заседании коллегии прокуратуры региона.