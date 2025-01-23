Оперативные итоги исполнения областного бюджета за 2024 год подвели в Подмосковье

Оперативные итоги исполнения регионального бюджета за 2024 год подвели в Подмосковье. Данные привели в Министерстве экономики и финансов Московской области.

Так, консолидированный бюджет был исполнен по доходам в сумме 1,446 трлн руб. Рост к уровню 2023 года составил 15,9%. Расходы составили 1,364 трлн руб., что на 10,3% больше, чем годом ранее.

Доходы областного бюджета исполнены в сумме 1,125 трлн руб., расходы — в сумме 1,053 трлн руб. Налоговые и неналоговые доходы составили 1,016 трлн руб., что на 17,1% больше, чем в 2023-м.

На исполнение 19 госпрограмм региона за год направили 1,038 трлн руб. Это составило 98,5% от общей суммы всех расходов. На реализацию нацпроектов направили 142,3 млрд руб., что составило 94% от плана.