Операторы колл-центра «Стань мамой в Подмосковье» за год обработали почти 250 тыс. звонков

По итогам 2025 года операторы колл-центра «Стань мамой в Подмосковье» обработали более 245 тыс. звонков (порядка 13,5 тыс. из других регионов), всего с 2019 года они приняли более 1,3 млн звонков. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Будущие родители могут ознакомиться с системой родовспоможения региона на портале «Стань мамой в Подмосковье». Если же у них остались какие-то вопросы, то их всегда можно задать операторам нашего колл-центра», - сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Операторы рассказывают будущим родителям о системе родовспоможения, необходимых для роддома документах, положенных выплатах и не только. Колл-центр работает ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Напомним, что при рождении ребенка в регионе родители могут получить выплату в размере 20 тыс. рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье!».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.