Операторы-лингвисты подмосковной Системы-112 обработали более тысячи вызовов от иностранцев

С начала 2024 года операторы-лингвисты Системы-112 Московской области обработали более 1,3 тысячи звонков от иностранцев, которые обращались за помощью на иностранных языках. Об этом сообщает пресс-служба Системы-112 Московской области.

В среднем за неделю иностранные граждане направляют около 20 вызовов, особенно часто они поступают в летние и осенние сезоны. Чаще всего иностранцы просят вызвать полицию или скорую помощь. Кроме того, они обращаются по вопросам восстановления документов, сим-карт, поиска транспорта

«Операторы-лингвисты играют решающую роль в переводе и обеспечении связи с нужными службами и учреждениями, помогая иностранным гражданам решать их проблемы», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.