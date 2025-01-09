Операторы подмосковной Системы-112 приняли порядка 300 тыс. вызовов за новогодние праздники

Порядка 300 тыс. вызовов поступило в подмосковную Систему-112 за период новогодних праздников. Число обращений за это время значительно увеличилось.

Больше всего вызовов в службу поступило 1 января — свыше 47 тыс. Порядка 40 тыс. обращений зафиксировали 2 января. К концу праздников количество вызовов приблизилось к среднему за сутки показателю — более 30 тыс.

Наибольшее число обращений было связано с необходимостью медицинской помощи — 112 тысяч. Двадцать тысяч вызовов поступило в адрес полиции, три тысячи — в адрес пожарной охраны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил правоохранительный блок и спасателей региона за работу. Он также отметил важность использования в работе современных технологий.